एक्शन का फुल डोज चाहिए? ओटीटी पर ये 5 फिल्में देख लें, मजा आ जाएगा

बीते काफी सालों से दर्शकों के बीच ओटीटी का तगड़ा क्रेज देखा जाता है. घर बैठे ऑडियंस बिना पैसे खर्च किए अपने पसंद का कॉन्टेंट देख सकते हैं. खास बात ये है कि अब सीरीज और फिल्मों के साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के भी कई ऑप्शंस आ चुके हैं. अगर ऐसे में आप कन्फ्यूज्ड हैं कि क्या देखना है तो इस लिस्ट में मौजूद एक्शन फिल्मों को अपने घर बैठे जरूर करें एंजॉय. देखिए पूरी लिस्ट

ओटीटी पर मौजूद हैं ये बेस्ट एक्शन फिल्में

1. द लास्ट फ्रंट

इस फिल्म की कहानी 1914 पहले विश्व युद्ध के दौरान सेट की गई है. इसकी कहानी एक बेल्जियन किसान के इर्द–गिर्द घूमती है जो अपने परिवार और गांव को बचाने के लिए अचानक ही वॉरियर बन जाता है. अपने बेटे के मौत का बदला लेने और अपने गांव वालों की सुरक्षा के लिए वो हथियार उठा लेता है. अपनों को बचाने के लिए एक मामूली इंसान किस हद तक जा सकता है, इस फिल्म में वही दिखाया गया है. ये मूवी आप प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हैं.

2. लोका चैप्टर 1: चंद्रा

कल्याणी प्रियदर्शन की ये मलयालम फिल्म भी इस लिस्ट का हिस्सा है. भारत की पहली महिला सुपरहीरो के रूप में अदाकारा ने फिल्म में अपने परफॉर्मेंस से सबको इंप्रेस किया है. बैंगलोर में रहने वाली एक साधारण सी लड़की चंद्रा की कहानी फिल्म में दिखाई गई है. उसके पास कई सुपरपावर्स हैं जिसके सहारे वो एक मिशन पर निकल पड़ती है. जिओ हॉटस्टार पर ये फिल्म अवेलेबल है.

3. द ओल्ड वूमन विद द नाइफ

फिल्ममेकर मीन क्यो डॉन्ग की इस मूवी में 60 साल की लीजेंडरी हिटवूमन हॉर्नक्लॉ की कहानी दिखाई गई है. ये लेडी बुरी चीजों को खत्म करने में माहिर हैं. उम्र के वजह से वो बीमारी से जूझती है और इसी बीच उसे एक यंग लड़के को ट्रेनिंग देने के भी ऑर्डर्स मिलते हैं. इन ट्रेनिंग सेशंस में उसे अपनी जिदंगी के नए अर्थ का भी पता चलता है. ये फिल्म प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है.

4. शोगन्स निंजा

फिल्म की कहानी जापान के फ्यूडल एज में सेट की गई है. इसमें कई राजनीतिक षडयंत्र और निंजा कम्युनिटी के बारे में दिखाया गया है. इस फिल्म में सामुराई कल्चर और जबरदस्त सिनेमैटिक शॉट्स की भी झलक आपको देखने मिलेगी. कहानी काफी दिलचस्प है जिसमें इमोशंस और एक्शन का परफेक्ट बैलेंस क्रिएट किया गया है. जिओ हॉटस्टार और यूट्यूब पर फिल्म अवेलेबल है.

5. ट्रैप हाउस

इस एक्शन थ्रिलर में DEA एजेंट्स के बच्चों के बारे में दिखाया गया. इन एजेंट्स के यंग बच्चे अपने पेरेंट्स के ही सीक्रेट इन्फॉर्मेशन और डिटेक्टिव स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए एक खतरनाक ड्रग कार्टेल को लूटने का प्लान बनाते हैं. फिल्म में आपको हाई ऑक्टेन एक्शन देखने को मिलेगा जिससे आप भी फिल्ममेकर्स की तारीफ करते नहीं थकेंगे. प्राइम वीडियो पर आप इस एक्शन थ्रिलर को देख सकते हैं.