नए साल में महंगी हो सकती हैं ये गाड़ियां, कंपनियों ने कर दिया ऐलान, जानें क्या है वजह?
अगर आप नई कार लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है. नए साल की शुरुआत में कारों और टू-व्हीलर्स की कीमत बढ़ सकती है. आइए जानें किन कारणों से कंपनियां कीमतें बढ़ा रही हैं?
नए साल 2026 की शुरुआत के साथ ही भारत में कार खरीदने की योजना बना रहे लोगों को थोड़ा ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है. दरअसल, कई बड़ी ऑटो कंपनियों ने संकेत दिए हैं कि जनवरी 2026 से गाड़ियों की कीमतें बढ़ सकती हैं. इसका सीधा असर उन ग्राहकों पर पड़ेगा जो नई कार या बाइक लेने का इंतजार कर रहे हैं. कंपनियों का कहना है कि बढ़ती लागत के कारण कीमतें बढ़ाना जरूरी हो गया है, वरना मुनाफा बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा.
कच्चे माल की कीमतें बनीं बड़ी वजह
- कार बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल जैसे तांबा, एल्युमिनियम और कुछ खास धातुओं की कीमतें हाल के महीनों में तेजी से बढ़ी हैं. ये धातुएं कार के इंजन, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और दूसरे जरूरी हिस्सों में काम आती हैं. चूंकि इनमें से ज्यादातर Metals विदेश से मंगाई जाती हैं, इसलिए जब डॉलर महंगा होता है तो कंपनियों की लागत और बढ़ जाती है. हाल ही में रुपये की कीमत डॉलर के मुकाबले और कमजोर हुई है, जिससे Import करना महंगा हो गया है.
कितनी बढ़ सकती है कीमतें?
- बाजार जानकारों का मानना है कि कंपनियां आमतौर पर साल की शुरुआत में कीमतों में बदलाव करती हैं. इस बार भी कुछ कारों की कीमत करीब दो से तीन फीसदी तक बढ़ सकती है. हालांकि बाजार में कई ब्रांड मौजूद हैं, इसलिए बहुत ज्यादा बढ़ोतरी करना कंपनियों के लिए आसान नहीं होगा. फिर भी अच्छी मांग और मजबूत बुकिंग के चलते कंपनियों को भरोसा है कि ग्राहक कीमत बढ़ने के बाद भी कार खरीदना जारी रखेंगे.
किन कंपनियों ने किया है ऐलान?
- कुछ कंपनियों ने पहले ही साफ कर दिया है कि वे जनवरी से नई कीमतें लागू करेंगी. JSW MG Motor India ने कहा है कि उसके सभी मॉडल करीब दो फीसदी तक महंगे होंगे. Mercedes-Benz India ने भी अपने सभी मॉडल्स की कीमत बढ़ाने की घोषणा की है. BMW Motorrad India ने अपनी मोटरसाइकिलों की कीमतों में ज्यादा बढ़ोतरी करने की बात कही है. इसके अलावा इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने वाली कंपनी Ather Energy भी अपने सभी मॉडल्स की कीमतें बढ़ाने जा रही है.
टू-व्हीलर और इलेक्ट्रिक वाहन भी नहीं बचेंगे
- सिर्फ कार ही नहीं, बल्कि बाइक और इलेक्ट्रिक स्कूटर भी महंगे हो सकते हैं. इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की बढ़ती कीमत और विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव इसकी बड़ी वजह है. आने वाले समय में और कंपनियां भी कीमतें बढ़ाने का फैसला ले सकती हैं, इसलिए अगर आप वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो समय पर फैसला लेना फायदेमंद हो सकता है.
