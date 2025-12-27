हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'भारत पर सब टूट पड़ते...' 2 दिन के अंदर खत्म हुआ मेलबर्न टेस्ट; पिच पर भड़के इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज केविन पीटरसन

'भारत पर सब टूट पड़ते...' 2 दिन के अंदर खत्म हुआ मेलबर्न टेस्ट; पिच पर भड़के इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज केविन पीटरसन

AUS vs ENG 4th Test Ashes 2025: ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड चौथा एशेज टेस्ट केवल 2 दिनों के भीतर समाप्त हो गया है. दिग्गज क्रिकेटर केविन पीटरसन ने मेल्बर्न की पिच को आड़े हाथों लिया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 27 Dec 2025 03:35 PM (IST)
मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का नाम इतिहास में दर्ज हो गया है. ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड चौथा एशेज टेस्ट मात्र 2 दिनों के भीतर समाप्त हो गया है. मेलबर्न टेस्ट को इंग्लैंड 4 विकेट से जीत गया है, मैच की चारों पारियों में कोई भी टीम 200 रनों का आंकड़ा नहीं छू सकी. यह टेस्ट क्रिकेट इतिहास में गेंदों के मामले में चौथा सबसे छोटा टेस्ट मैच रहा, जो केवल 852 गेंदों में समाप्त हो गया. 

चौथा एशेज टेस्ट आलोचनाओं में घिरा हुआ है. इस मुकाबले को देखने 94,199 लोग आए थे, लेकिन 2 दिनों में ही उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया. मेलबर्न मैदान की पिच भी सवालों के घेरे में है और इंग्लैंड के दिग्गज क्रिकेटर केविन पीटरसन ने भारत का हवाला देकर कहा कि खराब पिच के चलते ऑस्ट्रेलिया की भी तीखी आलोचना की जानी चाहिए.

भारत में होता ऐसा, तो मच जाता हल्ला

इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन ने चौथे एशेज टेस्ट के पहले दिन के खेल के बाद ट्वीट किया था. दरअसल मैच के पहले दिन 20 विकेट गिर गए थे, वहीं दूसरे दिन इंग्लैंड की चार विकेट की जीत से पहले 16 विकेट गिर चुके थे. मैच में केवल 142 ओवरों के खेल में खत्म हो गया.

केविन पीटरसन ने कहा, "जब किसी टेस्ट मैच के पहले दिन धड़ाधड़ विकेट गिरते चले जाते हैं, तब भारत की खूब आलोचना होती है. मुझे उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलिया को भी उसी तरह की आलोचना का शिकार बनना पड़े. यही उचित होगा."

पूरे मैच में एक भी फिफ्टी नहीं

यह भी दिलचस्प तथ्य है कि मेलबर्न टेस्ट की चारों पारियों में एक भी अर्धशतक नहीं देखने को मिला. मुकाबले में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर 46 रन रहा, जो ट्रेविस हेड ने ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में बनाए थे. पूरे मैच में उनके अलावा हैरी ब्रूक और जैकब बैथेल ही 40 रनों का आंकड़ा पार कर पाए.

ऑस्ट्रेलिया की हार से भारत को फायदा, जानें मेलबर्न में इंग्लैंड की जीत के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की प्वाइंट्स टेबल कितनी बदली

नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 27 Dec 2025 03:35 PM (IST)
Australia Vs England AUS Vs ENG Melbourne Test Ashes 2025
टॉप हेडलाइंस

विश्व
World Richest Indian-Origin: दुनिया की सबसे अमीर भारतीय मूल की CEO बनीं जयश्री उल्लाल, सत्या नडेला और सुंदर पिचाई पीछे छूटे
दुनिया की सबसे अमीर भारतीय मूल की CEO बनीं जयश्री उल्लाल, सत्या नडेला और सुंदर पिचाई पीछे छूटे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
SIR प्रक्रिया में बीजेपी विधायक के भाई के परिवार का कटा वोट, मतदाता लिस्ट से नाम हुए गायब
SIR प्रक्रिया में बीजेपी विधायक के भाई के परिवार का कटा वोट, मतदाता लिस्ट से नाम हुए गायब
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया में 14 साल बाद टेस्ट मैच जीतने पर क्या बोले बेन स्टोक्स? इंग्लैंड ने जीता बॉक्सिंग डे टेस्ट
ऑस्ट्रेलिया में 14 साल बाद टेस्ट जीतने पर क्या बोले स्टोक्स? इंग्लैंड ने जीता बॉक्सिंग डे टेस्ट
बॉलीवुड
तस्वीर की शेयर, खास मैसेज में लिखा 'सुपर ह्यूमन', कैटरीना कैफ ने सलमान खान को यूं विश किया बर्थडे
कैटरीना कैफ ने सलमान खान को खास अंदाज में किया बर्थडे विश, तस्वीर शेयर कर लिखी दी ये बात
