Kedarnath Dham: बर्फ की चादर में लिपटा केदारनाथ धाम, नजारा देख रुक जाएगी आंखे!

इस समय हिमाचल और कैलाश पर्वत के सुंदर बर्फीले पहाड़ आपका मन मोह लेंगे. इस दौरान ट्रैकिंग करते समय अगर आपको थकान महसूस हो तो राहत के लिए आप थोड़ी देर रुककर सिर्फ नजारों का मज़ा ले सकते हैं, जिससे आपकी सारी थकान मिट जाएगी.