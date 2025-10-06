मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु चार माह की निद्रा से जगते हैं. भारतीय पंचांग के अनुसार इस दिन से सभी शुभ मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं. इस दिन को विशेष पूजा-अर्चना के साथ मनाया जाता है. इस दिन से विवाह के अतिरिक्त उपनयन, गृह प्रवेश आदि अनेक मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं.