आजकल बहुत से लोग वजन कम करने और फिट रहने के लिए अपने खाने में प्रोटीन वाली चीजें शामिल कर रहे हैं. प्रोटीन शरीर को ताकत देने के साथ-साथ लंबे समय तक पेट भरा रखने में मदद करता है. यही वजह है कि गर्मियों में ऐसे लंच बॉक्स काफी पसंद किए जा रहे हैं जो हल्के भी हों और हेल्दी भी. इन लंच बॉक्स में पनीर, चना, स्प्राउट्स, राजमा और ग्रीक योगर्ट जैसी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है.