हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीलाइफस्टाइलKarwa Chauth 2025: अभी भी नहीं कर पाए पत्नी के लिए तोहफा डिसाइड? यहां देखें करवाचौथ के लास्ट मिनट गिफ्ट आइडिया

Karwa Chauth 2025: अभी भी नहीं कर पाए पत्नी के लिए तोहफा डिसाइड? यहां देखें करवाचौथ के लास्ट मिनट गिफ्ट आइडिया

Karwa Chauth 2025: करवाचौथ पर पति अपनी पत्नी को प्यार के साथ सरप्राइज देकर खुश करते है, लेकिन अगर आप अब तक गिफ्ट चॉइस नहीं कर पाए हैं, तो चिंता न करें, आपके पास अभी भी समय है

By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 10 Oct 2025 01:42 PM (IST)
Karwa Chauth 2025: करवाचौथ पर पति अपनी पत्नी को प्यार के साथ सरप्राइज देकर खुश करते है, लेकिन अगर आप अब तक गिफ्ट चॉइस नहीं कर पाए हैं, तो चिंता न करें, आपके पास अभी भी समय है

करवाचौथ सिर्फ एक व्रत नहीं, बल्कि पति-पत्नी के रिश्ते की गहराई और प्यार का प्रतीक है. यह दिन हर उस पत्नी के लिए बेहद खास होता है जो अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए पूरे दिन व्रत रखती है. इस दिन पत्नी पूरे दिन बिना पानी पिए और कुछ खाए व्रत रखती है, तो ऐसे में पति अपनी पत्नी को प्यार के साथ सरप्राइज गिफ्ट देकर खुश करते हैं. अगर आप इस बार भागदौड़ भरी लाइफ में बिजी रहते हुए अब तक गिफ्ट चॉइस नहीं कर पाए हैं, तो चिंता न करें, आपके पास अभी भी समय है. आज हम आपके लिए कुछ लास्ट मिनट गिफ्ट आइडिया लाए हैं, जिन्हें आप जल्दी से खरीद या तैयार कर सकते हैं.

