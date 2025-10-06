एक्सप्लोरर
Devutthani Ekadashi 2025: शुरू होंगे विवाह मुहूर्त, जानें महत्व और पूजा विधि
देवउठनी एकादशी के दिन से सभी प्रकार के मांगलिक कार्य किए जाते हैं. मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु योगनिद्रा से जागते हैं और फिर से सृष्टि के संचालन का कार्य प्रारंभ करते हैं.
देवउठनी एकादशी: विवाह मुहूर्त और पूजा विधि जानें
Published at : 06 Oct 2025 03:00 PM (IST)
