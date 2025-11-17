हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
"जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा," ऊर्जा से भर देंगे खान सर के मोटिवेशनल कोट्स

"जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा," ऊर्जा से भर देंगे खान सर के मोटिवेशनल कोट्स

khan sir Quotes: खान सर एक लोकप्रिय भारतीय शिक्षक हैं, गांव से लेकर शहरों में भी खान सर का नाम लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय है, खान सर के कुछ मोटिवेशनल कोट्स आपके जीवन को ऊर्जा से भर देंगे...

By : निशात अंजुम  | Updated at : 17 Nov 2025 08:00 PM (IST)
khan sir Quotes: खान सर एक लोकप्रिय भारतीय शिक्षक हैं, गांव से लेकर शहरों में भी खान सर का नाम लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय है, खान सर के कुछ मोटिवेशनल कोट्स आपके जीवन को ऊर्जा से भर देंगे...

खान सर के अनमोल विचार.

1/6
खान सर को आज किसी पहचान की जरूरत नहीं हैं. गांव से लेकर शहरों तक खान सर की चर्चे लोगों के बीच बहुत ज्यादा है. खान सर सिर्फ अपने पढ़ाने के स्टाइल के लिए ही नहीं बल्कि लोगों को मोटिवेट करने के लिए भी जानें जानते हैं. खान सर के कुछ मोटिवेनल कोट्स आपके जीवन को ऊर्जा से भर देंगे.
खान सर को आज किसी पहचान की जरूरत नहीं हैं. गांव से लेकर शहरों तक खान सर की चर्चे लोगों के बीच बहुत ज्यादा है. खान सर सिर्फ अपने पढ़ाने के स्टाइल के लिए ही नहीं बल्कि लोगों को मोटिवेट करने के लिए भी जानें जानते हैं. खान सर के कुछ मोटिवेनल कोट्स आपके जीवन को ऊर्जा से भर देंगे.
2/6
खान सर के प्रेरणादायक विचार हैं
खान सर के प्रेरणादायक विचार हैं "जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा," "पहचान से मिला काम बहुत देर तक नहीं रहता, लेकिन काम से मिली हुई पहचान आजीवन बनी रहती है," और "अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है."
3/6
खान सर के अनुसार, अपनी मंजिल पाने के लिए संघर्ष करें, अगर आप हार मानते हैं तो सब खत्म है, लेकिन अगर आप जिद्दी बनकर संघर्ष करते रहें, तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती. मेहनत इतनी ख़ामोशी से करें कि आपकी सफलता शोर मचा दे.
खान सर के अनुसार, अपनी मंजिल पाने के लिए संघर्ष करें, अगर आप हार मानते हैं तो सब खत्म है, लेकिन अगर आप जिद्दी बनकर संघर्ष करते रहें, तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती. मेहनत इतनी ख़ामोशी से करें कि आपकी सफलता शोर मचा दे.
4/6
सिर्फ इंतजार करने या सोचने से काम नहीं चलता है. खान सर के इस कथन का मतलब है. आपको मंजिल तक पहुंचने के लिए खुद प्रयास और मेहनत करनी होगी, ठीक उसी तरह जैसे नदी को अपना मुहाना तक पहुंचने के लिए बहना पड़ता है.
सिर्फ इंतजार करने या सोचने से काम नहीं चलता है. खान सर के इस कथन का मतलब है. आपको मंजिल तक पहुंचने के लिए खुद प्रयास और मेहनत करनी होगी, ठीक उसी तरह जैसे नदी को अपना मुहाना तक पहुंचने के लिए बहना पड़ता है.
5/6
खान सर के अनुसार,
खान सर के अनुसार, "मिजाज में कुछ सख्ती रखिए" का मतलब है कि आपको जीवन में थोड़ा दृढ़ और सख्त रहना चाहिए, क्योंकि लोग विनम्रता को कमजोरी समझ सकते हैं. इसका आशय यह है कि यदि समुद्र खारा न होता तो लोग उसे पी जाते, यानी आपको अपनी बात पर अड़े रहना और लोगों को यह स्पष्ट दिखाना जरूरी है कि आप क्या चाहते हैं.
6/6
खान सर के अनुसार, परेशानियों से कभी नहीं घबराना चाहिए क्योंकि आगे बढ़ने के लिए कठिनाई जरूरी है. वह कहते हैं कि जैसे छांव में कदम रुक जाते हैं, लेकिन धूप में कभी नहीं रुकते, उसी तरह मुश्किलें हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं.
खान सर के अनुसार, परेशानियों से कभी नहीं घबराना चाहिए क्योंकि आगे बढ़ने के लिए कठिनाई जरूरी है. वह कहते हैं कि जैसे छांव में कदम रुक जाते हैं, लेकिन धूप में कभी नहीं रुकते, उसी तरह मुश्किलें हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं.
Published at : 17 Nov 2025 08:00 PM (IST)
Motivational Quotes KHAN SIR

Embed widget