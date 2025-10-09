करवा चौथ से पहले नौ अक्टूबर को शुक्र ग्रह बुध की राशि कन्या में प्रवेश करेंगे.यानी उनका प्रभाव सामान्य रूप से कम हो जाता है. लेकिन इस बार सूर्य भी कन्या राशि में हैं, जिससे नीच भंग राजयोग बन रहा है. यह योग बहुत शुभ माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार इस राजयोग के प्रभाव से कुछ राशियों के जातकों को विशेष लाभ मिलेगा। आइए जानते हैं कौन सी हैं वे भाग्यशाली राशियां—