1/7
अगर समय कम है लेकिन आप कुछ खास देना चाहते हैं तो एक सुंदर सी गोल्ड या सिल्वर रिंग एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है. यह गिफ्ट सिंपल भी है और काफी ज्यादा स्पेशल भी है. आप चाहें तो इस रिंग को पर्सनलाइज भी करा सकते हैं. जैसे कि उसमें आपकी और उनकी इनिशियल्स या शादी की तारीख लिखवाकर.
अगर समय कम है लेकिन आप कुछ खास देना चाहते हैं तो एक सुंदर सी गोल्ड या सिल्वर रिंग एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है. यह गिफ्ट सिंपल भी है और काफी ज्यादा स्पेशल भी है. आप चाहें तो इस रिंग को पर्सनलाइज भी करा सकते हैं. जैसे कि उसमें आपकी और उनकी इनिशियल्स या शादी की तारीख लिखवाकर.
2/7
ज्यादातर महिलाओं को हैंडबैग बहुत पसंद होते हैं. ऐसे में एक ब्रांडेड और स्टाइलिश हैंडबैग उन्हें बहुत खुशी देगा. आप उनकी पसंद के कलर और डिजाइन के अनुसार बैग गिफ्ट कर सकते हैं. यह तुरंत किसी भी बड़े मॉल या ऑनलाइन वेबसाइट से मिल सकता है.
ज्यादातर महिलाओं को हैंडबैग बहुत पसंद होते हैं. ऐसे में एक ब्रांडेड और स्टाइलिश हैंडबैग उन्हें बहुत खुशी देगा. आप उनकी पसंद के कलर और डिजाइन के अनुसार बैग गिफ्ट कर सकते हैं. यह तुरंत किसी भी बड़े मॉल या ऑनलाइन वेबसाइट से मिल सकता है.
3/7
एक अच्छा सा परफ्यूम हर महिला को पसंद आता है. करवाचौथ के दिन उन्हें एक सॉफ्ट फ्रेग्रेंस देकर सरप्राइज करें. यह एक छोटा सा लेकिन बहुत ही दिल को छू लेने वाला तोहफा हो सकता है.
एक अच्छा सा परफ्यूम हर महिला को पसंद आता है. करवाचौथ के दिन उन्हें एक सॉफ्ट फ्रेग्रेंस देकर सरप्राइज करें. यह एक छोटा सा लेकिन बहुत ही दिल को छू लेने वाला तोहफा हो सकता है.
4/7
आजकल फिटनेस का ट्रेंड है और महिलाएं भी हेल्थ को लेकर काफी अलर्ट हो गई हैं. ऐसे में एक स्मार्ट वॉच काफी प्रैक्टिकल और दिल को छू जाने वाला गिफ्ट हो सकता है. इससे वह अपनी डेली एक्टिविटी जैसे स्टेप्स, हार्ट रेट, नींद, और कैलोरीज ट्रैक कर सकती हैं.
आजकल फिटनेस का ट्रेंड है और महिलाएं भी हेल्थ को लेकर काफी अलर्ट हो गई हैं. ऐसे में एक स्मार्ट वॉच काफी प्रैक्टिकल और दिल को छू जाने वाला गिफ्ट हो सकता है. इससे वह अपनी डेली एक्टिविटी जैसे स्टेप्स, हार्ट रेट, नींद, और कैलोरीज ट्रैक कर सकती हैं.
5/7
अगर आपकी पत्नी को ब्यूटी प्रोडक्ट्स पसंद हैं तो आप उन्हें एक प्रीमियम स्किनकेयर या ब्यूटी किट गिफ्ट कर सकते हैं. इसे आप किसी कॉस्मेटिक स्टोर से या ऑनलाइन जल्दी मंगा सकते हैं. यह गिफ्ट न सिर्फ उन्हें अच्छा लगेगा बल्कि उनके सेल्फ-केयर रूटीन को भी खास बनाएगा.
अगर आपकी पत्नी को ब्यूटी प्रोडक्ट्स पसंद हैं तो आप उन्हें एक प्रीमियम स्किनकेयर या ब्यूटी किट गिफ्ट कर सकते हैं. इसे आप किसी कॉस्मेटिक स्टोर से या ऑनलाइन जल्दी मंगा सकते हैं. यह गिफ्ट न सिर्फ उन्हें अच्छा लगेगा बल्कि उनके सेल्फ-केयर रूटीन को भी खास बनाएगा.
6/7
करवाचौथ के व्रत के बाद हर महिला थोड़ा रिलैक्स होना चाहती है. ऐसे में एक अच्छे स्पा या सैलून वाउचर उन्हें बहुत खुशी देगा. आप उन्हें हेयर स्पा, मैनीक्योर, पेडीक्योर या फुल बॉडी मसाज जैसी सर्विसेस का गिफ्ट पैक दे सकते हैं, जिसे वह अपने समय अनुसार यूज कर सकें.
करवाचौथ के व्रत के बाद हर महिला थोड़ा रिलैक्स होना चाहती है. ऐसे में एक अच्छे स्पा या सैलून वाउचर उन्हें बहुत खुशी देगा. आप उन्हें हेयर स्पा, मैनीक्योर, पेडीक्योर या फुल बॉडी मसाज जैसी सर्विसेस का गिफ्ट पैक दे सकते हैं, जिसे वह अपने समय अनुसार यूज कर सकें.
7/7
करवाचौथ पर थोड़ा समय निकालकर आप अपने शादी, ट्रैवेल या खास पलों की फोटो को जोड़कर एक प्यारा सा फोटो एल्बम या वीडियो कोलाज बना सकते हैं. यह एक इमोशनल और पर्सनल गिफ्ट होगा, जो आपके इमोशन को सबसे अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करेगा.
करवाचौथ पर थोड़ा समय निकालकर आप अपने शादी, ट्रैवेल या खास पलों की फोटो को जोड़कर एक प्यारा सा फोटो एल्बम या वीडियो कोलाज बना सकते हैं. यह एक इमोशनल और पर्सनल गिफ्ट होगा, जो आपके इमोशन को सबसे अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करेगा.
Published at : 10 Oct 2025 01:42 PM (IST)
Tags :
Karwa Chauth Gift Ideas Karwa Chauth Gifts Karwa Chauth 2025 Last Minute Gifts

