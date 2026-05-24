हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीलाइफस्टाइलHigh Protein Lunch Box: वजन घटाने वालों के लिए 5 आसान हाई प्रोटीन लंच बॉक्स, ऑफिस ले जाने के लिए हैं बेस्ट

High Protein Lunch Box: वजन घटाने वालों के लिए 5 आसान हाई प्रोटीन लंच बॉक्स, ऑफिस ले जाने के लिए हैं बेस्ट

High Protein Lunch Box: अगर आप वजन घटाने के साथ हेल्दी और टेस्टी ऑफिस लंच की तलाश में हैं तो ये 5 हाई प्रोटीन लंच बॉक्स आइडियाज आपके लिए परफेक्ट हो सकते हैं. जाने पूरी जाानकारी.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 24 May 2026 05:02 PM (IST)
High Protein Lunch Box: अगर आप वजन घटाने के साथ हेल्दी और टेस्टी ऑफिस लंच की तलाश में हैं तो ये 5 हाई प्रोटीन लंच बॉक्स आइडियाज आपके लिए परफेक्ट हो सकते हैं. जाने पूरी जाानकारी.

गर्मियों का मौसम आते ही लोगों की खाने-पीने की आदतों में काफी बदलाव आ जाता है. तेज धूप और गर्म हवा की वजह से लोग हमेशा यही सोचते रहते हैं कि ऐसा क्या खाया जाए जिससे शरीर हल्का महसूस करे, पेट भी ठीक रहे और वजन भी कंट्रोल में रहे. खासकर ऑफिस जाने वाले लोगों के लिए सही लंच चुनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बाहर का तला-भुना खाना शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है. ऐसे में हाई प्रोटीन और हल्का खाना एक अच्छा विकल्प माना जाता है.

1/7
आजकल बहुत से लोग वजन कम करने और फिट रहने के लिए अपने खाने में प्रोटीन वाली चीजें शामिल कर रहे हैं. प्रोटीन शरीर को ताकत देने के साथ-साथ लंबे समय तक पेट भरा रखने में मदद करता है. यही वजह है कि गर्मियों में ऐसे लंच बॉक्स काफी पसंद किए जा रहे हैं जो हल्के भी हों और हेल्दी भी. इन लंच बॉक्स में पनीर, चना, स्प्राउट्स, राजमा और ग्रीक योगर्ट जैसी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है.
आजकल बहुत से लोग वजन कम करने और फिट रहने के लिए अपने खाने में प्रोटीन वाली चीजें शामिल कर रहे हैं. प्रोटीन शरीर को ताकत देने के साथ-साथ लंबे समय तक पेट भरा रखने में मदद करता है. यही वजह है कि गर्मियों में ऐसे लंच बॉक्स काफी पसंद किए जा रहे हैं जो हल्के भी हों और हेल्दी भी. इन लंच बॉक्स में पनीर, चना, स्प्राउट्स, राजमा और ग्रीक योगर्ट जैसी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है.
2/7
पहला लंच बॉक्स आइडिया है पनीर और सब्जियों से बना होल व्हीट रैप. इसे बनाने के लिए गेहूं की रोटी में हल्के मसालों में पका पनीर, खीरा और गाजर भरी जाती है. ऊपर से मिंट चटनी लगाने से इसका स्वाद और बढ़ जाता है. यह रैप करीब 18 ग्राम प्रोटीन देता है और गर्मियों में भारी खाना खाने से बचने वालों के लिए अच्छा विकल्प माना जाता है. इसे सुबह जल्दी तैयार करके आसानी से ऑफिस ले जाया जा सकता है.
पहला लंच बॉक्स आइडिया है पनीर और सब्जियों से बना होल व्हीट रैप. इसे बनाने के लिए गेहूं की रोटी में हल्के मसालों में पका पनीर, खीरा और गाजर भरी जाती है. ऊपर से मिंट चटनी लगाने से इसका स्वाद और बढ़ जाता है. यह रैप करीब 18 ग्राम प्रोटीन देता है और गर्मियों में भारी खाना खाने से बचने वालों के लिए अच्छा विकल्प माना जाता है. इसे सुबह जल्दी तैयार करके आसानी से ऑफिस ले जाया जा सकता है.
Published at : 24 May 2026 05:02 PM (IST)
Tags :
Weight Loss Diet High Protein Lunch Box Healthy Office Meals Easy Lunch Ideas

