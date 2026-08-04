घर पर बनाए बाजार जैसा डोसा, बस इन 3 गलतियां का रखें ध्यान

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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफूडघर में क्यों नहीं बन पाता बाजार जैसा डोसा, इन तीन गलतियों की वजह से होता है काम खराब

घर में क्यों नहीं बन पाता बाजार जैसा डोसा, इन तीन गलतियों की वजह से होता है काम खराब

Dosa Mistakes Should Avoid: डोसा क्रिस्पी न बनने की तीन बड़ी गलतियां बैटर, तवा और पकाने के तरीके से जुड़ी हैं, जिन्हें सुधारकर बाजार जैसा डोसा बनाया जा सकता है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 04 Aug 2026 08:45 PM (IST)
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Dosa Mistakes Should Avoid: अक्सर हर छुट्टी में हर किसी का मन करता है कि उनके दिन की शुरुआत एकदम खास हो, उनकी नींद अच्छी से पूरी हो, साथ ही नाश्ता उनकी पसंद का मिल जाए. सबसे पसंदीदा नाश्ते की बात करें तो आखिर डोसा और इडली किसको नहीं पसंद होगा, खासतौर पर डोसा. लेकिन कई बार शिकायत रहती है कि घर पर डोसा बनाते वक्त उसका बैटर तवे पर ठीक तरह से फैल नहीं पाता, और वह तवे पर ही चिपक जाता है, जिससे न तो डोसा क्रिस्पी बनता है और न ही उसका स्वाद अच्छा आता है. ऐसे में बनाने वाले का छुट्टी के दिन मूड खराब हो जाता है और वह सोचता है कि शायद उसका तवा ही खराब होगा. लेकिन वह यह नहीं जानते कि इसमें तवे की गलती नहीं है, बल्कि कुछ और ही बात है जिसे वे नजरअंदाज कर देते हैं. आइए जानते हैं क्या हैं वे आम गलतियां, जिनका डोसा बनाते वक्त ध्यान रखना चाहिए.

बैटर का सही न फूलना 

डोसा क्रिस्पी और लेसी बनने की सबसे बड़ी वजह होती है बैटर का सही तरह से फूला नहीं है, यानी उसका बैटर अच्छी तरह से फर्मेंट नहीं हुआ है. ऐसे में आपको बता दें कि अगर आप कच्चे चावल, उड़द दाल और पके हुए चावल का 4:1:1 के अनुपात में पानी में रात भर फूलने के बाद उसका बैटर तैयार करते हैं, तो वह क्रिस्पी और स्वादिष्ट डोसा बनाने के लिए अच्छा होता है. ज्यादातर घरों में लोग चावल और दाल को बिना नापे अंदाजे से ही मिला देते हैं, जिससे बैटर न तो सही गाढ़ा बनता है और न ही सही तरीके से फूलता है.

इसके अलावा बैटर के फर्मेंटेशन का समय भी बहुत मायने रखता है. बैटर को कम से कम छह घंटे भिगोना और फिर पीसने के बाद कई घंटे या रातभर गर्म जगह पर फर्मेंट होने देना जरूरी होता है. जब बैटर सही तरीके से फर्मेंट होता है, तो बैटर फैलाते समय उसमें बुलबुले दिखाई देते हैं, तो समझ जाइए कि आपका बैटर डोसा बनाने के लिए एकदम तैयार है.

यह भी पढ़ेंः Chana Dal Cooking Tips: चने की दाल नहीं पक रही? जानें दाल गलाने के आसान टिप्स

गलत तवा और तापमान का इस्तेमाल

दूसरी बड़ी गलती होती है सही तवे और सही तापमान का चुनाव न करना. बहुत से लोग सोचते हैं कि नॉनस्टिक तवे पर डोसा आसानी से बन जाएगा, लेकिन असल में क्रिस्पी डोसे के लिए तवे पर गर्मी का बराबर फैलना बहुत जरूरी होता है. क्रिस्पी डोसा बनाने के लिए कास्ट आयरन तवे का इस्तेमाल सबसे बेहतर माना जाता है क्योंकि इस तवे पर गर्मी एक समान हर तरफ फैलती है. इसके अलावा तवे का तापमान भी सही होना चाहिए. अगर तवा बहुत ज्यादा गर्म है, तो बैटर डालते ही जल जाएगा, और अगर कम गर्म है तो डोसा चिपकेगा और मुलायम रह जाएगा. इसलिए जरूरी है कि तवे को अच्छी तरह गर्म करने के बाद उस पर थोड़ा पानी छिड़ककर हल्का ठंडा करें, फिर ही बैटर डालें.

बैटर फैलाने का तरीका और तेल की सही मात्रा

तीसरी और आखिरी गलती होती है बैटर फैलाने के तरीके और तेल की मात्रा में. अगर बैटर में गांठें रह जाती हैं, तो डोसा फैलाते समय एक बराबर नहीं फैलता और बीच-बीच में मोटा रह जाता है. बैटर को हमेशा चिकना और गांठ रहित बनाना चाहिए, तभी वह पतला और एक बराबर एकसार फैलेगा. इसके साथ ही तेल या घी की सही मात्रा का इस्तेमाल भी बेहद जरूरी है. बहुत कम तेल डालने से डोसा तवे से चिपक जाता है, जबकि किनारों पर सही मात्रा में तेल या घी डालने से डोसा आसानी से किनारों से उठने लगता है और उसका रंग भी सुनहरा हो जाता है. इसके अलावा एक गलती यह भी है जो कई लोग करते हैं, वह है डोसा को ढककर पकाना. ऐसा करने से भाप अंदर ही रह जाती है और डोसा क्रिस्पी बनने की बजाय मुलायम रह जाता है.

यह भी पढ़ेंः Make Dosa On Normal Pan: डोसा तवा नहीं है? नॉर्मल पैन पर भी बनेगा परफेक्ट

Published at : 04 Aug 2026 08:45 PM (IST)
Tags :
Food Tips Dosa Cooking Tips Crispy Dosa Recipe
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