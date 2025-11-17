"जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा," ऊर्जा से भर देंगे खान सर के मोटिवेशनल कोट्स

खान सर के अनुसार, "मिजाज में कुछ सख्ती रखिए" का मतलब है कि आपको जीवन में थोड़ा दृढ़ और सख्त रहना चाहिए, क्योंकि लोग विनम्रता को कमजोरी समझ सकते हैं. इसका आशय यह है कि यदि समुद्र खारा न होता तो लोग उसे पी जाते, यानी आपको अपनी बात पर अड़े रहना और लोगों को यह स्पष्ट दिखाना जरूरी है कि आप क्या चाहते हैं.