सुबह आपकी स्किन का काम रक्षा करना होता है. दिन भर यह सूरज की किरणों, धूल, प्रदूषण और अन्य बाहरी नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों से जूझती है. ऐसें में विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स आपके स्किन को दिनभर होने वाले डैमेज से बचाते हैं, रंगत को निखारते हैं और पिगमेंटेशन को कंट्रोल में रखते हैं.