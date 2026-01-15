BMC Exit Poll 2026: मराठी और मुस्लिम वोटर्स की पसंद कौन? एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया

बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और शिवसेना गठबंधन की भारी जीत तय मानी जा रही है. विभिन्न मतदान एजेंसियों के एग्जिट पोल्स के हवाले से आई मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि एकजुट ठाकरे बंधुओं को इस चुनाव में कड़ी चुनौती के बावजूद खास सफलता नहीं मिलती दिख रही है. कम से कम दो एग्जिट पोल्स ने बीजेपी-शिवसेना गठबंधन के लिए स्पष्ट और निर्णायक जनादेश का अनुमान लगाया है.

महाराष्ट्र में रह रहे उत्तर भारतीयों ने किसे दिया वोट?

इन अनुमानों के मुताबिक, ठाकरे बंधु बड़े अंतर से पीछे चल रहे हैं, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन एक बार फिर कमजोर प्रदर्शन की ओर बढ़ता नजर आ रहा है. एग्जिट पोल्स के अनुसार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाला महायुति गठबंधन उत्तर और दक्षिण भारत से आए प्रवासी मतदाताओं की पहली पसंद बनकर उभरा है. इसके अलावा, मराठा वोटों का बड़ा हिस्सा भी इस गठबंधन को मिलने की संभावना जताई गई है.

मराठी और मुस्लिम वोटर्स की पसंद

वहीं, ठाकरे चचेरे भाई मराठी और मुस्लिम वोटों को भी पूरी तरह एकजुट करने में नाकाम नजर आ रहे हैं. शिवसेना (यूबीटी) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) गठबंधन पर इन वर्गों का भरोसा पूरी तरह बनता नहीं दिख रहा है. एक्सिस माई इंडिया और जेवीसी नामक दो प्रमुख पोल एजेंसियों ने बीएमसी के इस हाई-प्रोफाइल मुकाबले में बीजेपी–शिवसेना गठबंधन की शानदार जीत का अनुमान लगाया है.

जेवीसी एग्जिट पोल में बीजेपी गठबंधन की बल्ले-बल्ले

जेवीसी के अनुसार, बीजेपी–शिवसेना गठबंधन 138 वार्डों में जीत दर्ज कर सकता है, जबकि शिवसेना (यूबीटी) को 59 वार्ड मिलने की संभावना है. कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन काफी पीछे बताया गया है और उसके खाते में केवल 23 वार्ड आने का अनुमान है. वहीं, एक्सिस माई इंडिया ने बीजेपी–शिवसेना गठबंधन को 131 से 151 वार्डों में जीत का अनुमान दिया है, जबकि शिवसेना (यूबीटी) के नेतृत्व वाले गठबंधन को 58 से 68 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है.

एक अन्य एजेंसी ‘द सकाळ पोल’ के मुताबिक, बीएमसी चुनाव में मुकाबला बीजेपी–शिवसेना और शिवसेना (यूबीटी)–मनसे गठबंधन के बीच कड़ा हो सकता है. हालांकि, इसमें भी बीजेपी–शिवसेना गठबंधन को मामूली बढ़त मिलती दिखाई गई है. इस एजेंसी के अनुसार, बीजेपी–शिवसेना गठबंधन 119 वार्ड जीत सकता है, जबकि शिवसेना (यूबीटी) को 75 वार्ड मिल सकते हैं. कांग्रेस की सीटें 20 से कम रहने का अनुमान है.

20 साल बाद साथ आए ठाकरे ब्रदर्स

बीएमसी चुनाव के लिए ठाकरे चचेरे भाई उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे करीब 20 वर्षों के राजनीतिक अलगाव के बाद एक साथ आए थे. उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) और राज ठाकरे की मनसे ने बीजेपी–शिवसेना गठबंधन की चुनौती से निपटने के लिए अपने पुराने मतभेद भुला दिए थे. इस चुनाव में शिवसेना (यूबीटी) ने करीब 160 वार्डों में उम्मीदवार उतारे, जबकि मनसे ने लगभग 53 सीटों पर प्रत्याशी खड़े किए.

गौरतलब है कि बीएमसी देश की सबसे अमीर नगर निगम है. इसके चुनाव गुरुवार को महाराष्ट्र की 28 अन्य नगरपालिकाओं के साथ संपन्न हुए. बीएमसी के 227 वार्डों के लिए सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक मतदान हुआ. मतगणना शुक्रवार को की जाएगी.