15 घंटे किया काम, 763 रुपये कमाई, वायरल डिलीवरी बॉय को घर बुलाकर राघव चड्ढा ने किया लंच

सोशल मीडिया पर बीते दिनों एक डिलीवरी बॉय का वीडियो तेजी से वायरल हुआ था. जिसमें युवक द्वारा एक छोटी वीडियो में अपना रोज का रुटीन बताया गया था. वीडियो में युवक ने बताया कि उसने 15 घंटे काम किया. इसमें 28 ऑर्डर डिलीवर किए और पूरे दिन में सिर्फ 763 रुपये की कमाई की. वीडियो वायरल होने के बाद युवक का मुद्दा राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने सदन में उठाया. अब उस युवक से राघव चड्ढा ने अपने घर पर मुलाकात की है.

बता दें कि राघव चड्ढा ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कम सैलरी, लंबे समय तक काम करने के घंटे, और गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा की अनुपस्थिति के बारे में, डिलीवरी पार्टनर की कठिनाई पर ध्यान दिया. उन्होंने सार्वजनिक तौर पर इस मुद्दे को उठाया और गिग वर्कर्स के लिए अपना समर्थन जताया.

मामले ने इस वजह से पकड़ी तूल

इस मुद्दे ने इसलिए भी तूल पकड़ी है क्योंकि कई शहरों में गिग वर्कर्स ने हाल ही में हड़ताल और विरोध प्रदर्शन किया. गिग वर्कर्स गुरुवार (25 दिसंबर 2025) को सामूहिक हड़ताल पर चले गए और नए साल से पहले 31 दिसंबर 2025 के लिए निर्धारित दूसरी हड़ताल की घोषणा की.

इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप-बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स (आईएफएटीडब्ल्यू) द्वारा बुलाई गई हड़ताल, साल के आखिर में चरम मांग के साथ मेल खाती है, जो भोजन और किराने की डिलीवरी के लिए सबसे जरूरी अवधि में से एक है. डिलीवरी साझेदारों ने बार-बार अपारदर्शी एल्गोरिदम-आधारित लक्ष्यों, मनमाने दंड, अचानक भुगतान परिवर्तन और एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र की कमी के बारे में चिंताओं को उजागर किया है - जिससे भारत की तेजी से बढ़ती गिग अर्थव्यवस्था की चुनौतियां सामने आई हैं.

राघव चड्ढा ने वायरल डिलीवरी बॉय को बुलाया घर

संसद के शीतकालीन सत्र में मुद्दा उठाने के बाद राघव चड्ढा ने उस युवक को अपने घर पर बुलाया. जो 15 घंटे काम करने के बाद सिर्फ 763 रुपये ही कमा पाया था. राघव ने युवक को लंच पर बुलाया और फॉर्मल मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने उससे कई चीजों पर बातचीत की. इस दौरान डिलीवरी पार्टनर ने अपना अनुभव साझा किया. इस मुलाकात के बाद उसने राघव चड्ढा का आभार व्यक्त किया.

I invited Himanshu, a Blinkit delivery boy, over for lunch.

Through his social media post, he had recently shared the harsh realities and miseries faced by riders/delivery boys.

We spoke at length about the high risks, long hours, low pay, and no safety net.



These voices deserve… pic.twitter.com/pTiDOLtr3m — Raghav Chadha (@raghav_chadha) December 27, 2025

राघव चड्ढा ने पोस्ट की मुलाकात की वीडियो

सांसद राघव चड्ढा ने अपने 'एक्स' अकाउंट पर इस मुलाकात की वीडियो शेयर की. उन्होंने पोस्ट में लिखा, "मैंने ब्लिंकिट डिलीवरी बॉय हिमांशु को दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया." उन्होंने लिखा कि हमने उच्च जोखिमों, लंबे घंटों, कम वेतन और बिना सुरक्षा जाल के बारे में विस्तार से बात की. ये आवाजें संसद और उसके बाहर भी सुनी जानी चाहिए. अपने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से, उन्होंने हाल ही में राइडर्स/डिलीवरी बॉयज द्वारा सामना की जाने वाली कठोर वास्तविकताओं और दुखों को साझा किया.