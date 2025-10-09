हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
करवाचौथ पर सास को ऐसी साड़ी करें गिफ्ट, सालभर देंगी दुआएं

करवाचौथ पर सास को ऐसी साड़ी करें गिफ्ट, सालभर देंगी दुआएं

करवाचौथ का त्योहार पति-पत्नी के साथ-साथ सास-बहू के रिश्ते में भी मिठास घोल देता है. ऐसे में इस करवाचौथ अपनी सास को दें ऐसी सुंदर साड़ी की साल भर सासू मां की डांट सुनने को नहीं मिलेगी.

By : दीपाली बिष्ट  | Updated at : 09 Oct 2025 08:10 AM (IST)
करवाचौथ का त्योहार पति-पत्नी के साथ-साथ सास-बहू के रिश्ते में भी मिठास घोल देता है. ऐसे में इस करवाचौथ अपनी सास को दें ऐसी सुंदर साड़ी की साल भर सासू मां की डांट सुनने को नहीं मिलेगी.

प्रेम के बंधन में बंधे दो लोगों के रिश्ते को सेलीब्रेट करता करवाचौथ का त्योहार बस कुछ ही दिन दूर है. इस दिन अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती पत्नियां उनके लिए निर्जला व्रत करती हैं और पति भी बड़े प्यार से उनके लिए तोहफे लाते हैं.

1/8
इस दिन सभी सास अपनी बहुओं को सरगी और सुहाग का समान देती हैं. बहुएं भी बदले में सास से आशीर्वाद लेती है और उन्हें तोहफे देती हैं.
इस दिन सभी सास अपनी बहुओं को सरगी और सुहाग का समान देती हैं. बहुएं भी बदले में सास से आशीर्वाद लेती है और उन्हें तोहफे देती हैं.
2/8
ऐसे में अगर आप भी अपनी सास को कोई बेहतरीन उपहार देनी की सोच रही हैं तो आप उन्हें सुंदर सी साड़ी गिफ्ट कर सकती हैं.
ऐसे में अगर आप भी अपनी सास को कोई बेहतरीन उपहार देनी की सोच रही हैं तो आप उन्हें सुंदर सी साड़ी गिफ्ट कर सकती हैं.
3/8
करवाचौथ पर साड़ी से बेहतर गिफ्ट क्या ही हो सकता है. आप भी अपनी सास को उन्हें मन पसंद कलर और डिजाइन की सारी दिल सकती हैं.
करवाचौथ पर साड़ी से बेहतर गिफ्ट क्या ही हो सकता है. आप भी अपनी सास को उन्हें मन पसंद कलर और डिजाइन की सारी दिल सकती हैं.
4/8
सुहागन औरतों के लिए लाल रंग बेहद शुभ होता है. ऐसे में आप भी अपनी सास को रेशमी लाल साड़ी दे सकती हैं. इस गोल्डन बॉर्डर वाली साड़ी के कपड़े की चमक और खूबसूरत लाल रंग उनको बहुत पसंद आयेगा.
सुहागन औरतों के लिए लाल रंग बेहद शुभ होता है. ऐसे में आप भी अपनी सास को रेशमी लाल साड़ी दे सकती हैं. इस गोल्डन बॉर्डर वाली साड़ी के कपड़े की चमक और खूबसूरत लाल रंग उनको बहुत पसंद आयेगा.
5/8
अगर आपकी सास भी बनारसी साड़ियों की शौकीन हैं तो आप भी उन्हें शाही अंदाज वाली बनारसी साड़ी गिफ्ट कर सकती हैं. इस शानदार बनावट किसी का भी मन खुश कर दे
अगर आपकी सास भी बनारसी साड़ियों की शौकीन हैं तो आप भी उन्हें शाही अंदाज वाली बनारसी साड़ी गिफ्ट कर सकती हैं. इस शानदार बनावट किसी का भी मन खुश कर दे
6/8
अपनी सास को इस करवाचौथ पर बनाए थोड़ा मॉडर्न और उन्हें गिफ्ट करें ये स्टाइलिश शिफॉन साड़ी. इसका सॉफ्ट क्लॉथ और स्टोन वर्क आपकी सास को इतना पसंद आयेगा कि दुबारा कभी डांट नहीं पड़ेगी.
अपनी सास को इस करवाचौथ पर बनाए थोड़ा मॉडर्न और उन्हें गिफ्ट करें ये स्टाइलिश शिफॉन साड़ी. इसका सॉफ्ट क्लॉथ और स्टोन वर्क आपकी सास को इतना पसंद आयेगा कि दुबारा कभी डांट नहीं पड़ेगी.
7/8
अपनी सासू मां को रॉयल और क्लासी तरह से तैयार करना भी आपकी जिम्मेदारी है. इसके लिए इस करवाचौथ उन्हें दे बेहतरीन क्वॉलिटी वाली ये वेवलेट साड़ी. इसका वाइन और रेड शेड सच में बेहद क्लासी लगता है.
अपनी सासू मां को रॉयल और क्लासी तरह से तैयार करना भी आपकी जिम्मेदारी है. इसके लिए इस करवाचौथ उन्हें दे बेहतरीन क्वॉलिटी वाली ये वेवलेट साड़ी. इसका वाइन और रेड शेड सच में बेहद क्लासी लगता है.
8/8
इसके अलावा आप उन्हें कुछ डिफरेंट देने की सोच रही हैं तो गुजरात और राजस्थान की मशहूर ये बांधनी साड़ी भी दे सकती हैं. इसका रंग और डिजाइन उनके करवाचौथ को बेहद खास बना देगा.
इसके अलावा आप उन्हें कुछ डिफरेंट देने की सोच रही हैं तो गुजरात और राजस्थान की मशहूर ये बांधनी साड़ी भी दे सकती हैं. इसका रंग और डिजाइन उनके करवाचौथ को बेहद खास बना देगा.
Published at : 09 Oct 2025 08:10 AM (IST)
Tags :
Karwachauth 2025 Karwachauth Festival Karwachauth Saree Ideas For Mother In Law Beautiful Saree For Karwachauth

Photo Gallery

View More
