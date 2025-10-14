कुलदेवी-देवता की नाराजगी के 8 संकेत, घर में दिखें ये लक्षण तो हो जाए सावधान! देखें फोटो

जब कुलदेवता नाराज होते हैं तो पारिवारिक प्रयासों में लगातार रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है. इसके अलावा नौकरी, विवाह, व्यापार और शिक्षा के क्षेत्र में कड़ी मेहनत के बाद भी मनचाहा फल प्राप्त न होना, इसका बड़ा संकेत हो सकता है. अगर घर में ये संकेत दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब घर के पितृ आपसे नाराज हैं.