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
नोबेल पीस प्राइज की घोषणा से पहले ही रूस ने कर दिया बड़ा ऐलान, कहा- 'ट्रंप का करेंगे समर्थन'
नोबेल पीस प्राइज की घोषणा से पहले ही रूस ने कर दिया बड़ा ऐलान, कहा- 'ट्रंप का करेंगे समर्थन'
बिहार
Bihar Election 2025 Live: सीट बंटवारे के बीच चिराग पासवान का बड़ा बयान, 'जहां पर मेरे प्रधानमंत्री हैं वहां...'
सीट बंटवारे के बीच चिराग पासवान का बड़ा बयान, 'जहां पर मेरे प्रधानमंत्री हैं वहां...'
इंडिया
Mughal History: कौन थी वह मुगल रानी जिसे 3 बार दफनाया! वजह जानकर हो जाएंगे हैरान
कौन थी वह मुगल रानी जिसे 3 बार दफनाया! वजह जानकर हो जाएंगे हैरान
स्पोर्ट्स
करवा चौथ पर हार्दिक पंड्या हुए रूमर्ड गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ स्पॉट, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर
करवा चौथ पर हार्दिक पंड्या हुए रूमर्ड गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ स्पॉट, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Car Accident: बिलासपुर में पेड़ से टकराई CAR, आग का गोला बनी, दो युवक SAFE
Bihar Election: सीट बंटवारे को लेकर Chirag Paswan का बड़ा बयान | Breaking
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
CM Stalin की बड़ी घोषणा: सरकारी कर्मचारियों को 8,400 से 16,800 तक Bonus और Ex- Gratia!
West Bengal: नौकरी घोटाले मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, सुजीत बोस के 11 ठिकानों पर मारी रेड

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
नोबेल पीस प्राइज की घोषणा से पहले ही रूस ने कर दिया बड़ा ऐलान, कहा- 'ट्रंप का करेंगे समर्थन'
नोबेल पीस प्राइज की घोषणा से पहले ही रूस ने कर दिया बड़ा ऐलान, कहा- 'ट्रंप का करेंगे समर्थन'
बिहार
Bihar Election 2025 Live: सीट बंटवारे के बीच चिराग पासवान का बड़ा बयान, 'जहां पर मेरे प्रधानमंत्री हैं वहां...'
सीट बंटवारे के बीच चिराग पासवान का बड़ा बयान, 'जहां पर मेरे प्रधानमंत्री हैं वहां...'
इंडिया
Mughal History: कौन थी वह मुगल रानी जिसे 3 बार दफनाया! वजह जानकर हो जाएंगे हैरान
कौन थी वह मुगल रानी जिसे 3 बार दफनाया! वजह जानकर हो जाएंगे हैरान
स्पोर्ट्स
करवा चौथ पर हार्दिक पंड्या हुए रूमर्ड गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ स्पॉट, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर
करवा चौथ पर हार्दिक पंड्या हुए रूमर्ड गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ स्पॉट, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर
बॉलीवुड
'चुपचाप लड़ाइयां लड़ना ही मेरा तरीका है', 8 घंटे की शिफ्ट डिमांड पर दीपिका पादुकोण ने तोड़ी चुप्पी
'अपनी लड़ाइयां लड़ना ही मेरा...', 8 घंटे की शिफ्ट डिमांड पर दीपिका पादुकोण ने तोड़ी चुप्पी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कुछ ना कहा जाये तो यही बेहतर होगा', लखनऊ की 'महारैली' के बाद मायावती का विरोधियों को साफ संदेश
'कुछ ना कहा जाये तो यही बेहतर होगा', लखनऊ की 'महारैली' के बाद मायावती का विरोधियों को साफ संदेश
जनरल नॉलेज
कठ्ठा, हिस्सा और मंडी... जानें किसमें कितना होता है जमीन का हिस्सा?
कठ्ठा, हिस्सा और मंडी... जानें किसमें कितना होता है जमीन का हिस्सा?
नौकरी
विदेश में नौकरी दिला रही है यूपी सरकार, 1 लाख के ऊपर है सैलरी
विदेश में नौकरी दिला रही है यूपी सरकार, 1 लाख के ऊपर है सैलरी
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
ENT LIVE
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
ENT LIVE
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Embed widget