रूसी डिप्लोमेट ने अमेरिका को दिए सीक्रेट, रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद मॉस्को ने सुनाई ये सजा

रूसी डिप्लोमेट ने अमेरिका को दिए सीक्रेट, रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद मॉस्को ने सुनाई ये सजा

Russian FSB: रूसी खुफिया एजेंसी FSB के अधिकारियों ने आरोपी राजनयिक को चलती कार में गिरफ्तार किया था. इसके बाद अधिकारी को अदालत के कठघरे में खड़ा किया गया और करीब एक साल बाद कोर्ट ने उसे सजा सुनाई.

By : नीरज राजपूत | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 27 Dec 2025 04:42 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

रूसी डिप्लोमेट को अमेरिका के लिए जासूसी करने के आरोप में रंगे-हाथ गिरफ्तार करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल है. रूस की एक अदालत ने 38 वर्षीय अर्सेनी कोनोवोलोव को शुक्रवार (26 दिसंबर, 2025) को अमेरिका से खुफिया जानकारी साझा करने के आरोप में 12 वर्ष की सजा सुनाई.

वायरल वीडियो में रूसी सीक्रेट एजेंसी FSB यानी फेडरल सिक्योरिटी ब्यूरो के अधिकारी आरोपी राजनयिक को एक चलती गाड़ी (वैन) में हथकड़ी लगाते हुए देखे जा सकते हैं. वीडियो में डिप्लोमेट को एक जेल और फिर अदालत के कठघरे में खड़ा देखा जा सकता है.

साल 2024 में हुई थी रूसी अधिकारी की गिरफ्तारी

जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार (26 दिसंबर, 2025) को डिप्लोमेट को सजा सुनाए जाने के बाद FSB ने इस वीडियो को आधिकारिक तौर से रिलीज किया है. ये वीडियो ऐसे समय में सामने आया जब रूस और अमेरिका के संबंधों में सुधार देखने को मिल रहा है.

दरअसल, कोनोवोलोव को साल 2024 में गिरफ्तार किया था. एक लंबे समय तक कोनोवोलोव ने अमेरिका स्थित रूसी दूतावास में काम किया था. उसी दौरान, आरोपी राजनियक ने अमेरिका के लिए काम करना शुरू कर दिया. उसने अमेरिका को रूस से जुड़ी गोपनीय जानकारी साझा की थी.

अमेरिका से रूस लौटने के फौरन बाद FSB ने कोनोवोलोव को धर-दबोचा था. करीब एक साल चले ट्रायल के बाद रूसी अदालत ने राजनयिक को दोषी करार दिया और सजा का फरमान सुना दिया.

यूक्रेन युद्ध के बाद US ने रूस से तोड़ दिए थे संबंध

यूक्रेन पर हमला होने के बाद, अमेरिका ने रूस से पूरी तरह से संबंधों को तोड़ लिया था और दर्जनों प्रतिबंध लगा दिए थे. यूक्रेन जंग के दौरान कई बार ऐसे मौके आए जब रूस और अमेरिका में सैन्य टकराव की नौबत आ गई थी. यहां तक की दोनों देशों ने लंबी दूरी की मिसाइलों को एक-दूसरे पर तान दिया था.

इस साल के शुरूआत में डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका की सत्ता में वापसी से रूस से संबंध फिर से पटरी पर लौट आए हैं. ट्रंप ने रूस-यूक्रेन जंग खत्म करने की कोशिश भी की है. इसी कड़ी में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अगस्त के महीने में अलास्का का दौरा कर ट्रंप से खास मुलाकात की थी.

About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत वॉर, डिफेंस और सिक्योरिटी से जुड़े मामले देखते हैं. पिछले 20 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया का अनुभव है. एबीपी न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अनकट के 'फाइनल-असॉल्ट' कार्यक्रम के प्रेजेंटर भी हैं.
Published at : 27 Dec 2025 04:42 PM (IST)
America FSB RUSSIA Vladimir Putin DONALD Trump
