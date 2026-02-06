हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मChiranjeevi के घर आया वारिस, Ram Charan के बच्चों की कुंडली क्या कहती है? देखें फोटो

Chiranjeevi के घर आया वारिस, Ram Charan के बच्चों की कुंडली क्या कहती है? देखें फोटो

Ram Charan Upasana twins astrology: राम चरण और उनकी पत्नी उपासना जुड़वां बच्चों के मां-बाप बन चुके हैं. ज्योतिष नजरिए से समझते हैं उनके जुड़ाव बच्चों का भविष्यफल क्या कहता है?

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 06 Feb 2026 03:08 PM (IST)
Ram Charan Upasana twins astrology: राम चरण और उनकी पत्नी उपासना जुड़वां बच्चों के मां-बाप बन चुके हैं. ज्योतिष नजरिए से समझते हैं उनके जुड़ाव बच्चों का भविष्यफल क्या कहता है?

राम चरण बच्चे की कुंडली

1/5
साउथ के मेगास्टार चिरंजीवी के घर में एक वारिस का आगमन हुआ है. इससे उनके घर में खुशियों का माहौल बना हुआ है. यहां तक की उनके फैंस भी इसका जश्न मना रहे हैं क्योंकि राम चरण को बेटा हुआ है.
साउथ के मेगास्टार चिरंजीवी के घर में एक वारिस का आगमन हुआ है. इससे उनके घर में खुशियों का माहौल बना हुआ है. यहां तक की उनके फैंस भी इसका जश्न मना रहे हैं क्योंकि राम चरण को बेटा हुआ है.
2/5
यह हर कोई जानता है कि, मेगा पावर स्टार राम चरण और उपासना हाल ही में जुड़वा बच्चों के मां-बाप बने हुए हैं. ज्योतिषियों के मुताबिक, उनका जन्म समय काफी शुभ है और बच्चों का भाग्य भी काफी उज्जवल है. आइए जानते हैं उनकी कुंडली.
यह हर कोई जानता है कि, मेगा पावर स्टार राम चरण और उपासना हाल ही में जुड़वा बच्चों के मां-बाप बने हुए हैं. ज्योतिषियों के मुताबिक, उनका जन्म समय काफी शुभ है और बच्चों का भाग्य भी काफी उज्जवल है. आइए जानते हैं उनकी कुंडली.
Published at : 06 Feb 2026 03:08 PM (IST)
Tags :
Ram Charan Upasana Astrology 2026

धर्म फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'पॉप्युलैरिटी बटौरने SC आ गए, लगता है सत्ता मिल जाती तो...', प्रशांत किशोर की पार्टी की याचिका पर CJI की सख्त टिप्पणियां जरूर पढ़ें
'पॉप्युलैरिटी बटौरने SC आ गए, लगता है सत्ता मिल जाती तो...', प्रशांत किशोर की पार्टी की याचिका पर CJI की सख्त टिप्पणियां जरूर पढ़ें
दिल्ली NCR
दिल्ली जनकपुरी हादसे की जांच के लिए कमेटी गठित, मृतक के भाई ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप
दिल्ली जनकपुरी हादसे की जांच के लिए कमेटी गठित, मृतक के भाई ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप
क्रिकेट
किस चीज की बनी होती है टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी? जानें वजन और कीमत समेत सारी जरूरी डिटेल्स
किस चीज की बनी होती है टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी? जानें वजन और कीमत समेत सारी जरूरी डिटेल्स
इंडिया
भारत की सुपर हैट्रिक! EU और अमेरिका के बाद 6 मुस्लिम देशों के साथ होगा FTA, जानें कितनी बड़ी डील?
भारत की सुपर हैट्रिक! EU और अमेरिका के बाद 6 मुस्लिम देशों के साथ होगा FTA, जानें कितनी बड़ी डील?
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Delhi News: जनकपुरी हादसे के घटनास्थल पहुंचे Pravesh Verma, बोले- 'दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी'
Ghooskhor Pandit Film Row: वेब सीरिज 'घूसखोर पंडत' पर विरोध जारी | Breaking | ABP News
Delhi News: जनकपुरी हादसे पर पुलिस का आया बयान, 'लापरवाही के आरोपों की होगी जांच' | Breaking
Lucky Oberoi Breaking: AAP नेता की कैसे हुई हत्या? CCTV वीडियो आया सामने | Breaking | ABP News
Delhi News: गड्ढे में दम तोड़ गया एक और बेटा! थाने-थाने भटकते रहे लाचार माता-पिता | Breaking | ABBP

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'पॉप्युलैरिटी बटौरने SC आ गए, लगता है सत्ता मिल जाती तो...', प्रशांत किशोर की पार्टी की याचिका पर CJI की सख्त टिप्पणियां जरूर पढ़ें
'पॉप्युलैरिटी बटौरने SC आ गए, लगता है सत्ता मिल जाती तो...', प्रशांत किशोर की पार्टी की याचिका पर CJI की सख्त टिप्पणियां जरूर पढ़ें
दिल्ली NCR
दिल्ली जनकपुरी हादसे की जांच के लिए कमेटी गठित, मृतक के भाई ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप
दिल्ली जनकपुरी हादसे की जांच के लिए कमेटी गठित, मृतक के भाई ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप
क्रिकेट
किस चीज की बनी होती है टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी? जानें वजन और कीमत समेत सारी जरूरी डिटेल्स
किस चीज की बनी होती है टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी? जानें वजन और कीमत समेत सारी जरूरी डिटेल्स
इंडिया
भारत की सुपर हैट्रिक! EU और अमेरिका के बाद 6 मुस्लिम देशों के साथ होगा FTA, जानें कितनी बड़ी डील?
भारत की सुपर हैट्रिक! EU और अमेरिका के बाद 6 मुस्लिम देशों के साथ होगा FTA, जानें कितनी बड़ी डील?
बॉलीवुड
Thursday Box Office: 'बॉर्डर 2' के आगे हार मानने को तैयार नहीं 'मर्दानी 3', चिरंजीवी की फिल्म भी बटोर रही नोट, जाने- थर्सडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
'बॉर्डर 2' के आगे हार मानने को तैयार नहीं 'मर्दानी 3', जाने- थर्सडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
विश्व
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
हेल्थ
Cardamom Benefits: खाने के बाद इलायची खाने से पेट पर क्या पड़ता है असर, जानें क्या कहते हैं डॉक्टर?
खाने के बाद इलायची खाने से पेट पर क्या पड़ता है असर, जानें क्या कहते हैं डॉक्टर?
जनरल नॉलेज
Moon Disappearance: अगर अचानक से गायब हो जाए चांद तो क्या होता, क्या इसके बिना जिंदा रह पाएगी हमारी धरती?
अगर अचानक से गायब हो जाए चांद तो क्या होता, क्या इसके बिना जिंदा रह पाएगी हमारी धरती?
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
ENT LIVE
Assi के Trailer में दिखी Taapsee Pannu की ताकत, हर एक सीन दमदार
Assi के Trailer में दिखी Taapsee Pannu की ताकत, हर एक सीन दमदार
ENT LIVE
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
Embed widget