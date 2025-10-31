हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थकांसे के बर्तन में भूलकर भी नहीं खानी चाहिए ये चीजें, हो जाएगी बड़ी दिक्कत

कांसे के बर्तन में भूलकर भी नहीं खानी चाहिए ये चीजें, हो जाएगी बड़ी दिक्कत

कांसे के बर्तन में खट्टी चीजें नहीं खाने की सलाह दी जाती है. अगर आप कांसे के बर्तन में खट्टी दाल, कड़ी या टमाटर वाली सब्जी पकाते हैं तो यह सेहत के लिए खतरनाक हो सकती है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 31 Oct 2025 06:29 PM (IST)
कांसे के बर्तन में खट्टी चीजें नहीं खाने की सलाह दी जाती है. अगर आप कांसे के बर्तन में खट्टी दाल, कड़ी या टमाटर वाली सब्जी पकाते हैं तो यह सेहत के लिए खतरनाक हो सकती है.

कांसे के बर्तन में खाना बनाना और खाना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है. इससे दिमाग तेज होता है, खून साफ होता है, पाचन सुधरता है और शरीर के वात, पित्त और कफ दोष संतुलित रहते हैं. लेकिन अगर आप कांसे के बर्तन में गलत चीजें खा लेते हैं तो कांसा आपके लिए जहर बन सकता है. दरअसल, आयुर्वेद के अनुसार कांसे में कुछ चीज नहीं खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि वह शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है. चलिए तो आज हम आपको बताते हैं कि कांसे के बर्तन में भूलकर भी कौन सी चीज नहीं खानी चाहिए.

कांसे के बर्तन में खट्टी चीजें नहीं खाने की सलाह दी जाती है. कांसे की धातु जब खट्टी चीजों जैसे इमली, टमाटर, नींबू या दही के संपर्क में आती है तो रासायनिक प्रक्रिया होती है. इससे खाना जहरीला हो जाता है जो शरीर के लिए खतरनाक है. ऐसे खाने के सेवन से उल्टी दस्त पेट दर्द और लंबे समय में लिवर पर असर पड़ सकता है.
कांसे के बर्तन में खट्टी चीजें नहीं खाने की सलाह दी जाती है. कांसे की धातु जब खट्टी चीजों जैसे इमली, टमाटर, नींबू या दही के संपर्क में आती है तो रासायनिक प्रक्रिया होती है. इससे खाना जहरीला हो जाता है जो शरीर के लिए खतरनाक है. ऐसे खाने के सेवन से उल्टी दस्त पेट दर्द और लंबे समय में लिवर पर असर पड़ सकता है.
अगर आप कांसे के बर्तन में खट्टी दाल, कड़ी या टमाटर वाली सब्जी पकाते हैं तो यह सेहत के लिए खतरनाक हो सकती है. खटास की वजह से कांसे की परत घुलने लगती है और यह भोजन के साथ शरीर में चली जाती है. इससे गैस, एसिडिटी और पाचन से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं.
अगर आप कांसे के बर्तन में खट्टी दाल, कड़ी या टमाटर वाली सब्जी पकाते हैं तो यह सेहत के लिए खतरनाक हो सकती है. खटास की वजह से कांसे की परत घुलने लगती है और यह भोजन के साथ शरीर में चली जाती है. इससे गैस, एसिडिटी और पाचन से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं.
इसके अलावा कांसे के बर्तन में दूध, दही या छाछ जैसी चीजें भी नहीं रखनी चाहिए. इन सभी चीजों में लैक्टिक एसिड होता है जो कांसे के साथ रासायनिक रूप से प्रतिक्रिया करता है. इससे खाने का स्वाद खराब हो सकता है और लंबे समय में यह शरीर के लिए खतरनाक प्रभाव डाल सकते हैं.
इसके अलावा कांसे के बर्तन में दूध, दही या छाछ जैसी चीजें भी नहीं रखनी चाहिए. इन सभी चीजों में लैक्टिक एसिड होता है जो कांसे के साथ रासायनिक रूप से प्रतिक्रिया करता है. इससे खाने का स्वाद खराब हो सकता है और लंबे समय में यह शरीर के लिए खतरनाक प्रभाव डाल सकते हैं.
अक्सर लोग कांसे के बर्तनों में मिठाइयां या फल परोसते हैं, लेकिन अगर इन मिठाइयों में खट्टी चीजें जैसे नींबू, खट्टे फल या सिरप मिला है तो, इन्हें कांसे के बर्तन में परोसना सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है. मिठाइयों में मिलाई जाने वाली खट्टी चीज भी कांसे की धातु के साथ रिएक्शन करके शरीर में जहरीले तत्व पहुंचा सकती है.
अक्सर लोग कांसे के बर्तनों में मिठाइयां या फल परोसते हैं, लेकिन अगर इन मिठाइयों में खट्टी चीजें जैसे नींबू, खट्टे फल या सिरप मिला है तो, इन्हें कांसे के बर्तन में परोसना सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है. मिठाइयों में मिलाई जाने वाली खट्टी चीज भी कांसे की धातु के साथ रिएक्शन करके शरीर में जहरीले तत्व पहुंचा सकती है.
ऐसे में अगर आप कांसे के बर्तन का इस्तेमाल करते हैं तो, ध्यान रखें कि उसमें केवल सुखी या बिना खटाई वाली चीज ही परोसें. कांसे के बर्तन में भोजन करने से बुद्धि तेज होती है और खून शुद्ध रहता है और भूख भी बढ़ती है, लेकिन खट्टी चीजें इसमें परोसने से यह सारे फायदे नुकसान में बदल सकते हैं.
ऐसे में अगर आप कांसे के बर्तन का इस्तेमाल करते हैं तो, ध्यान रखें कि उसमें केवल सुखी या बिना खटाई वाली चीज ही परोसें. कांसे के बर्तन में भोजन करने से बुद्धि तेज होती है और खून शुद्ध रहता है और भूख भी बढ़ती है, लेकिन खट्टी चीजें इसमें परोसने से यह सारे फायदे नुकसान में बदल सकते हैं.
कांसे के बर्तन में खाना बनाने या खाने से शरीर के लिए कई प्रकार से फायदेमंद है. यह शरीर में पाचन सुधरता है, इम्यूनिटी भी बढ़ता है और साथ ही अम्लीयता को भी कम करता है, लेकिन गलत इस्तेमाल से यही बर्तन शरीर के लिए खतरनाक हो सकता है. इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि कांसे के बर्तन में खट्टी या अम्लीय चीजें न रखें.
कांसे के बर्तन में खाना बनाने या खाने से शरीर के लिए कई प्रकार से फायदेमंद है. यह शरीर में पाचन सुधरता है, इम्यूनिटी भी बढ़ता है और साथ ही अम्लीयता को भी कम करता है, लेकिन गलत इस्तेमाल से यही बर्तन शरीर के लिए खतरनाक हो सकता है. इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि कांसे के बर्तन में खट्टी या अम्लीय चीजें न रखें.
Published at : 31 Oct 2025 06:29 PM (IST)
