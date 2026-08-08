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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटरिटायरमेंट के बाद भी विराट-धोनी को टक्कर दे रहे सचिन, कर रहे बंपर कमाई

रिटायरमेंट के बाद भी विराट-धोनी को टक्कर दे रहे सचिन, कर रहे बंपर कमाई

Sachin Tendulkar Brand Value: सचिन तेंदुलकर रिटायरमेंट के कई साल बाद भी विराट कोहली और एमएस धोनी को कमाई के मामले में कड़ी टक्कर दे रहे हैं.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 08 Aug 2026 11:34 AM (IST)
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सचिन तेंदुलकर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिए एक दशक से भी ज्यादा हो चुका है. उन्होंने 16 नवंबर 2013 के दिन क्रिकेट को अलविदा कहा था. सालों बीत चुके हैं लेकिन सचिन की लोकप्रियता और उनकी कमाई में लगातार बढ़ोतरी ही हुई है. क्रिकेट छोड़ने के इतने समय बाद भी वो दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेटरों में गिने जाते हैं.

कमाई के मामले में सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और एमएस धोनी से भी आगे हैं. दरअसल हाल ही में जारी हुई एक सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2025 के अनुसार सचिन तेंदुलकर की ब्रांड वैल्यू 125.9 मिलियन डॉलर बताई गई. सबसे अमीर क्रिकेटरों की सूची में सचिन तेंदुलकर दूसरे नंबर पर हैं, केवल विराट कोहली उनसे ऊपर हैं.

सबसे अमीर भारतीय क्रिकेटर

सबसे अमीर क्रिकेटरों की सूची में विराट कोहली 158.4 मिलियन डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ सबसे ऊपर हैं. यह रकम लगभग 1500 करोड़ भारतीय रुपये के बराबर है. 125.9 मिलियन डॉलर्स की ब्रांड वैल्यू के साथ सचिन तेंदुलकर दूसरे नंबर पर हैं. एमएस धोनी तीसरे स्थान पर हैं. सिर्फ इन्हीं तीन भारतीय क्रिकेटरों की ब्रांड वैल्यू 100 मिलियन डॉलर से भी अधिक है.

  • विराट कोहली - 158.4 मिलियन डॉलर
  • सचिन तेंदुलकर - 125.9 मिलियन डॉलर
  • एमएस धोनी - 115.3 मिलियन डॉलर

सचिन तेंदुलकर की कमाई का सोर्स

रिटायरमेंट के बाद सचिन तेंदुलकर की कमाई का मुख्य स्रोत ब्रांड एंडोर्समेंट और बिजनेस इन्वेस्टमेंट रहे हैं. सचिन अपनी कंपनी भी चलाते हैं, जिसका नाम SRT स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है, जिसकी शुरुआत उन्होंने अगस्त 2015 में की थी. अक्सर टीवी एड्स में सचिन तेंदुलकर कभी ल्यूमिनस टेक्नोलॉजी इन्वर्टन बैटरी, तो कभी जिलेट, बैंक ऑफ बड़ौदा समेत कई कंपनियों को प्रमोट करते दिख ही जाते हैं. इसके लिए उन्हें करोड़ों रुपये मिलते हैं.

रिपोर्ट्स अनुसार ब्रांड एंडोर्समेंट से ही सचिन साल भर में 18-20 करोड़ रुपये तक की कमाई कर लेते हैं. सचिन का इस लिस्ट में शामिल होना इसलिए भी चौंकाने वाला है, क्योंकि विराट कोहली और एमएस धोनी अब भी किसी ना किसी प्रारूप में क्रिकेट खेलते हैं. विराट वनडे और IPL खेल रहे हैं, जबकि धोनी अब भी इंडियन प्रीमियर लीग में एक्टिव हैं. मगर सचिन सालों पहले क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 08 Aug 2026 11:34 AM (IST)
Tags :
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