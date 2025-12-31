हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'इक्कीस उनका सलाम है', सनी देओल ने पिता धर्मेंद्र को दिया ट्रिब्यूट, बोले- ये फिल्म फैंस के लिए गिफ्ट है

'इक्कीस उनका सलाम है', सनी देओल ने पिता धर्मेंद्र को दिया ट्रिब्यूट, बोले- ये फिल्म फैंस के लिए गिफ्ट है

एक्टर धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म इक्कीस 1 जनवरी को रिलीज हो रही है. सनी देओल ने अब अपने पापा के लिए पोस्ट शेयर की है. उन्होंने इक्कीस के बारे में बात की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 31 Dec 2025 06:04 PM (IST)
Preferred Sources

दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'इक्कीस' चर्चा में है. इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा और अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया नजर आ रहे हैं. फिल्म 1 जनवरी को रिलीज हो रही है. अब सनी देओल ने धर्मेंद्र के लिए पोस्ट शेयर की है. उन्होंने इक्कीस को धर्मेंद्र की जिंदगी के लिए ट्रिब्यूट बताया है. 

बता दें कि 24 नवंबर को धर्मेंद्र का निधन हो गया था.

सनी देओल ने लिखा पोस्ट

सनी देओल ने इक्कीस से धर्मेंद्र का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा- हमारे पापा, मिट्टी के बेटे, इक्कीस उनका सलाम है. उस धरती के लिए उनका गिफ्ट है जिससे उन्होंने प्यार किया. उन फैंस के लिए भी गिफ्ट है जो हमेशा उनके साथ खड़े रहे. हमारे परिवार के लिए, ये उनकी आत्मा, हिम्मत और उनके दिल से भरा एक खजाना है. आज, प्यार और बहुत गर्व के साथ, हम इक्कीस को दुनिया के साथ शेयर कर रहे हैं. हम उम्मीद करते हैं कि वो उसी तरह हमेशा जिंदा रहेंगे, जैसे वो रहते थे.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sunny Deol (@iamsunnydeol)

बता दें कि हाल ही में इक्कीस का प्रीमियर हुआ. इस प्रीमियर में सलमान खान, सनी देओल, बॉबी देओल, रेखा जैसे स्टार्स पहुंचे थे. रेखा ने धर्मेंद्र की पोस्टर के सामने हाथ जोड़े थे. वहीं अगस्त्य नंदा के पोस्टर को किस किया था. वहीं सनी देओल ने भी धर्मेंद्र के पोस्टर के साथ पोज दिया था. वो काफी इमोशनल हो गए थे.

इक्कीस की बात करें तो फिल्म को श्रीराम राघवन डायरेक्ट कर रहे हैं. फिल्म पहले दिसंबर 2025 में रिलीज होनी थी. लेकिन फिर फिल्म को पोस्टपोन कर दिया गया था. अब फिल्म 1 जनवरी को रिलीज होने वाली है. फिल्म के रिव्यूज भी सामने आने लगे है. फिल्म को पॉजिटिव रिव्यूज मिल रहे हैं. इस फिल्म में धर्मेंद्र, अगस्त्य, सिमर के अलावा जयदीप अहलावत, सिकंदर खेर, राहुल देव, विवान शाह जैसे स्टार्स भी अहम रोल में हैं.

और पढ़ें
Published at : 31 Dec 2025 06:04 PM (IST)
Tags :
Dharmendra Sunny Deol
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'हमें ऊंगली दिखा कर...' चुनाव आयुक्त से अभिषेक बनर्जी की जमकर बहस, हंगामे के बीच ढाई घंटे चली मीटिंग
'हमें ऊंगली दिखा कर...' चुनाव आयुक्त से अभिषेक बनर्जी की जमकर बहस, हंगामे के बीच ढाई घंटे चली मीटिंग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: 'शाहरुख खान देश का गद्दार है' मेरठ में बीजेपी नेता संगीत सोम का विवादित बयान
'शाहरुख खान देश का गद्दार है' मेरठ में बीजेपी नेता संगीत सोम का विवादित बयान
क्रिकेट
गोवा की सड़क पर हाथ में शराब लिए दिखीं सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा? वीडियो वायरल होने से मचा हड़कंप
गोवा की सड़क पर हाथ में शराब लिए दिखीं सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा? वीडियो वायरल होने से मचा हड़कंप
बॉलीवुड
'बहुत मैसेज करते थे..' भारतीय क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव पर कॉमेंट कर बुरी तरह फंसी ये हसीना, अब देने पड़ी सफाई
भारतीय क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव पर कॉमेंट कर बुरी तरह फंसी ये हसीना, अब देने पड़ी सफाई
Advertisement

