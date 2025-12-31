दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'इक्कीस' चर्चा में है. इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा और अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया नजर आ रहे हैं. फिल्म 1 जनवरी को रिलीज हो रही है. अब सनी देओल ने धर्मेंद्र के लिए पोस्ट शेयर की है. उन्होंने इक्कीस को धर्मेंद्र की जिंदगी के लिए ट्रिब्यूट बताया है.

बता दें कि 24 नवंबर को धर्मेंद्र का निधन हो गया था.

सनी देओल ने लिखा पोस्ट

सनी देओल ने इक्कीस से धर्मेंद्र का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा- हमारे पापा, मिट्टी के बेटे, इक्कीस उनका सलाम है. उस धरती के लिए उनका गिफ्ट है जिससे उन्होंने प्यार किया. उन फैंस के लिए भी गिफ्ट है जो हमेशा उनके साथ खड़े रहे. हमारे परिवार के लिए, ये उनकी आत्मा, हिम्मत और उनके दिल से भरा एक खजाना है. आज, प्यार और बहुत गर्व के साथ, हम इक्कीस को दुनिया के साथ शेयर कर रहे हैं. हम उम्मीद करते हैं कि वो उसी तरह हमेशा जिंदा रहेंगे, जैसे वो रहते थे.

View this post on Instagram A post shared by Sunny Deol (@iamsunnydeol)

बता दें कि हाल ही में इक्कीस का प्रीमियर हुआ. इस प्रीमियर में सलमान खान, सनी देओल, बॉबी देओल, रेखा जैसे स्टार्स पहुंचे थे. रेखा ने धर्मेंद्र की पोस्टर के सामने हाथ जोड़े थे. वहीं अगस्त्य नंदा के पोस्टर को किस किया था. वहीं सनी देओल ने भी धर्मेंद्र के पोस्टर के साथ पोज दिया था. वो काफी इमोशनल हो गए थे.

इक्कीस की बात करें तो फिल्म को श्रीराम राघवन डायरेक्ट कर रहे हैं. फिल्म पहले दिसंबर 2025 में रिलीज होनी थी. लेकिन फिर फिल्म को पोस्टपोन कर दिया गया था. अब फिल्म 1 जनवरी को रिलीज होने वाली है. फिल्म के रिव्यूज भी सामने आने लगे है. फिल्म को पॉजिटिव रिव्यूज मिल रहे हैं. इस फिल्म में धर्मेंद्र, अगस्त्य, सिमर के अलावा जयदीप अहलावत, सिकंदर खेर, राहुल देव, विवान शाह जैसे स्टार्स भी अहम रोल में हैं.