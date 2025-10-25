यह इस बात का भी प्रतीक होता है कि हर अस्त के बाद एक नया सूर्योदय होता है, उसी तरह जीवन में हर समस्या के बाद एक नई उम्मीद और नया सवेरा आता है. इसलिए छठ पूजा में पहले डूबते सूर्य को फिर उगते सूर्य को अर्ध्य देने की परंपरा रही है.