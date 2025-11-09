एक्सप्लोरर
ब्रह्मास्त्र, सुदर्शन चक्र और त्रिशूल में सबसे शक्तिशाली अस्त्र कौन सा है? देखें तस्वीरें
हिंदू धर्म में ब्रह्मा, विष्णु और महेश को त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है. तीनों ही देवताओं के पास अपने-अपने दिव्य अस्त्र हैं. जानते हैं ब्रह्मास्त्र, सुदर्शन चक्र और त्रिशूल में कौन शक्तिशाली?
ब्रह्मास्त्र बनाम सुदर्शन चक्र बनाम त्रिशूल
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 09 Nov 2025 12:29 PM (IST)
धर्म
6 Photos
ब्रह्मास्त्र, सुदर्शन चक्र और त्रिशूल में सबसे शक्तिशाली अस्त्र कौन सा है? देखें तस्वीरें
धर्म
6 Photos
महिलाओं की बायीं आंख फड़कने के संकेत जानकर आप भी चौंक जाएंगे, जानिए शुभ और अशुभ संकेतों के बारे में
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा चीफ अखिलेश यादव ने तेजस्वी यादव को जन्मदिन पर दी बधाई, बताया बिहार का अगला मुख्यमंत्री
विश्व
बांग्लादेश में सड़कें छावनी में तब्दील, मोहम्मद यूनुस के घर के बाहर भारी फोर्स तैनात, जानें पूरा माजरा
क्रिकेट
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट इतिहास में सबसे किफायती गेंदबाज कौन, जानिए
बॉलीवुड
किरण राव के बर्थडे को बेटे आजाद ने बनाया खास, इस तरह से पूरी की मां की फरमाइश
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion