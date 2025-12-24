हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोनए साल में महंगी हो सकती हैं ये गाड़ियां, कंपनियों ने कर दिया ऐलान, जानें क्या है वजह?

नए साल में महंगी हो सकती हैं ये गाड़ियां, कंपनियों ने कर दिया ऐलान, जानें क्या है वजह?

अगर आप नई कार लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है. नए साल की शुरुआत में कारों और टू-व्हीलर्स की कीमत बढ़ सकती है. आइए जानें किन कारणों से कंपनियां कीमतें बढ़ा रही हैं?

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 24 Dec 2025 09:50 AM (IST)
Preferred Sources

नए साल 2026 की शुरुआत के साथ ही भारत में कार खरीदने की योजना बना रहे लोगों को थोड़ा ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है. दरअसल, कई बड़ी ऑटो कंपनियों ने संकेत दिए हैं कि जनवरी 2026 से गाड़ियों की कीमतें बढ़ सकती हैं. इसका सीधा असर उन ग्राहकों पर पड़ेगा जो नई कार या बाइक लेने का इंतजार कर रहे हैं. कंपनियों का कहना है कि बढ़ती लागत के कारण कीमतें बढ़ाना जरूरी हो गया है, वरना मुनाफा बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा.

कच्चे माल की कीमतें बनीं बड़ी वजह

  • कार बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल जैसे तांबा, एल्युमिनियम और कुछ खास धातुओं की कीमतें हाल के महीनों में तेजी से बढ़ी हैं. ये धातुएं कार के इंजन, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और दूसरे जरूरी हिस्सों में काम आती हैं. चूंकि इनमें से ज्यादातर Metals विदेश से मंगाई जाती हैं, इसलिए जब डॉलर महंगा होता है तो कंपनियों की लागत और बढ़ जाती है. हाल ही में रुपये की कीमत डॉलर के मुकाबले और कमजोर हुई है, जिससे Import करना महंगा हो गया है.

कितनी बढ़ सकती है कीमतें?

  • बाजार जानकारों का मानना है कि कंपनियां आमतौर पर साल की शुरुआत में कीमतों में बदलाव करती हैं. इस बार भी कुछ कारों की कीमत करीब दो से तीन फीसदी तक बढ़ सकती है. हालांकि बाजार में कई ब्रांड मौजूद हैं, इसलिए बहुत ज्यादा बढ़ोतरी करना कंपनियों के लिए आसान नहीं होगा. फिर भी अच्छी मांग और मजबूत बुकिंग के चलते कंपनियों को भरोसा है कि ग्राहक कीमत बढ़ने के बाद भी कार खरीदना जारी रखेंगे.

किन कंपनियों ने किया है ऐलान?

  • कुछ कंपनियों ने पहले ही साफ कर दिया है कि वे जनवरी से नई कीमतें लागू करेंगी. JSW MG Motor India ने कहा है कि उसके सभी मॉडल करीब दो फीसदी तक महंगे होंगे. Mercedes-Benz India ने भी अपने सभी मॉडल्स की कीमत बढ़ाने की घोषणा की है. BMW Motorrad India ने अपनी मोटरसाइकिलों की कीमतों में ज्यादा बढ़ोतरी करने की बात कही है. इसके अलावा इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने वाली कंपनी Ather Energy भी अपने सभी मॉडल्स की कीमतें बढ़ाने जा रही है.

टू-व्हीलर और इलेक्ट्रिक वाहन भी नहीं बचेंगे

  • सिर्फ कार ही नहीं, बल्कि बाइक और इलेक्ट्रिक स्कूटर भी महंगे हो सकते हैं. इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की बढ़ती कीमत और विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव इसकी बड़ी वजह है. आने वाले समय में और कंपनियां भी कीमतें बढ़ाने का फैसला ले सकती हैं, इसलिए अगर आप वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो समय पर फैसला लेना फायदेमंद हो सकता है.

