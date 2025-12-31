नव वर्ष की पूर्व संध्या पर कई जगह अलग-अलग कार्यक्रम हो रहे हैं,जिसमें लोग अपने-अपने तरीके से नए साल के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं. इसी कड़ी में उत्तराखंड की धर्मनगरी हरिद्वार में हर की पौड़ी में आस्था का महासैलाब उमड़ आया. यहां गंगा आरती में श्रद्धा का स्वर नजर आया और आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला.

देश के कोने-कोने से पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने मां गंगा की पावन आरती में सहभागिता कर पुण्य लाभ अर्जित किया. शाम ढलते ही हर की पौड़ी पर दीपों की रोशनी, मंत्रोच्चार और भजनों की गूंज से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा, जहां श्रद्धालु मां गंगा की आरती में लीन दिखाई दिए.

गंगा आरती के दौरान घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे हर की पौड़ी पर आस्था का सैलाब देखने को मिला. श्रद्धालुओं ने मां गंगा से सुख, शांति और समृद्धि की कामना की. नववर्ष के स्वागत को लेकर पूरे क्षेत्र में विशेष उत्साह नजर आया,सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा, वहीं श्रद्धालुओं ने हरिद्वार की दिव्य अनुभूति और आध्यात्मिक माहौल की जमकर सराहना की.

पुलिस-प्रशासन अलर्ट

हर की पौड़ी के साथ पूरे हरिद्वार में कई जगह नव वर्ष की तैयारी नजर आई. नववर्ष के मौके पर तेरथ यात्रियों की संख्या में इजाफे को देखते हुए पुलिस-प्रशासन ने भी सभी इंतजाम किए हैं. इसके अलावा होटलों और रेस्टोरेंट में भी कार्यक्रम बुक हैं. पुलिस ने सभी नागरिकों से शांति के साथ नए साल का जश्न मानाने की अपील की है.ताकि कहीं कोई अप्रिय घटना न हो. इसके साथ ही घाटों पर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है.

इन जगहों पर भी जुट रही भीड़

हरिद्वार के साथ ऋषिकेश और देहरादून, मसूरी में भी बड़ी संख्या में पर्यटकों के साथ नए साल का जश्न मनान्ने स्थानीय लोग भी पहुंच रहे हैं. जिसको लेकर उत्तराखंड पुलिस को पहले से ही अलर्ट जारी किया गया है. मसूरी और नैनीताल तो पूरी तरह पैक है. यहां पार्किंग की दिक्कत को देखते हुए लोगों को रोक दिया गया है.