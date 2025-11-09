ब्रह्मास्त्र, सुदर्शन चक्र और त्रिशूल में सबसे शक्तिशाली अस्त्र कौन सा है? देखें तस्वीरें

सुदर्शन चक्र की बात करें तो भगवान शिव ने श्रीविष्णु की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें प्रदान किया था. अधिकतर धार्मिक ग्रंथों में सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति को महादेव की तीसरी आंख से जोड़कर देखा जाता है. सुदर्शन चक्र इतना शक्तिशाली है कि जिसे भी ये अपना निशाना बनाता है, उसे काटकर ही वापस लौटता है. सुदर्शन चक्र केवल अपने स्वामी के आदेश पर ही नियंत्रित होता है.