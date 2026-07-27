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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मदूल्हा घोड़ी पर ही क्यों आता है? शादी की इस रस्म के पीछे छिपी है दिलचस्प कहानी

दूल्हा घोड़ी पर ही क्यों आता है? शादी की इस रस्म के पीछे छिपी है दिलचस्प कहानी

Ghudchadi Ritual: भारतीय शादी में दूल्हा घोड़ी पर ही क्यों बैठता है? जानें घुड़चढ़ी की परंपरा, घोड़ी चुनने का कारण और इससे जुड़ा सांस्कृतिक व व्यावहारिक अर्थ.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 27 Jul 2026 12:23 PM (IST)
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Ghudchadi Ritual: भारतीय शादियों में जब बारात का माहौल बनता है, तो सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र 'घुड़चढ़ी' की रस्म होती है. बैंड-बाजे की धुनों, आतिशबाजी के उजाले और रिश्तेदारों के नाच-गाने के बीच सज-धजकर बैठा दूल्हा जब घोड़ी पर सवार होकर आगे बढ़ता है, तो वह पल पूरे उत्सव का सबसे यादगार हिस्सा बन जाता है.

ज्यादातर लोग इसे केवल एक राजसी एहसास, भव्यता का प्रतीक या सिर्फ फोटो खिंचवाने का एक जरिया मानते हैं. लेकिन अगर आप हमारी वैदिक संस्कृति और प्राचीन ग्रंथ विवाह-विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें, तो इस परंपरा के पीछे सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक विज्ञान का एक गहरा ताना-बाना बुना गया है.

प्राचीन आचार्यों और ऋषियों ने विवाह संस्कार से जुड़ी हर एक क्रिया को मानव जीवन के कल्याण और स्वास्थ्य से जोड़ा था. घुड़चढ़ी की यह परंपरा भी उसी वैज्ञानिक सोच का एक हिस्सा थी, जिसका सीधा संबंध दूल्हे की शारीरिक फिटनेस, मानसिक संतुलन और उसके निर्णय लेने की क्षमता से था.

आज के आधुनिक दौर में भले ही हम इस रस्म को सिर्फ एक परंपरा मानकर निभाते हों, लेकिन इसके पीछे छिपे असल विज्ञान को समझना बेहद दिलचस्प और आंखें खोल देने वाला है.

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शारीरिक क्षमता और न्यूरोलॉजिकल कंट्रोल का पब्लिक टेस्ट

प्राचीन समय में आज की तरह शादी से पहले कोई मेडिकल टेस्ट, फिटनेस सर्टिफिकेट या फोटो-वीडियो का चलन नहीं होता था. ऐसे में समाज के सामने दूल्हे के स्वास्थ्य और उसकी शारीरिक योग्यता की पुष्टि करना बेहद जरूरी माना जाता था. घुड़चढ़ी की रस्म असल में दूल्हे की शारीरिक फिटनेस और उसके तंत्रिका तंत्र (Nervous System) का एक सार्वजनिक परीक्षण हुआ करती थी.

घोड़ी पर सवार होकर चलने के लिए व्यक्ति के पास बेहतरीन बॉडी बैलेंस, मजबूत कोर मसल्स और सटीक रिफ्लेक्स का होना बेहद जरूरी है. बारात के समय जब आसपास तेज आवाज में ढोल-नगाड़े बजते हैं, पटाखे छूटते हैं और लोगों की भारी भीड़ शोर मचाती है, तो घोड़ी का विचलित या चंचल होना स्वाभाविक होता है.

ऐसी स्थिति में उस चंचल जानवर को अपने नियंत्रण में रखते हुए सीधा बैठना और संतुलन बनाए रखना साधारण बात नहीं है. यह प्रक्रिया दूल्हे के रिफ्लेक्स एक्शन, शारीरिक ताकत और रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन की खुली परीक्षा लेती थी.

मानसिक संतुलन और तनाव प्रबंधन का गहरा मनोविज्ञान

गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना कोई आसान सफर नहीं होता. इसमें कई तरह की अप्रत्याशित चुनौतियां, जिम्मेदारियां और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है. प्राचीन आचार्यों का मानना था कि जो व्यक्ति विपरीत और अशांत परिस्थितियों में खुद को शांत रख सके, वही एक सफल परिवार का संचालन कर सकता है.

घोड़ी पर बैठकर बाजे-गाजे के शोर के बीच गुजरना दूल्हे के लिए तनाव प्रबंधन (Stress Management) का एक जरिया था. चारों तरफ से आ रहे तेज शोर, भीड़ के दबाव और जानवर की अनिश्चित हलचल के बीच भी जो दूल्हा घबराता नहीं था और अपना आपा खोए बिना संतुलन बनाए रखता था, वह मानसिक रूप से परिपक्व माना जाता था. यह रस्म यह दर्शाती थी कि दूल्हा जीवन के आने वाले किसी भी मोड़ पर परिस्थितियों के आगे घबराएगा नहीं, बल्कि धैर्य और विवेक से काम लेगा.

घोड़ी ही क्यों, कोई अन्य सवारी या घोड़ा क्यों नहीं?

इस परंपरा से जुड़ा एक सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि बारात के लिए हमेशा घोड़ी का ही चयन क्यों किया जाता है, घोड़े या किसी अन्य सवारी का क्यों नहीं? इसके पीछे भी एक बहुत ही गहरा व्यवहार वैज्ञानिक कारण है.

जीव विज्ञान और पशु मनोविज्ञान के अनुसार, नर घोड़े की तुलना में घोड़ी अधिक संवेदनशील, तेज और पर्यावरण के प्रति बेहद प्रतिक्रियाशील होती है. घोड़ी आसपास के माहौल और ध्वनि तरंगों को बहुत जल्दी महसूस करती है. इसके अलावा, घोड़ी को नियंत्रित करने के लिए केवल शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उसके साथ तालमेल बिठाने के लिए सौम्यता, धैर्य और स्पर्श की समझ चाहिए होती है.

