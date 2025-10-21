एक्सप्लोरर
दिवाली की अगली सुबह क्यों बजाई जाती है सूप? जानिए इस प्राचीन परंपरा का रहस्य
Diwali 2025: उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में दिवाली की रात लक्ष्मी पूजन करने के बाद अगली सुबह सूप बजाने की परंपरा निभाई जाती है. आइए जानते हैं इस परंपरा के पीछे की मान्यताएं और महत्व क्या कहती है?
दिवाली की अगली सुबह सूप क्यों बजाया जाता है?
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
Published at : 21 Oct 2025 11:11 AM (IST)
Tags :Goddess Laxmi Diwali 2025
धर्म
4 Photos
