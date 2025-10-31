कांसे के बर्तन में भूलकर भी नहीं खानी चाहिए ये चीजें, हो जाएगी बड़ी दिक्कत

कांसे के बर्तन में खट्टी चीजें नहीं खाने की सलाह दी जाती है. कांसे की धातु जब खट्टी चीजों जैसे इमली, टमाटर, नींबू या दही के संपर्क में आती है तो रासायनिक प्रक्रिया होती है. इससे खाना जहरीला हो जाता है जो शरीर के लिए खतरनाक है. ऐसे खाने के सेवन से उल्टी दस्त पेट दर्द और लंबे समय में लिवर पर असर पड़ सकता है.