March Festival 2026: मार्च में चैत्र नवरात्रि, राम नवमी कब ? पूरे महीने व्रत-त्योहार की लिस्ट देखें
March 2026 Festival Calendar: होली से मार्च 2026 की शुरुआत होगी, इस महीने में चैत्र नवरात्रि, चंद्र ग्रहण, हिंदू नववर्ष आदि कई महत्वपूर्ण व्रत-त्योहार मनाए जाएंगे. पूरी लिस्ट देखें.
March Vrat Tyohar 2026: 2026 में मार्च बहुत खास महीना होगा, क्योंकि इस महीने में होलिका दहन, होली, चैत्र नवरात्रि, हिंदू नववर्ष, राम नवमी, कामदा और पापमोचिनी एकादशी, गुड़ी पड़वा आदि कई महत्वपूर्ण व्रत त्योहार मनाए जाएंगे.
खास बात ये है कि मार्च में होली वाले दिन चंद्र ग्रहण का संयोग भी बन रहा है, ये ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा. मार्च का महीना धार्मिक नजरिए के अलावा प्रकृति में हो रहे बदलाव के लिए भी खास होता है. इस दौरान सकारात्मक ऊर्जा का संचार तेज होता है.जो आध्यात्मिक उन्नति का संदेश देता है. देखें मार्च 2026 के व्रत त्योहार की लिस्ट.
मार्च 2026 व्रत-त्योहार (March 2026 Festival Calendar)
|01 मार्च 2026
|रवि प्रदोष व्रत
|02 मार्च 2026
|होलिका दहन, फाल्गुन पूर्णिमा
|03 मार्च 2026
|चंद्र ग्रहण
|04 मार्च 2026
|रंगवाली होली, चैत्र माह की शुरुआत
|05 मार्च 2026
|होली भाई दूज
|06 मार्च 2026
|भालचन्द्र संकष्टी
|08 मार्च 2026
|रंग पंचमी
|10 मार्च 2026
|शीतला सप्तमी
|11 मार्च 2026
|शीतला अष्टमी, बसोड़ा, कालाष्टमी, मासिक कृष्ण जन्माष्टमी
|15 मार्च 2026
|पापमोचिनी एकादशी, मीन संक्रांति, खरमास शुरू
|16 मार्च 2026
|सोम प्रदोष व्रत, पापमोचनी एकादशी पारण, राज पंचक शुरू
|17 मार्च 2026
|चैत्र मासिक शिवरात्रि
|18 मार्च 2026
|चैत्र अमावस्या
|19 मार्च 2026
|चैत्र नवरात्रि शुरू, गुड़ी पड़वा, हिंदू नववर्ष, युगादी
|20 मार्च 2026
|झूलेलाल जयंती
|21 मार्च 2026
|मत्स्य जयंती, गणगौर पूजा
|22 मार्च 2026
|वासुदेव चतुर्थी
|23 मार्च 2026
|लक्ष्मी पञ्चमी, मासिक कार्तिगाई
|24 मार्च 2026
|यमुना छठ, रोहिणी व्रत, स्कन्द षष्ठी
|26 मार्च 2026
|राम नवमी, चैत्र नवरात्रि समाप्त
|29 मार्च 2026
|
कामदा एकादशी
|30 मार्च 2026
|कामदा एकादशी व्रत पारण, सोम प्रदोष व्रत
3 मार्च को चंद्र ग्रहण
चंद्र ग्रहण का समय- दोपहर 3:20 से शाम 6:47 मिनट तक
चन्द्रोदय- शाम 06:26 मिनट पर (दिल्ली समय)
सूतक काल का आरंभ और समापन- सुबह 6.20 और शाम 06:47 मिनट पर
चैत्र नवरात्रि 19 मार्च को घटस्थापना मुहूर्त
चैत्र नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना का शुभ समय सुबह लगभह 6.52 से लेकर 7.43 बजे के बीच है. वहीं दूसरा अभिजित मुहूर्त दोपहर 12.5 से लेकर 12.53 मिनट के बीच है.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
