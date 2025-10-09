हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Karwa Chauth 2025: करवा चौथ से पहले 9 अक्टूबर को बन रहा है विशेष राजयोग, इन राशियों की चमकेगी किस्मत

Karwa Chauth 2025: करवा चौथ से पहले 9 अक्टूबर को बन रहा है विशेष राजयोग, इन राशियों की चमकेगी किस्मत

Karwa Chauth 2025: करवा चौथ से पहले, 9 अक्टूबर को बन रहा है विशेष राजयोग. इस शुभ योग में कुछ राशियों की किस्मत में चमक आएगी, प्रेम, भाग्य और सफलता के नए अवसर मिलेंगे.

By : कहकशां परवीन  | Updated at : 09 Oct 2025 04:03 PM (IST)
Karwa Chauth 2025: करवा चौथ से पहले, 9 अक्टूबर को बन रहा है विशेष राजयोग. इस शुभ योग में कुछ राशियों की किस्मत में चमक आएगी, प्रेम, भाग्य और सफलता के नए अवसर मिलेंगे.

करवा चौथ 2025

1/7
करवा चौथ से पहले नौ अक्टूबर को शुक्र ग्रह बुध की राशि कन्या में प्रवेश करेंगे.यानी उनका प्रभाव सामान्य रूप से कम हो जाता है. लेकिन इस बार सूर्य भी कन्या राशि में हैं, जिससे नीच भंग राजयोग बन रहा है. यह योग बहुत शुभ माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार इस राजयोग के प्रभाव से कुछ राशियों के जातकों को विशेष लाभ मिलेगा। आइए जानते हैं कौन सी हैं वे भाग्यशाली राशियां—
करवा चौथ से पहले नौ अक्टूबर को शुक्र ग्रह बुध की राशि कन्या में प्रवेश करेंगे.यानी उनका प्रभाव सामान्य रूप से कम हो जाता है. लेकिन इस बार सूर्य भी कन्या राशि में हैं, जिससे नीच भंग राजयोग बन रहा है. यह योग बहुत शुभ माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार इस राजयोग के प्रभाव से कुछ राशियों के जातकों को विशेष लाभ मिलेगा। आइए जानते हैं कौन सी हैं वे भाग्यशाली राशियां—
2/7
मेष राशि वालों के लिए सूर्य और शुक्र की युति शुभ परिणाम देगी. परिवार में सौहार्द बना रहेगा और सबके बीच प्रेम बढ़ेगा. आपके बोलने का असर लोगों पर रहेगा. परिवार के साथ धार्मिक या तीर्थ यात्रा का योग है. रुका हुआ धन वापस मिल सकता है. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को सफलता मिलेगी.
मेष राशि वालों के लिए सूर्य और शुक्र की युति शुभ परिणाम देगी. परिवार में सौहार्द बना रहेगा और सबके बीच प्रेम बढ़ेगा. आपके बोलने का असर लोगों पर रहेगा. परिवार के साथ धार्मिक या तीर्थ यात्रा का योग है. रुका हुआ धन वापस मिल सकता है. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को सफलता मिलेगी.
3/7
सिंह राशि के जातकों के लिए यह योग बहुत लाभदायक रहेगा. यह योग आपकी कुंडली के धन और कुटुंब के भाव में बनेगा. नौकरी में प्रमोशन या सम्मान बढ़ने की संभावना है. व्यापार या नौकरी में आर्थिक लाभ होगा. आपके आत्मविश्वास और पहचान में वृद्धि होगी.
सिंह राशि के जातकों के लिए यह योग बहुत लाभदायक रहेगा. यह योग आपकी कुंडली के धन और कुटुंब के भाव में बनेगा. नौकरी में प्रमोशन या सम्मान बढ़ने की संभावना है. व्यापार या नौकरी में आर्थिक लाभ होगा. आपके आत्मविश्वास और पहचान में वृद्धि होगी.
4/7
कर्क राशि वालों के लिए यह समय बेहद शुभ रहेगा. जीवन में खुशियां बढ़ेंगी और समाज में आपका दायरा फैलेगा. व्यापारी वर्ग को अच्छा मुनाफा होगा. राजनीति या सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को सफलता मिलेगी. धार्मिक कामों में रुचि बढ़ेगी.
कर्क राशि वालों के लिए यह समय बेहद शुभ रहेगा. जीवन में खुशियां बढ़ेंगी और समाज में आपका दायरा फैलेगा. व्यापारी वर्ग को अच्छा मुनाफा होगा. राजनीति या सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को सफलता मिलेगी. धार्मिक कामों में रुचि बढ़ेगी.
5/7
तुला राशि के जातकों के लिए यह गोचर धन और संपत्ति के लिए लाभदायक रहेगा. पेशेवर जीवन में सकारात्मक बदलाव होंगे. प्रेम संबंध मजबूत होंगे और नए दोस्त बनेंगे.पुराने अटके काम पूरे होंगे. विद्यार्थियों के लिए भी यह समय अनुकूल रहेगा.
तुला राशि के जातकों के लिए यह गोचर धन और संपत्ति के लिए लाभदायक रहेगा. पेशेवर जीवन में सकारात्मक बदलाव होंगे. प्रेम संबंध मजबूत होंगे और नए दोस्त बनेंगे.पुराने अटके काम पूरे होंगे. विद्यार्थियों के लिए भी यह समय अनुकूल रहेगा.
6/7
धनु राशि वालों के लिए यह योग बहुत शुभ रहेगा. परिवार में प्यार और सहयोग बढ़ेगा. माता-पिता का आशीर्वाद मिलेगा. कार्यक्षेत्र में सफलता के योग हैं. प्रेम संबंधों में सुधार होगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा.
धनु राशि वालों के लिए यह योग बहुत शुभ रहेगा. परिवार में प्यार और सहयोग बढ़ेगा. माता-पिता का आशीर्वाद मिलेगा. कार्यक्षेत्र में सफलता के योग हैं. प्रेम संबंधों में सुधार होगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा.
7/7
कन्या राशि वालों के लिए शुक्र का अपनी ही राशि में नीचभंग राजयोग बनाना विशेष लाभदायक रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या धनलाभ के योग हैं. बेरोजगार लोगों को नौकरी मिलने की संभावना है. कार्यक्षेत्र में आपके काम की सराहना होगी.
कन्या राशि वालों के लिए शुक्र का अपनी ही राशि में नीचभंग राजयोग बनाना विशेष लाभदायक रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या धनलाभ के योग हैं. बेरोजगार लोगों को नौकरी मिलने की संभावना है. कार्यक्षेत्र में आपके काम की सराहना होगी.
Published at : 09 Oct 2025 04:03 PM (IST)
Tags :
Karwa Chauth RAJYOG Zodiac Luck

Photo Gallery

