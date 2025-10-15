हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Kedarnath Dham: बर्फ की चादर में लिपटा केदारनाथ धाम, नजारा देख रुक जाएगी आंखे!

Kedarnath Dham: बर्फ की चादर में लिपटा केदारनाथ धाम, नजारा देख रुक जाएगी आंखे!

Kedarnath Dham: हिंदू धर्म में केदारनाथ मंदिर चार धामों में से एक है. यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है. इस समय यहां के बर्फ से ढके पहाड़ के दृश्य देखकर आपका मन आस्था से भर जाएगा.

By : गौरव अग्निहोत्री  | Updated at : 15 Oct 2025 05:22 PM (IST)
Kedarnath Dham: हिंदू धर्म में केदारनाथ मंदिर चार धामों में से एक है. यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है. इस समय यहां के बर्फ से ढके पहाड़ के दृश्य देखकर आपका मन आस्था से भर जाएगा.

केदारनाथ मंदिर

1/6
उतराखंड में स्थित केदारनाथ मंदिर चारधाम यात्रा में से एक है. हिंदू धर्म में यह धार्मिक यात्रा और आत्मशुद्धि के लिए महत्वपूर्ण मार्ग माना जाता है.
उतराखंड में स्थित केदारनाथ मंदिर चारधाम यात्रा में से एक है. हिंदू धर्म में यह धार्मिक यात्रा और आत्मशुद्धि के लिए महत्वपूर्ण मार्ग माना जाता है.
2/6
केदारनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है. ये भारत के उन प्रमुख शिव मंदिरों में से है, जिसे शिव का दिव्य रूप कहा जाता है.
केदारनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है. ये भारत के उन प्रमुख शिव मंदिरों में से है, जिसे शिव का दिव्य रूप कहा जाता है.
3/6
इस समय केदारनाथ मंदिर के आसपास का नजारा बेहद ही मनमोहक और खूबसूरत हो रखा है. यहां की चोटियां पूरी तरह से बर्फ से ढक चुकी है और ढलानों पर लटकी हुई बर्फ आपको अपनी ओर आकर्षित करती हैं.
इस समय केदारनाथ मंदिर के आसपास का नजारा बेहद ही मनमोहक और खूबसूरत हो रखा है. यहां की चोटियां पूरी तरह से बर्फ से ढक चुकी है और ढलानों पर लटकी हुई बर्फ आपको अपनी ओर आकर्षित करती हैं.
4/6
केदारनाथ मंदिर गढ़वाल हिमालय की चोटियों के बीच में लगभग 11,755 फीट की ऊँचाई पर स्थित है. यहां से मन्दाकिनी नदी का उत्पत्ति होती है. मंदिर तक पहुंचने के लिए कम से कम 16-17 किलोमीटर ऊंची पदयात्रा करनी होती है.
केदारनाथ मंदिर गढ़वाल हिमालय की चोटियों के बीच में लगभग 11,755 फीट की ऊँचाई पर स्थित है. यहां से मन्दाकिनी नदी का उत्पत्ति होती है. मंदिर तक पहुंचने के लिए कम से कम 16-17 किलोमीटर ऊंची पदयात्रा करनी होती है.
5/6
इस समय हिमाचल और कैलाश पर्वत के सुंदर बर्फीले पहाड़ आपका मन मोह लेंगे. इस दौरान ट्रैकिंग करते समय अगर आपको थकान महसूस हो तो राहत के लिए आप थोड़ी देर रुककर सिर्फ नजारों का मज़ा ले सकते हैं, जिससे आपकी सारी थकान मिट जाएगी. 
इस समय हिमाचल और कैलाश पर्वत के सुंदर बर्फीले पहाड़ आपका मन मोह लेंगे. इस दौरान ट्रैकिंग करते समय अगर आपको थकान महसूस हो तो राहत के लिए आप थोड़ी देर रुककर सिर्फ नजारों का मज़ा ले सकते हैं, जिससे आपकी सारी थकान मिट जाएगी. 
6/6
केदारनाथ मंदिर को सर्दियों में बंद कर दिया जाता है. क्योंकि यहां पर इस समय तक कई फीट ऊंची बर्फ जमी जाती है. जिससे तापमान माइनस में चला जाता है. इसलिए इस साल 23 अक्टूबर 2025 तक मंदिर को बंद कर दिया जाएगा.
केदारनाथ मंदिर को सर्दियों में बंद कर दिया जाता है. क्योंकि यहां पर इस समय तक कई फीट ऊंची बर्फ जमी जाती है. जिससे तापमान माइनस में चला जाता है. इसलिए इस साल 23 अक्टूबर 2025 तक मंदिर को बंद कर दिया जाएगा.
Published at : 15 Oct 2025 05:10 PM (IST)
Uttarakhand Kedarnath Dham Kedarnath 2025

Embed widget