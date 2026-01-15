अरब सागर से घुसपैठ की ताक में थे पाकिस्तानी! भारतीय तटरक्षक बल ने 9 लोगों को दबोचा

भारतीय तटरक्षक बल ने एक अवैध रूप से भारतीय समुद्री क्षेत्र में घुस रही पाकिस्तानी नाव को जब्त कर लिया है. इस नाव में 9 लोग सवार थे. यह जानकारी अधिकारियों की तरफ से दी गई है. इनकी तस्वीरें भी तटरक्षक बल ने साझा की है. कार्रवाई 14 जनवरी 2026 को अरब सागर में गश्त के दौरान की गई है.

अंधेरे के रास्ते भारत में घुसने की कोशिश में थे पाकिस्तानी

भारतीय तट रक्षक यानी इंडिया कोस्ट गार्ड ने बताया कि एक त्वरित और सटीक रात्रि में ऑपरेशन को अंजाम दिया गया. अरब सागर में गश्त के दौरान जहाज ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के पास भारतीय जल क्षेत्र के अंदर एक मछली पकड़ने वाली नाव देखी. यह नाव पाकिस्तान की तरफ से आई थी. नाव को देखते ही उन्हें चुनौती दी गई, तो उन्होंने पाकिस्तान की ओर भागने की कोशिश की. हालांकि, ICG जहाज ने उनकी घेराबंदी कर रोक लिया और उनकी नाव को कब्जे में लिया. इस पाकिस्तानी नाव अलमदीना में कुल 9 लोग शामिल थे.

In a swift and precise night operation, an @IndiaCoastGuard Ship whilst on patrol in #Arabian sea sighted a #Pakistani Fishing Boat inside #Indian waters near the International Maritime Boundary Line on 14 Jan 26. On being challenged, the boat attempted to flee towards Pakistan… pic.twitter.com/DEz1aPBOed — Indian Coast Guard (@IndiaCoastGuard) January 15, 2026

'गुजरात के पोरबंदर लाया गया, सख्ती से होगी पूछताछ'

तटरक्षक बल ने बताया, 'इस मामले में एजेंसियों की तरफ से गहन जांच पड़ताल और संयुक्त पूछताछ के लिए नाव को आईसीजी जहाज द्वारा पोरबंदर लाया गया है. यह ऑपरेशन देश की समुद्री क्षेत्र में अथक निगरानी और कानून प्रवर्तन के माध्यम से भारत की समुद्री सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए आईसीजी की अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टी करता है.'

भारतीय सीमा में इतनी अंदर क्यों आए पाकिस्तानी?

जांच में पता लगाया जाएगा कि ये लोग भारतीय सीमा में इतनी अंदर तक क्यों आए थे. क्या यह सिर्फ मछली पकड़ने से जुड़ा मामला है, या फिर नाव के जरिए नशीले प्रदार्थों की सप्लाई करना इनका मकसद था. अक्सर पाकिस्तानी तस्कर मछली पकड़ने के जाल के नीचे नशीले प्रदार्थों के पैकेट छिपाकर लाते हैं, इनका इस्तेमाल नार्को टेररिज्म फैलाने के लिए किया जाता है.