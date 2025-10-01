हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीलाइफस्टाइलGanesh Puja: बुद्धि और ज्ञान के लिए आज करें गणेश का ध्यान, जानें बुधवार को गणपति कैसे होते हैं प्रसन्न

Ganesh Puja: बुद्धि और ज्ञान के लिए आज करें गणेश का ध्यान, जानें बुधवार को गणपति कैसे होते हैं प्रसन्न

Ganesh Puja: जब इंसान के जीवन में उलझनें और परेशानियां बढ़ती हैं, तो इंसान बुद्धि और ज्ञान की तलाश में भगवान का सहारा लेता है. ऐसे में बुधवार को गणेश इसी मानव स्वभाव का प्रतीक है.

By : कहकशां परवीन  | Updated at : 01 Oct 2025 04:15 AM (IST)
Ganesh Puja: जब इंसान के जीवन में उलझनें और परेशानियां बढ़ती हैं, तो इंसान बुद्धि और ज्ञान की तलाश में भगवान का सहारा लेता है. ऐसे में बुधवार को गणेश इसी मानव स्वभाव का प्रतीक है.

बुधवार का गणेश व्रत

1/6
मान्यता है कि बुधवार को भगवान गणेश की पूजा अर्चना से जीवन की सारी बाधाएं दूर होती है. धार्मिक मान्यता यह भी है कि घर में कोई भी मांगलिक कार्य या किसी पूजा के पहले गणपति अर्थात भगवान गणेश की आराधना होती है. इस से पूजा की पवित्रता बनी रहती है.
मान्यता है कि बुधवार को भगवान गणेश की पूजा अर्चना से जीवन की सारी बाधाएं दूर होती है. धार्मिक मान्यता यह भी है कि घर में कोई भी मांगलिक कार्य या किसी पूजा के पहले गणपति अर्थात भगवान गणेश की आराधना होती है. इस से पूजा की पवित्रता बनी रहती है.
2/6
सही मन से उनकी उपासना करने से बुधवार के दिन प्रातः स्नान के बाद गणेश जी की प्रतिमा या चित्र के सामने शुद्ध मन से बैठें. 21 या 108 दुर्वा लेकर उसकी माला बनाएं और गणेश जी को चढ़ाएं. “ॐ गं गणपतये' का जाप करें.
सही मन से उनकी उपासना करने से बुधवार के दिन प्रातः स्नान के बाद गणेश जी की प्रतिमा या चित्र के सामने शुद्ध मन से बैठें. 21 या 108 दुर्वा लेकर उसकी माला बनाएं और गणेश जी को चढ़ाएं. “ॐ गं गणपतये' का जाप करें.
3/6
किसी के कुंडली में अगर बुध ग्रह कमजोर है या उसमें दोष है तो बुधवार को गणेश जी की पूजा कर उसे दूर किया जा सकता है. चूंकि भगवान गणेश जी को 'बुद्धि के दाता' और 'विघ्नहर्ता' कहा जाता है. इसलिए जो भक्त बुधवार को उनकी उपासना करते हैं,उनपर कोई संकट नहीं आता है.
किसी के कुंडली में अगर बुध ग्रह कमजोर है या उसमें दोष है तो बुधवार को गणेश जी की पूजा कर उसे दूर किया जा सकता है. चूंकि भगवान गणेश जी को 'बुद्धि के दाता' और 'विघ्नहर्ता' कहा जाता है. इसलिए जो भक्त बुधवार को उनकी उपासना करते हैं,उनपर कोई संकट नहीं आता है.
4/6
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुध को ग्रहों के मंत्रिमंडल का राजकुमार माना जाता है. उनको दुर्वा यानी दूब घास अर्पित करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं. और अपने भक्त को बुद्धि, ज्ञान और यश से आलोकित करते हैं.
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुध को ग्रहों के मंत्रिमंडल का राजकुमार माना जाता है. उनको दुर्वा यानी दूब घास अर्पित करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं. और अपने भक्त को बुद्धि, ज्ञान और यश से आलोकित करते हैं.
5/6
बुधवार को भगवान गणेश की पूजा का महत्व सिर्फ धार्मिक ही नहीं है बल्कि उसका जीवन के हर पक्ष से महत्व जुड़ा हुआ है. माना जाता है कि व्यापार और करियर में अगर स्थिरता आ गई हो तो बुधवार को गणपति की उपासना से सभी बाधा दूर हो जाती है.
बुधवार को भगवान गणेश की पूजा का महत्व सिर्फ धार्मिक ही नहीं है बल्कि उसका जीवन के हर पक्ष से महत्व जुड़ा हुआ है. माना जाता है कि व्यापार और करियर में अगर स्थिरता आ गई हो तो बुधवार को गणपति की उपासना से सभी बाधा दूर हो जाती है.
6/6
पूजा शुरू करने के लिए विभिन्न फल, रंग-बिरंगे फूल, माला, बेलपत्र, अगरबत्ती चढ़ाएं. गणपति को घी भी बहुत पसंद है. पूजन स्थल पर घी का दीपक जलाना चाहिए़ और लगातार 108 बार मंत्र का जाप करें.
पूजा शुरू करने के लिए विभिन्न फल, रंग-बिरंगे फूल, माला, बेलपत्र, अगरबत्ती चढ़ाएं. गणपति को घी भी बहुत पसंद है. पूजन स्थल पर घी का दीपक जलाना चाहिए़ और लगातार 108 बार मंत्र का जाप करें.
Published at : 01 Oct 2025 04:15 AM (IST)
Tags :
Ganesh Puja Wisdom Power Ganpati Blessings

