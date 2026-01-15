इस हीरोइन को पीरियड्स में करना पड़ा धनुष संग रोमांस, बोलीं- मेरे पास बदलने के लिए कपड़े नहीं थे

शोहरत पाना आसान नहीं है, ये तो हम कई सेलेब्स के मुंह से सुन ही चुके हैं. खासतौर से फीमेल एक्ट्रेसेस को सेट पर किन- किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इससे हर कोई वाकिफ है. हाल ही में मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस पार्वती थिरुवोथु ने भी एक फिल्म की शूटिंग के दौरान अपने अनुभव के बारे में बताया है.

पार्वती ने कुछ दिन पहले ही 'हॉटरफ्लाय' के साथ किए एक पॉडकास्ट में बताया है कि उन्हें पीरियड्स के दौरान धनुष के साथ रोमांस करना पड़ा था. ये एक्टसपीरियंस उनके लिए काफी दर्दनाक रहा है. इस दौरान पार्वती ने बताया कि 'मरियान करके एक फिल्म की है मैंने तमिल में, शूटिंग के पहले दिन ही मुझे पानी में भीगते हुए हीरो के साथ रोमांस करना था. वो मेरे ऊपर लगातार पानी डालते जा रहे थे, तब मुझे ध्यान आया कि मेरे पास बदलने के लिए कपड़े ही नहीं हैं'.





आगे एक्ट्रेस ने बताया कि फिर वो डायरेक्टर के पास गईं और उनसे कहा कि उन्हें कपड़े बदलने के लिए होटल जाना होगा लेकिन उन्हें मना कर दिया गया. इसके बाद एक्ट्रेस के पास कोई चारा नहीं था और उन्होंने डायरेक्टर को बताया कि वो पीरियड्स हैं. हालांकि, डायरेक्टर को भी सुनकर समझ नहीं आया कि इस पर कैसे रिएक्टर करना चाहिए.

इतना ही नहीं इस इंटरव्यू के दौरान एक्ट्रेस ने पीरियड्स को टैबू बताने पर भी बात की और बताया कि उन्हें घर में ही इस तरह की पैट्रियार्की का सामना करना पड़ा. जहां पीरियड्स के बारे में उन्हें कुछ बताया नहीं गया, पीरियड्स के समय उन्हें घर पर कोने में बैठना पड़ता था वो धुले कपड़ों को छू भी नहीं सकती थीं. बता दें कि 'मरियान' एक तमिल भाषा की फिल्म है, जिसमें पार्वती के साथ धनुष लीड रोल में थे. ये फिल्म साल 2013 में रिलीज़ हुई थी.