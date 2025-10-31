एक्सप्लोरर
कांसे के बर्तन में भूलकर भी नहीं खानी चाहिए ये चीजें, हो जाएगी बड़ी दिक्कत
कांसे के बर्तन में खट्टी चीजें नहीं खाने की सलाह दी जाती है. अगर आप कांसे के बर्तन में खट्टी दाल, कड़ी या टमाटर वाली सब्जी पकाते हैं तो यह सेहत के लिए खतरनाक हो सकती है.
कांसे के बर्तन में खाना बनाना और खाना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है. इससे दिमाग तेज होता है, खून साफ होता है, पाचन सुधरता है और शरीर के वात, पित्त और कफ दोष संतुलित रहते हैं. लेकिन अगर आप कांसे के बर्तन में गलत चीजें खा लेते हैं तो कांसा आपके लिए जहर बन सकता है. दरअसल, आयुर्वेद के अनुसार कांसे में कुछ चीज नहीं खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि वह शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है. चलिए तो आज हम आपको बताते हैं कि कांसे के बर्तन में भूलकर भी कौन सी चीज नहीं खानी चाहिए.
Published at : 31 Oct 2025 06:29 PM (IST)
