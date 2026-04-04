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Morning vs night skincare routine : मॉर्निंग या नाइट कौन सा स्किन केयर रूटीन? ग्लोइंग स्किन के लिए बेस्ट है, जानिए एक्सपर्ट की राय
Morning vs night skincare routine : आजकल हर तरफ मल्टी-स्टेप रूटीन्स की ट्रेंड में है. सर्फेस पर दिखने वाला ग्लो पाने के लिए लोग हर तरह के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं.
अक्सर कई बार लोग अपने बाथरूम में खड़े होकर अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं, यह सीरम सुबह लगाएं या रात को, आजकल हर तरफ मल्टी-स्टेप रूटीन्स की ट्रेंड में है. सर्फेस पर दिखने वाला ग्लो पाने के लिए लोग हर तरह के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं. लेकिन सच यह है कि आपकी स्किन को सुबह और रात दोनों की अलग जरूरत होती है. इसे समझने के लिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि हमारी स्किन भी हमारे शरीर की तरह एक सर्केडियन रिदम पर काम करती है. दिन में हमारी स्किन कैसे काम करती है और रात में कैसे यह जानना ही आपकी स्किन केयर के लिए बेस्ट है. तो आइए जानते हैं कि मॉर्निंग या नाइट कौन सा स्किन केयर रूटीन ग्लोइंग स्किन के लिए बेस्ट है.
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Published at : 04 Apr 2026 10:04 PM (IST)
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