किसी के कुंडली में अगर बुध ग्रह कमजोर है या उसमें दोष है तो बुधवार को गणेश जी की पूजा कर उसे दूर किया जा सकता है. चूंकि भगवान गणेश जी को 'बुद्धि के दाता' और 'विघ्नहर्ता' कहा जाता है. इसलिए जो भक्त बुधवार को उनकी उपासना करते हैं,उनपर कोई संकट नहीं आता है.