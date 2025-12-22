हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीलाइफस्टाइलMerry Christmas Wishes: क्रिसमस के मौके पर अपनों को भेजें ये खास विशेज, बोलें- 'मैरी क्रिसमस'

Merry Christmas Wishes: क्रिसमस के मौके पर अपनों को भेजें ये खास विशेज, बोलें- 'मैरी क्रिसमस'

Merry Christmas Wishes in Hindi: क्रिसमस नजदीक आ रहा है. ऐसे में चलिए हम आपको बताते हैं वो विशेज और मैसेज, जो आप अपनों को भेजकर उन्हें इस खास दिन की शुभकामनाएं भेज सकते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 22 Dec 2025 02:50 PM (IST)
Merry Christmas Wishes in Hindi: क्रिसमस नजदीक आ रहा है. ऐसे में चलिए हम आपको बताते हैं वो विशेज और मैसेज, जो आप अपनों को भेजकर उन्हें इस खास दिन की शुभकामनाएं भेज सकते हैं.

क्रिसमस के मौके पर अगर आप अपनों को बधाई, शुभकामना संदेश देना चाहते हैं ताकि उन्हें भगवान यीशु का आशीर्वाद मिलें, तो आप यह मैरी क्रिसमस मैसेज और कोट्स भेज सकते हैं.

1/6
क्रिसमस का यह पवित्र त्योहार आपके जीवन में खुशियां, शांति और समृद्धि लेकर आए. आप और आपका परिवार हमेशा मुस्कुराता रहे. मैरी क्रिसमस 2025
क्रिसमस का यह पवित्र त्योहार आपके जीवन में खुशियां, शांति और समृद्धि लेकर आए. आप और आपका परिवार हमेशा मुस्कुराता रहे. मैरी क्रिसमस 2025
2/6
यीशु की कृपा आपके जीवन में सुख, सफलता और सुकून बना रहे, आपका हर दिन खुशियों से भरा हो, मैरी क्रिसमस
यीशु की कृपा आपके जीवन में सुख, सफलता और सुकून बना रहे, आपका हर दिन खुशियों से भरा हो, मैरी क्रिसमस
Published at : 22 Dec 2025 02:50 PM (IST)
Tags :
Christmas Messages Happy Christmas Day Merry Christmas 2025 Christmas Wishes Hindi

लाइफस्टाइल फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल-सोनिया की मुश्किलें बढ़ीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया
नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल-सोनिया की मुश्किलें बढ़ीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: सांगली की पटाखा फैक्ट्री में भीषण ब्लास्ट, 2km दूर तक महसूस हुआ धमाका, दो घायल
महाराष्ट्र: सांगली की पटाखा फैक्ट्री में भीषण ब्लास्ट, 2km दूर तक महसूस हुआ धमाका, दो घायल
विश्व
Moscow Bomb Blast: व्लादिमीर पुतिन को लगा बड़ा झटका! मॉस्को में कार बम धमाके में रूसी जनरल की मौत
व्लादिमीर पुतिन को लगा बड़ा झटका! मॉस्को में कार बम धमाके में रूसी जनरल की मौत
क्रिकेट
पाकिस्तान की बेशर्मी, जिस ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर' को किया बैन, उसी फिल्म के गाने पर जमकर नाचे खिलाड़ी
पाकिस्तान की बेशर्मी, जिस ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर' को किया बैन, उसी फिल्म के गाने पर जमकर नाचे खिलाड़ी
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Cough syrup Case: कोडीन कफ सिरप केस में बड़ा ट्विस्ट, पलट गई पूरी कहानी | Codeine cough syrup
Cough syrup Case: कोडीन कफ सिरप मामले में चौंकाने वाला मामला आया सामने, सुन रह जाएंगे दंग | Codeine
Top News: 12 बजे की बड़ी खबरें | Aravali Hills | Bangladesh Protest | TMC | UP Winter Session
Humayun Kabir New Party:पार्टी बनाते ही PM Modi के मुरीद हुए Humayun Kabir, बांध दिए तारीफों के पुल
Top News: 11 बजे की बड़ी खबरें | Aravali Hills | Bangladesh Protest | TMC | UP Winter Session

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

रवि बिजारनिया
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
संवाद का नया विज्ञान: न्यूरो-पीआर और बिहैवियरल कम्युनिकेशन
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल-सोनिया की मुश्किलें बढ़ीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया
नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल-सोनिया की मुश्किलें बढ़ीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: सांगली की पटाखा फैक्ट्री में भीषण ब्लास्ट, 2km दूर तक महसूस हुआ धमाका, दो घायल
महाराष्ट्र: सांगली की पटाखा फैक्ट्री में भीषण ब्लास्ट, 2km दूर तक महसूस हुआ धमाका, दो घायल
विश्व
Moscow Bomb Blast: व्लादिमीर पुतिन को लगा बड़ा झटका! मॉस्को में कार बम धमाके में रूसी जनरल की मौत
व्लादिमीर पुतिन को लगा बड़ा झटका! मॉस्को में कार बम धमाके में रूसी जनरल की मौत
क्रिकेट
पाकिस्तान की बेशर्मी, जिस ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर' को किया बैन, उसी फिल्म के गाने पर जमकर नाचे खिलाड़ी
पाकिस्तान की बेशर्मी, जिस ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर' को किया बैन, उसी फिल्म के गाने पर जमकर नाचे खिलाड़ी
बॉलीवुड
Video: अक्षय खन्ना की फैन हुईं बॉलीवुड की बड़ी एक्ट्रेस, धुरंधर के गाने पर किया डांस, जमकर की तारीफ
अक्षय खन्ना की फैन हुईं बॉलीवुड की बड़ी एक्ट्रेस, धुरंधर के गाने पर किया डांस, जमकर की तारीफ
हेल्थ
सांस और दिल की बीमारी तक सीमित नहीं रहा पॉल्यूशन, मां बनने में भी बन रहा बाधा
सांस और दिल की बीमारी तक सीमित नहीं रहा पॉल्यूशन, मां बनने में भी बन रहा बाधा
नौकरी
सरकारी नौकरी का शानदार मौका, राजस्थान में निकली प्रोटेक्शन ऑफिसर के पदों पर भर्ती, इस दिन से शुरू होंगे आवेदन
सरकारी नौकरी का शानदार मौका, राजस्थान में निकली प्रोटेक्शन ऑफिसर के पदों पर भर्ती, इस दिन से शुरू होंगे आवेदन
यूटिलिटी
Flight Delays: मौसम और कोहरे का उड़ानों पर पड़ा असर, जानें कहां-कहां धीमा हुआ हवाई सफर
मौसम और कोहरे का उड़ानों पर पड़ा असर, जानें कहां-कहां धीमा हुआ हवाई सफर
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Embed widget