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
PoK में जुल्म के खिलाफ बगावत तेज, सड़कों पर उतरे लोग, पुलिस ने की फायरिंग और दागे आंसू गैस के गोले; शहबाज-मुनीर की उड़ी नींद
PoK में जुल्म के खिलाफ बगावत तेज, सड़कों पर उतरे लोग, पुलिस ने की फायरिंग और दागे आंसू गैस के गोले; शहबाज-मुनीर की उड़ी नींद
बिहार
Bihar Chunav: बिहार चुनाव की घोषणा को लेकर अंतिम तैयारी में EC, राज्य के पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक
बिहार चुनाव की घोषणा को लेकर अंतिम तैयारी में EC, राज्य के पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक
इंडिया
दिल्ली के चितरंजन पार्क पहुंचे PM मोदी, दुर्गा अष्टमी पर मंत्रोच्चार के बीच जगत जननी की उतारी आरती
दिल्ली के चितरंजन पार्क पहुंचे PM मोदी, दुर्गा अष्टमी पर मंत्रोच्चार के बीच जगत जननी की उतारी आरती
टेलीविजन
जन्नत जुबैर की खुबसूरती पर क्यों फिदा हैं 50 मिलियन लोग? इन 10 तस्वीरों में छिपा है जवाब
जन्नत जुबैर पर क्यों फिदा हैं 50 मिलियन लोग? इन तस्वीरों में छिपा है जवाब
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bareilly Violence: बरेली हिंसा के असली मास्टरमाइंड मौलाना Tauqeer Raza को टांग ले गई पुलिस | ABPLIVE
Afghanistan News: ना इंटरनेट, ना मोबाइल, अफगानिस्तान में सबकुछ OFF! आखिर हुआ क्या? | ABPLIVE
26/11 Attack: पूर्व Home Minister का बड़ा खुलासा, 'Retaliation' पर थी अलग राय
Navratri 2025: दुर्गा पूजा का ऐसा आयोजन देख गद-गद हो जाओगे! |ABPLIVE
आरुष भोला ने अशनीर ग्रोवर को दी राइज एंड फॉल रिलीज की धमकी!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
PoK में जुल्म के खिलाफ बगावत तेज, सड़कों पर उतरे लोग, पुलिस ने की फायरिंग और दागे आंसू गैस के गोले; शहबाज-मुनीर की उड़ी नींद
PoK में जुल्म के खिलाफ बगावत तेज, सड़कों पर उतरे लोग, पुलिस ने की फायरिंग और दागे आंसू गैस के गोले; शहबाज-मुनीर की उड़ी नींद
बिहार
Bihar Chunav: बिहार चुनाव की घोषणा को लेकर अंतिम तैयारी में EC, राज्य के पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक
बिहार चुनाव की घोषणा को लेकर अंतिम तैयारी में EC, राज्य के पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक
इंडिया
दिल्ली के चितरंजन पार्क पहुंचे PM मोदी, दुर्गा अष्टमी पर मंत्रोच्चार के बीच जगत जननी की उतारी आरती
दिल्ली के चितरंजन पार्क पहुंचे PM मोदी, दुर्गा अष्टमी पर मंत्रोच्चार के बीच जगत जननी की उतारी आरती
टेलीविजन
जन्नत जुबैर की खुबसूरती पर क्यों फिदा हैं 50 मिलियन लोग? इन 10 तस्वीरों में छिपा है जवाब
जन्नत जुबैर पर क्यों फिदा हैं 50 मिलियन लोग? इन तस्वीरों में छिपा है जवाब
क्रिकेट
Tilak Varma: इलेक्ट्रिशियन पिता ने नहीं, इस कोच ने तिलक वर्मा की जिंदगी बदल कर रख दी, जानें संघर्ष की दास्तां
इलेक्ट्रिशियन पिता ने नहीं, इस कोच ने तिलक वर्मा की जिंदगी बदल कर रख दी, जानें संघर्ष की दास्तां
ट्रेंडिंग
चाची को दहकते कोयलों पर लेकर चल पड़े चाचा! पैर फिसला और हो गया कांड- वीडियो देख कांप उठेंगे आप
चाची को दहकते कोयलों पर लेकर चल पड़े चाचा! पैर फिसला और हो गया कांड- वीडियो देख कांप उठेंगे आप
यूटिलिटी
Bihar Assembly Elections: बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट से कट गया नाम तो कैसे जुड़वा सकते हैं, जान लें पूरा प्रोसीजर?
बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट से कट गया नाम तो कैसे जुड़वा सकते हैं, जान लें पूरा प्रोसीजर?
ट्रैवल
Places to Visit in Agra: ताजमहल ही नहीं आगरा के इन 7 जगहों को भी करें एक्सप्लोर, खूबसूरती देख फटी की फटी रह जाएंगी आंखें
ताजमहल ही नहीं आगरा के इन 7 जगहों को भी करें एक्सप्लोर, खूबसूरती देख फटी की फटी रह जाएंगी आंखें
ENT LIVE
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
Embed widget