शास्त्रों के अनुसार, गृहस्थ जीवन की गाड़ी चलाने के लिए भी केवल कठोरता या बल काम नहीं आता, बल्कि वहां सहचरी के साथ प्यार, धैर्य और संवेदनशीलता का तालमेल बिठाना पड़ता है. घोड़ी की सवारी दूल्हे को यह प्रतीकात्मक सीख देती थी कि उसे आने वाले जीवन में शक्तियों का इस्तेमाल नहीं, बल्कि संवेदनशीलता और समझदारी से हर स्थिति को संभालना है.

भावी जिम्मेदारियों और आत्मरक्षा का प्रतीक

प्राचीन काल में यात्राएं आज जैसी सुरक्षित नहीं होती थीं. जब एक बारात अपने गांव या नगर से निकलकर दूसरे गांव जाती थी, तो रास्ते में जंगली जानवरों, डाकुओं या अन्य प्राकृतिक रुकावटों का खतरा हमेशा बना रहता था. ऐसी स्थिति में दूल्हे को परिवार और अपनी जीवनसंगिनी का रक्षक माना जाता था.

घोड़ी पर सवार होना इस बात का प्रतीक था कि युवक केवल एक गृही बनने नहीं जा रहा, बल्कि वह एक योद्धा और रक्षक की भूमिका निभाने के लिए भी पूरी तरह तैयार है. जो व्यक्ति एक चंचल सवारी को आसानी से संभाल सकता है, वह जरूरत पड़ने पर अपने परिवार की रक्षा के लिए भी तत्पर रह सकता है. इस प्रकार यह रस्म समाज और कन्या पक्ष को एक भरोसा देती थी कि उनकी बेटी एक सक्षम और मजबूत हाथों में सौंपी जा रही है.

आधुनिक दौर में इस परंपरा का बदलता रूप और सीख

आज के समय में बारात के दौरान दूल्हे को सहारा देकर घोड़ी पर बैठाया जाता है या केवल कुछ मीटर की दूरी तय करके रस्म पूरी कर ली जाती है. आधुनिक गाड़ियों और एसी बग्घियों के इस दौर में भले ही इस परंपरा का व्यावहारिक रूप बदल गया हो, लेकिन इसके पीछे की भावना और सीख आज भी उतनी ही प्रासंगिक है.

हमारी प्राचीन भारतीय परंपराएं किसी भी नियम को केवल आदेश के रूप में थोपती नहीं थीं, बल्कि उन्हें उत्सव, संगीत और रंग-बिरंगे रीति-रिवाजों में ढाल देती थीं. घोड़ी पर आने की रस्म भी केवल एक दिखावा नहीं थी, बल्कि यह स्वास्थ्य, मनोविज्ञान, संतुलन और जिम्मेदारी का एक अनूठा संगम थी.

जब भी आप किसी शादी में दूल्हे को घोड़ी पर सवार देखें, तो यह जरूर याद रखें कि यह केवल एक रस्म नहीं, बल्कि भारतीय विवाह-विज्ञान की उस समृद्ध सोच की झलक है जो सदियों से हमारे समाज को मजबूती देती आई है.

FAQ

Q1. शादी में दूल्हा घोड़ी पर ही क्यों बैठता है, घोड़ा क्यों नहीं?

उत्तर: नर घोड़े की तुलना में घोड़ी अधिक संवेदनशील, सजग और माहौल के प्रति प्रतिक्रियाशील होती है. घोड़ी को केवल बल से नहीं, बल्कि धैर्य, समझदारी और सही तालमेल से नियंत्रित किया जाता है. यह परंपरा दूल्हे को आने वाले गृहस्थ जीवन में संवेदनशीलता और धैर्य से काम लेने की प्रतीकात्मक सीख देती है.

Q2. घुड़चढ़ी की रस्म का मुख्य वैज्ञानिक और व्यावहारिक उद्देश्य क्या है?

उत्तर: प्राचीन काल में यह रस्म दूल्हे की शारीरिक फिटनेस, संतुलन (Body Balance) और तंत्रिका तंत्र (Nervous System) की खुली परीक्षा होती थी. ढोल-नगाड़ों के शोर के बीच चंचल घोड़ी को नियंत्रित करना दूल्हे के रिफ्लेक्स और मानसिक संतुलन (Stress Management) को परखने का एक ज़रिया था.

Q3. क्या बारात में घोड़ी पर बैठना आत्मरक्षा या सुरक्षा से भी जुड़ा है?

उत्तर: हां, पुराने समय में बारातें दूर-दराज के रास्तों से होकर जाती थीं जहां जोखिम रहता था. दूल्हे का घोड़ी पर सवार होना यह दर्शाता था कि वह केवल एक गृही नहीं बन रहा, बल्कि अपने परिवार और जीवनसंगिनी की रक्षा करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह सक्षम है.

Q4. क्या आज के समय में भी घोड़ी पर बैठने का वैज्ञानिक महत्व है?

उत्तर: भले ही आज के समय में यह रस्म एक उत्सव और औपचारिकता तक सीमित हो गई है, लेकिन इसके पीछे छिपा मनोविज्ञान,विपरीत परिस्थितियों में शांत रहना, संतुलन बनाए रखना और अपनी जिम्मेदारियों को संभालना, आज के दौर में भी उतना ही प्रासंगिक है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

"ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है."

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम किया है. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है. वर्तमान में CJP आंदोलन को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 27 Jul 2026 12:23 PM (IST)
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