ये भी पढ़ें: फुल टैंक में 700 KM चलेगी 125cc Splendor! जानें किन Bikes को देती है टक्कर

Published at : 24 Dec 2025 09:50 AM (IST)
Tags :
Auto News Car Price Increase Car Price Inflation Car Prices In 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
शहबाज शरीफ के करीबी ने भारत को दी धमकी- 'हमारी मिसाइलें दूर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बांग्लादेश...'
शहबाज शरीफ के करीबी ने भारत को दी धमकी- 'हमारी मिसाइलें दूर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बांग्लादेश...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में सहभोज के बहाने जुटे BJP के ब्राह्मण विधायक, पीएन पाठक के आवास पर बैठक, सियासी हलचल तेज
लखनऊ में सहभोज के बहाने जुटे BJP के ब्राह्मण विधायक, पीएन पाठक के आवास पर बैठक, सियासी हलचल तेज
विश्व
इधर वीजा सर्विस सस्पेंड की, उधर कह रहे भारत से रिश्ते सुधर रहे हैं, आखिर यूनुस चाहते क्या हैं?
इधर वीजा सर्विस सस्पेंड की, उधर कह रहे भारत से रिश्ते सुधर रहे हैं, आखिर यूनुस चाहते क्या हैं?
स्पोर्ट्स
एशेज हार के बाद शराब के नशे में डूबे इंग्लैंड के खिलाड़ी, मैनेजिंग डायरेक्टर बोले- जांच करेंगे
एशेज हार के बाद शराब के नशे में डूबे इंग्लैंड के खिलाड़ी, मैनेजिंग डायरेक्टर बोले- जांच करेंगे
Advertisement

वीडियोज

ISRO ने सबसे भारी सैटेलाइट को लॉन्च कर रच दिया इतिहास, अमेरिका के सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाया
Assam Protest: असम में फिर भड़क उठी हिंसा की आग, आखिर क्या है हिंसा की असली वजह? |Himanta Biswa Sarma
Unnao Rape Case:उन्नाव दुष्कर्म केस में कुलदीप सेंगर को जमानत मिलने पर धरने पर बैठा परिवार
Unnao Rape Case: Delhi Police ने पीड़ित परिवार के सदस्यों को जबरन धरना स्थल से उठाया | UP News
ब्रोकन हार्ट का दीवाना दरिंदा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
शहबाज शरीफ के करीबी ने भारत को दी धमकी- 'हमारी मिसाइलें दूर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बांग्लादेश...'
शहबाज शरीफ के करीबी ने भारत को दी धमकी- 'हमारी मिसाइलें दूर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बांग्लादेश...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में सहभोज के बहाने जुटे BJP के ब्राह्मण विधायक, पीएन पाठक के आवास पर बैठक, सियासी हलचल तेज
लखनऊ में सहभोज के बहाने जुटे BJP के ब्राह्मण विधायक, पीएन पाठक के आवास पर बैठक, सियासी हलचल तेज
विश्व
इधर वीजा सर्विस सस्पेंड की, उधर कह रहे भारत से रिश्ते सुधर रहे हैं, आखिर यूनुस चाहते क्या हैं?
इधर वीजा सर्विस सस्पेंड की, उधर कह रहे भारत से रिश्ते सुधर रहे हैं, आखिर यूनुस चाहते क्या हैं?
स्पोर्ट्स
एशेज हार के बाद शराब के नशे में डूबे इंग्लैंड के खिलाड़ी, मैनेजिंग डायरेक्टर बोले- जांच करेंगे
एशेज हार के बाद शराब के नशे में डूबे इंग्लैंड के खिलाड़ी, मैनेजिंग डायरेक्टर बोले- जांच करेंगे
बॉलीवुड
'धुरंधर' की सक्सेस के बीच अक्षय खन्ना ने छोड़ दी 'दृश्यम 3'? वजह का भी हो गया खुलासा!
'धुरंधर' की सक्सेस के बीच अक्षय खन्ना ने छोड़ दी 'दृश्यम 3'? वजह का भी हो गया खुलासा!
नौकरी
विदेश में सेटल होने का मौका! जानें ऑस्ट्रेलिया का रीजनल वर्क वीजा क्या है और कैसे मिलेगा?
विदेश में सेटल होने का मौका! जानें ऑस्ट्रेलिया का रीजनल वर्क वीजा क्या है और कैसे मिलेगा?
जनरल नॉलेज
First Wine Of World: इस देश में बनी थी सबसे पहले वाइन, 8000 से भी ज्यादा पुराना है इतिहास
इस देश में बनी थी सबसे पहले वाइन, 8000 से भी ज्यादा पुराना है इतिहास
हेल्थ
क्या आप भी हर वक्त रहते हैं बिजी, जानें यह आदत आपकी सेहत को कितना पहुंचाती है नुकसान?
क्या आप भी हर वक्त रहते हैं बिजी, जानें यह आदत आपकी सेहत को कितना पहुंचाती है नुकसान?
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget