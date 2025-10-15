एक्सप्लोरर
Kedarnath Dham: बर्फ की चादर में लिपटा केदारनाथ धाम, नजारा देख रुक जाएगी आंखे!
Kedarnath Dham: हिंदू धर्म में केदारनाथ मंदिर चार धामों में से एक है. यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है. इस समय यहां के बर्फ से ढके पहाड़ के दृश्य देखकर आपका मन आस्था से भर जाएगा.
केदारनाथ मंदिर
15 Oct 2025 05:10 PM (IST)