वीडियोज

Astrology Predictions 2026: Rahul, Priyanka और Akhilesh...क्या कह रहा नेताओं का किस्मत कनेक्शन ?
Astrology Predictions 2026: 2026 में Stocks Market में आएगी जबरदस्त उछाल! | 2026 Prediction
Vladimir Putin के 2026 की भविष्यवाणी पर ज्योतिषीय विश्लेषण जिसने दुनिया को चौंका दिया! | Russia
Astrology Predictions 2026: 2026 में अमेरिका में कैसे रहने वाले राजनीतिक हालात? America
Top Headlines: इस घंटे की बड़ी खबरें | Gig Workers Strike | New Year | Chamoli Tunnel | SIR |Weather
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हमें ऊंगली दिखा कर...' चुनाव आयुक्त से अभिषेक बनर्जी की जमकर बहस, हंगामे के बीच ढाई घंटे चली मीटिंग
'हमें ऊंगली दिखा कर...' चुनाव आयुक्त से अभिषेक बनर्जी की जमकर बहस, हंगामे के बीच ढाई घंटे चली मीटिंग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: 'शाहरुख खान देश का गद्दार है' मेरठ में बीजेपी नेता संगीत सोम का विवादित बयान
'शाहरुख खान देश का गद्दार है' मेरठ में बीजेपी नेता संगीत सोम का विवादित बयान
क्रिकेट
गोवा की सड़क पर हाथ में शराब लिए दिखीं सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा? वीडियो वायरल होने से मचा हड़कंप
गोवा की सड़क पर हाथ में शराब लिए दिखीं सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा? वीडियो वायरल होने से मचा हड़कंप
बॉलीवुड
'बहुत मैसेज करते थे..' भारतीय क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव पर कॉमेंट कर बुरी तरह फंसी ये हसीना, अब देने पड़ी सफाई
भारतीय क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव पर कॉमेंट कर बुरी तरह फंसी ये हसीना, अब देने पड़ी सफाई
विश्व
Saudi And UAE Relations: 'दोनों का मिडिल ईस्ट में दबदबा...', दो मुस्लिम देश कैसे बने एक दूसरे के दुश्मन, जानें पूरी कहानी
'दोनों का मिडिल ईस्ट में दबदबा...', दो मुस्लिम देश कैसे बने एक दूसरे के दुश्मन, जानें पूरी कहानी
जनरल नॉलेज
सैनेटरी पैड पर 0% पर्सेंट तो कंडोम पर 12% टैक्स क्यों, क्या है दोनों हेल्थ प्रॉडक्ट में अंतर की वजह?
सैनेटरी पैड पर 0% पर्सेंट तो कंडोम पर 12% टैक्स क्यों, क्या है दोनों हेल्थ प्रॉडक्ट में अंतर की वजह?
शिक्षा
IMD में कैसे मिलती है नौकरी, 8वें वेतन आयोग से कितनी हो जाएगी यहां की सैलरी?
IMD में कैसे मिलती है नौकरी, 8वें वेतन आयोग से कितनी हो जाएगी यहां की सैलरी?
जनरल नॉलेज
Jawaharlal Nehru Love Life: किन महिलाओं से जवाहर लाल नेहरू को हुई थी मुहब्बत, उनकी जिंदगी में कितनी महिलाओं की हुई एंट्री?
किन महिलाओं से जवाहर लाल नेहरू को हुई थी मुहब्बत, उनकी जिंदगी में कितनी महिलाओं की हुई एंट्री?
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Embed widget