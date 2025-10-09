एक्सप्लोरर
करवाचौथ पर सास को ऐसी साड़ी करें गिफ्ट, सालभर देंगी दुआएं
करवाचौथ का त्योहार पति-पत्नी के साथ-साथ सास-बहू के रिश्ते में भी मिठास घोल देता है. ऐसे में इस करवाचौथ अपनी सास को दें ऐसी सुंदर साड़ी की साल भर सासू मां की डांट सुनने को नहीं मिलेगी.
प्रेम के बंधन में बंधे दो लोगों के रिश्ते को सेलीब्रेट करता करवाचौथ का त्योहार बस कुछ ही दिन दूर है. इस दिन अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती पत्नियां उनके लिए निर्जला व्रत करती हैं और पति भी बड़े प्यार से उनके लिए तोहफे लाते हैं.
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
Published at : 09 Oct 2025 08:10 AM (IST)
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
एक कमरे का घर, पिता कसाई और बचपन की प्यास, जानें उमर यागी कैसे बने सऊदी के पहले नोबेल विजेता
छत्तीसगढ़
चिता पर रखने से पहले मनाया बिटिया का जन्मदिन, अंतिम संस्कार से पहले काटा केक, जिसने देखा रो दिया
विश्व
'मैंने कभी इतना दर्द महसूस नहीं किया...' कमला हैरिस ने ट्रंप पर निकाला गुस्सा, पागल तक कह डाला
स्पोर्ट्स
विराट कोहली और रोहित शर्मा के सपोर्ट में उतरे आर अश्विन, टीम मैनेजमेंट को लेकर ये क्या कह दिया
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion