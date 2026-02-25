हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMarch Festival 2026: मार्च में चैत्र नवरात्रि, राम नवमी कब ? पूरे महीने व्रत-त्योहार की लिस्ट देखें

March Festival 2026: मार्च में चैत्र नवरात्रि, राम नवमी कब ? पूरे महीने व्रत-त्योहार की लिस्ट देखें

March 2026 Festival Calendar: होली से मार्च 2026 की शुरुआत होगी, इस महीने में चैत्र नवरात्रि, चंद्र ग्रहण, हिंदू नववर्ष आदि कई महत्वपूर्ण व्रत-त्योहार मनाए जाएंगे. पूरी लिस्ट देखें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 25 Feb 2026 01:42 PM (IST)
March Vrat Tyohar 2026: 2026 में मार्च बहुत खास महीना होगा, क्योंकि इस महीने में होलिका दहन, होली, चैत्र नवरात्रि, हिंदू नववर्ष, राम नवमी, कामदा और पापमोचिनी एकादशी, गुड़ी पड़वा आदि कई महत्वपूर्ण व्रत त्योहार मनाए जाएंगे.

खास बात ये है कि मार्च में होली वाले दिन चंद्र ग्रहण का संयोग भी बन रहा है, ये ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा. मार्च का महीना धार्मिक नजरिए के अलावा प्रकृति में हो रहे बदलाव के लिए भी खास होता है. इस दौरान सकारात्मक ऊर्जा का संचार तेज होता है.जो  आध्यात्मिक उन्नति का संदेश देता है. देखें मार्च 2026 के व्रत त्योहार की लिस्ट.

मार्च 2026 व्रत-त्योहार (March 2026 Festival Calendar)

01 मार्च 2026 रवि प्रदोष व्रत
02 मार्च 2026 होलिका दहन, फाल्गुन पूर्णिमा
03 मार्च 2026 चंद्र ग्रहण
04 मार्च 2026 रंगवाली होली, चैत्र माह की शुरुआत 
05 मार्च 2026 होली भाई दूज
06 मार्च 2026 भालचन्द्र संकष्टी
08 मार्च 2026 रंग पंचमी
10 मार्च 2026 शीतला सप्तमी
11 मार्च 2026 शीतला अष्टमी, बसोड़ा, कालाष्टमी, मासिक कृष्ण जन्माष्टमी
15 मार्च 2026 पापमोचिनी एकादशी, मीन संक्रांति, खरमास शुरू
16 मार्च 2026 सोम प्रदोष व्रत, पापमोचनी एकादशी पारण, राज पंचक शुरू
17 मार्च 2026 चैत्र मासिक शिवरात्रि
18 मार्च 2026 चैत्र अमावस्या
19 मार्च 2026 चैत्र नवरात्रि शुरू,  गुड़ी पड़वा, हिंदू नववर्ष, युगादी
20 मार्च 2026 झूलेलाल जयंती 
21 मार्च 2026 मत्स्य जयंती, गणगौर पूजा
22 मार्च 2026 वासुदेव चतुर्थी
23 मार्च 2026 लक्ष्मी पञ्चमी, मासिक कार्तिगाई
24 मार्च 2026 यमुना छठ, रोहिणी व्रत, स्कन्द षष्ठी
26 मार्च 2026 राम नवमी, चैत्र नवरात्रि समाप्त 
29 मार्च 2026

कामदा एकादशी
30 मार्च 2026 कामदा एकादशी व्रत पारण, सोम प्रदोष व्रत

3 मार्च को चंद्र ग्रहण

चंद्र ग्रहण का समय- दोपहर 3:20 से शाम 6:47 मिनट तक
चन्द्रोदय- शाम 06:26 मिनट पर (दिल्ली समय)
सूतक काल का आरंभ और समापन- सुबह 6.20 और शाम 06:47 मिनट पर

चैत्र नवरात्रि 19 मार्च को घटस्थापना मुहूर्त

चैत्र नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना का शुभ समय सुबह लगभह 6.52 से लेकर 7.43 बजे के बीच है. वहीं दूसरा अभिजित मुहूर्त दोपहर 12.5 से लेकर 12.53 मिनट के बीच है.

Chandra Grahan 2026: 3 मार्च को सुबह 6.20 से लगेगा ग्रहण का सूतक, कब बनाए खाना, ज्योतिषाचार्य से जानें

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Published at : 25 Feb 2026 01:42 PM (IST)