लाइफस्टाइल फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

लाइफस्टाइल
Teenage Daughter Problems: टीनएज बेटियों के बदलते बर्ताव को न लें हल्के में, पैरेंट्स की 1 गलती पड़ सकती है भारी
टीनएज बेटियों के बदलते बर्ताव को न लें हल्के में, पैरेंट्स की 1 गलती पड़ सकती है भारी
लाइफस्टाइल
Ganga Dussehra 2026: 25 मई को गंगा दशहरा, नोट करें पवित्र स्नान-दान और पूजा का शुभ मुहूर्त
Ganga Dussehra 2026: 25 मई को गंगा दशहरा, नोट करें पवित्र स्नान-दान और पूजा का शुभ मुहूर्त
लाइफस्टाइल
Mental Health Crisis: हर 8 में से 1 व्यक्ति मेंटल डिसऑर्डर का शिकार, 43 सेकंड में 1 सुसाइड, WHO के आंकड़े हैं खौफनाक
हर 8 में से 1 व्यक्ति मेंटल डिसऑर्डर का शिकार, 43 सेकंड में 1 सुसाइड, WHO के आंकड़े हैं खौफनाक
लाइफस्टाइल
Mango And Pimples: आम बदनाम है या सच में बढ़ाता है Acne, डॉक्टर्स से जानें पिंपल्स की असली वजह
आम बदनाम है या सच में बढ़ाता है Acne, डॉक्टर्स से जानें पिंपल्स की असली वजह
Advertisement

वीडियोज

Bollywood news: कान्स 2026 में ऐश्वर्या के लुक पर छिड़ी सोशल मीडिया पर जंग!
Twisha Sharma Case Update: पोस्टमार्टम से खुलेगी ट्विशा डेथ मिस्ट्री? | MP | Breaking
India-America Relations: 'सुरक्षा, व्यापार और निवेश को लेकर बात हुई'- S. Jaishankar | Marco Rubio
Honda City का नया Facelift आ गया! Hybrid और नए Look के साथ | #honda #hondacity #newupdate #autolive
Honda ZR-V Hybrid debuts in India, Booking open now | Auto Live #hondacity #hondazrv #hybridcars

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

जस्टिन एम. भरूचा
जस्टिन एम. भरूचाcorporate lawyer
Opinion: मुंबई में हवा का संकट और उसके लिए जिम्मेदार महत्वपूर्ण फैक्टर्स
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
फाल्टा उपचुनाव: जहां TMC के जहांगीर खान ने छोड़ा मैदान, वहां कांग्रेस नहीं ये पार्टी नंबर-2 पर, चौंका रहे आंकड़े
फाल्टा उपचुनाव: जहां TMC के जहांगीर खान ने छोड़ा मैदान, वहां कांग्रेस नहीं ये पार्टी नंबर-2 पर, चौंका रहे आंकड़े
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: मिशन 2027 की रणनीतियों को धार देने में जुटीं मायावती, बनाया जीत का ये खास प्लान!
यूपी: मिशन 2027 की रणनीतियों को धार देने में जुटीं मायावती, बनाया जीत का ये खास प्लान!
आईपीएल 2026
प्लेऑफ में क्वालीफाई करने के लिए KKR को कितने ओवर में जीतना होगा मैच? डिफेंड का भी आया समीकरण
प्लेऑफ में क्वालीफाई करने के लिए KKR को कितने ओवर में जीतना होगा मैच? डिफेंड का भी आया समीकरण
विश्व
'अगले कुछ घंटों में आ सकती है गुड न्यूज', ईरान अमेरिका युद्ध पर मार्को रुबियो का भारत से बड़ा ऐलान
'अगले कुछ घंटों में आ सकती है गुड न्यूज', ईरान अमेरिका युद्ध पर मार्को रुबियो का भारत से बड़ा ऐलान
बॉलीवुड
थिएटर रिलीज के बाद ओटीटी पर कहां देख पाएंगे 'है जवानी तो इश्क होना है'? वरुण धवन मचाने आ रहे धमाल
थिएटर रिलीज के बाद ओटीटी पर कहां देख पाएंगे 'है जवानी तो इश्क होना है'? वरुण धवन मचाने आ रहे धमाल
इंडिया
जगदंबिका पाल, निशिकांत दुबे और एकनाथ शिंदे समेत 12 सांसदों को मिलेगा संसद रत्न पुरस्कार, देखें पूरी लिस्ट
जगदंबिका पाल, निशिकांत दुबे, एकनाथ शिंदे समेत 12 MPs को मिलेगा संसद रत्न पुरस्कार, देखें लिस्ट
ट्रेंडिंग
Video: शादी में मिला ‘सबसे अजीब गिफ्ट’! दूल्हा-दुल्हन को शख्स ने गिफ्ट में दिया सुअर, मेहमान रह गए हैरान
शादी में मिला ‘सबसे अजीब गिफ्ट’! दूल्हा-दुल्हन को शख्स ने गिफ्ट में दिया सुअर, मेहमान रह गए हैरान
लाइफस्टाइल
Mango And Pimples: आम बदनाम है या सच में बढ़ाता है Acne, डॉक्टर्स से जानें पिंपल्स की असली वजह
आम बदनाम है या सच में बढ़ाता है Acne, डॉक्टर्स से जानें पिंपल्स की असली वजह
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget