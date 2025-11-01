हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीलाइफस्टाइलहर महिला को करनी चाहिए ये छोटी-छोटी हेल्दी आदतें, जो रखेंगी लाइफ एनर्जेटिक

हर महिला को करनी चाहिए ये छोटी-छोटी हेल्दी आदतें, जो रखेंगी लाइफ एनर्जेटिक

अगर आप कुछ छोटी-छोटी हेल्दी आदतें अपनाएं, तो न सिर्फ आप इन परेशानियों से बच सकती हैं बल्कि अपनी लाइफ को और ज्यादा एनर्जेटिक और पॉजिटिव बना सकती हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 01 Nov 2025 10:00 PM (IST)
अगर आप कुछ छोटी-छोटी हेल्दी आदतें अपनाएं, तो न सिर्फ आप इन परेशानियों से बच सकती हैं बल्कि अपनी लाइफ को और ज्यादा एनर्जेटिक और पॉजिटिव बना सकती हैं.

महिलाओं के शरीर में उम्र के साथ कई बदलाव आते हैं. जैसे हार्मोनल चेंजेस, हड्डियों की कमजोरी, स्ट्रेस, और नींद की कमी जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं. लेकिन अगर आप कुछ छोटी-छोटी हेल्दी आदतें अपनाएं, तो न सिर्फ आप इन परेशानियों से बच सकती हैं बल्कि अपनी लाइफ को और ज्यादा एनर्जेटिक और पॉजिटिव बना सकती हैं. तो चलिए जानते हैं ऐसी हेल्दी आदतों के बारे में, जो हर महिला को अपने डेली रूटीन में जरूर शामिल करनी चाहिए.

1/7
अच्छा खानपान अच्छी सेहत की पहली शर्त है. हर महिला को अपनी डाइट में जरूरी पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, आयरन और हेल्दी फैट्स शामिल करने चाहिए. दिनभर में हरी सब्जियां, मौसमी फल, दालें, दूध, दही, ड्राई फ्रूट्स और साबुत अनाज जरूर लें. जंक फूड और ज्यादा तेल-मसाले वाली चीजों से दूरी बनाएं.
अच्छा खानपान अच्छी सेहत की पहली शर्त है. हर महिला को अपनी डाइट में जरूरी पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, आयरन और हेल्दी फैट्स शामिल करने चाहिए. दिनभर में हरी सब्जियां, मौसमी फल, दालें, दूध, दही, ड्राई फ्रूट्स और साबुत अनाज जरूर लें. जंक फूड और ज्यादा तेल-मसाले वाली चीजों से दूरी बनाएं.
2/7
सिर्फ पतले दिखने के लिए नहीं, बल्कि फिट और एनर्जेटिक रहने के लिए रोजाना थोड़ी-बहुत एक्सरसाइज जरूर करें. अगर आप जिम नहीं जा सकतीं, तो वॉकिंग, योग, डांस या घर के कामों के साथ हल्की-फुल्की एक्सरसाइज करें.रोजाना कम से कम 45 मिनट फिजिकल एक्टिविटी करने से ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहते हैं, और दिल की बीमारियों का खतरा भी कम होता है.
सिर्फ पतले दिखने के लिए नहीं, बल्कि फिट और एनर्जेटिक रहने के लिए रोजाना थोड़ी-बहुत एक्सरसाइज जरूर करें. अगर आप जिम नहीं जा सकतीं, तो वॉकिंग, योग, डांस या घर के कामों के साथ हल्की-फुल्की एक्सरसाइज करें.रोजाना कम से कम 45 मिनट फिजिकल एक्टिविटी करने से ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहते हैं, और दिल की बीमारियों का खतरा भी कम होता है.
3/7
अक्सर महिलाएं अपनी सेहत को लेकर लापरवाह होती हैं, लेकिन ये आदत बदलनी चाहिए. साल में कम से कम एक बार फुल बॉडी हेल्थ चेकअप जरूर करवाएं. इससे आपको अपनी बॉडी की सही स्थिति का पता चलता है और किसी भी बीमारी को समय रहते रोका जा सकता है. चाहे वो थायरॉइड, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या विटामिन की कमी ही क्यों न हो.
अक्सर महिलाएं अपनी सेहत को लेकर लापरवाह होती हैं, लेकिन ये आदत बदलनी चाहिए. साल में कम से कम एक बार फुल बॉडी हेल्थ चेकअप जरूर करवाएं. इससे आपको अपनी बॉडी की सही स्थिति का पता चलता है और किसी भी बीमारी को समय रहते रोका जा सकता है. चाहे वो थायरॉइड, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या विटामिन की कमी ही क्यों न हो.
4/7
नींद सिर्फ आराम नहीं, बल्कि शरीर के लिए एक रिचार्ज टाइम होती है. अगर आप रोज 8 घंटे की नींद नहीं लेतीं, तो थकान, स्ट्रेस और इमोशनल इम्बैलेंस जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं. कोशिश करें कि रात में समय पर सोएं और मोबाइल या टीवी से दूरी बनाएं ताकि नींद अच्छी और गहरी आए.
नींद सिर्फ आराम नहीं, बल्कि शरीर के लिए एक रिचार्ज टाइम होती है. अगर आप रोज 8 घंटे की नींद नहीं लेतीं, तो थकान, स्ट्रेस और इमोशनल इम्बैलेंस जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं. कोशिश करें कि रात में समय पर सोएं और मोबाइल या टीवी से दूरी बनाएं ताकि नींद अच्छी और गहरी आए.
5/7
महिलाओं में अक्सर डिहाइड्रेशन की समस्या होती है, खासकर अगर वे कामकाजी हैं या घर के कामों में व्यस्त रहती हैं. दिनभर में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर पीएं. साथ ही, नारियल पानी, नींबू पानी और हर्बल टी जैसी हेल्दी ड्रिंक्स भी शरीर को अंदर से डिटॉक्स करने में मदद करती हैं.
महिलाओं में अक्सर डिहाइड्रेशन की समस्या होती है, खासकर अगर वे कामकाजी हैं या घर के कामों में व्यस्त रहती हैं. दिनभर में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर पीएं. साथ ही, नारियल पानी, नींबू पानी और हर्बल टी जैसी हेल्दी ड्रिंक्स भी शरीर को अंदर से डिटॉक्स करने में मदद करती हैं.
6/7
सेहत सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक भी होती है. इसलिए थोड़ा वक्त सिर्फ अपने लिए निकालें. चाहे वो मेडिटेशन हो, म्यूजिक सुनना हो, किताब पढ़ना या किसी हॉबी में समय बिताना. यह मानसिक शांति देता है और स्ट्रेस को कम करता है.
सेहत सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक भी होती है. इसलिए थोड़ा वक्त सिर्फ अपने लिए निकालें. चाहे वो मेडिटेशन हो, म्यूजिक सुनना हो, किताब पढ़ना या किसी हॉबी में समय बिताना. यह मानसिक शांति देता है और स्ट्रेस को कम करता है.
7/7
आपकी सोच और एटिट्यूड का सीधा असर आपके शरीर पर पड़ता है.हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, छोटी-छोटी बातों पर परेशान न हों. मुस्कुराना और खुश रहना सबसे आसान और असरदार हेल्थ टॉनिक है. ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है और दिनभर एनर्जी बनाए रखता है.
आपकी सोच और एटिट्यूड का सीधा असर आपके शरीर पर पड़ता है.हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, छोटी-छोटी बातों पर परेशान न हों. मुस्कुराना और खुश रहना सबसे आसान और असरदार हेल्थ टॉनिक है. ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है और दिनभर एनर्जी बनाए रखता है.
Published at : 01 Nov 2025 10:00 PM (IST)
Tags :
Women Health Healthy Habits Health LIfestyle

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
लादेन के अल-कायदा का इस देश पर हो सकता है शासन, बदल जाएगा 40 साल का इतिहास
लादेन के अल-कायदा का इस देश पर हो सकता है शासन, बदल जाएगा 40 साल का इतिहास
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चंद्रशेखर आजाद को बड़ी राहत, यौन उत्पीड़न केस में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लिया ये फैसला
चंद्रशेखर आजाद को बड़ी राहत, यौन उत्पीड़न केस में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लिया ये फैसला
बॉलीवुड
Diana Penty Birthday: जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज उठाकर छाईं डायना पेंटी, बर्थडे पर जानें कैसा रहा करियर
जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज उठाकर छाईं डायना पेंटी, बर्थडे पर जानें कैसा रहा करियर
क्रिकेट
RCB का गेंदबाज चमका, बांग्लादेश के खिलाफ ले डाली हैट्रिक, बनाया नया रिकॉर्ड
RCB का गेंदबाज चमका, बांग्लादेश के खिलाफ ले डाली हैट्रिक, बनाया नया रिकॉर्ड
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

BOLLYWOOD NEWS: कपूर फैम्ली पर बना नया शो.... सामने आई रिलीज डेट |KFH
Jhanak:कॉलेज प्रोटेस्ट में दिखा Jhanak-Rishi का Romance #sbs
Ravi Kishan Death Threat: जान से मारने की आई धमकी के बाद ऑन कैमरा गरजे रवि किशन | Breaking
Dularchand Case: दुलारचंद हत्याकांड में चौंकाने वाले खुलासे के बाद भी कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं?
Dularchand Case: दुलारचंद हत्या मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पलट दिया पूरा खेल!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
मध्यप्रदेश में निवेश, नवाचार और रोज़गार के संकल्प का अभ्युदय
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
लादेन के अल-कायदा का इस देश पर हो सकता है शासन, बदल जाएगा 40 साल का इतिहास
लादेन के अल-कायदा का इस देश पर हो सकता है शासन, बदल जाएगा 40 साल का इतिहास
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चंद्रशेखर आजाद को बड़ी राहत, यौन उत्पीड़न केस में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लिया ये फैसला
चंद्रशेखर आजाद को बड़ी राहत, यौन उत्पीड़न केस में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लिया ये फैसला
बॉलीवुड
Diana Penty Birthday: जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज उठाकर छाईं डायना पेंटी, बर्थडे पर जानें कैसा रहा करियर
जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज उठाकर छाईं डायना पेंटी, बर्थडे पर जानें कैसा रहा करियर
क्रिकेट
RCB का गेंदबाज चमका, बांग्लादेश के खिलाफ ले डाली हैट्रिक, बनाया नया रिकॉर्ड
RCB का गेंदबाज चमका, बांग्लादेश के खिलाफ ले डाली हैट्रिक, बनाया नया रिकॉर्ड
इंडिया
मोकामा हत्याकांड पर चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, SP समेत 4 अफसरों पर गिरी तबादले की गाज, 1 निलंबित
मोकामा हत्याकांड पर चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, SP समेत 4 अफसरों पर गिरी तबादले की गाज, 1 निलंबित
राजस्थान
जयपुर: टीचर की डांट से बच्ची ने बिल्डिंग से लगाई छलांग? मौत पर सस्पेंस! प्रिंसिपल-मैनेजर फरार
जयपुर: टीचर की डांट से बच्ची ने बिल्डिंग से लगाई छलांग? मौत पर सस्पेंस! प्रिंसिपल-मैनेजर फरार
लाइफस्टाइल
सर्दी आते ही बंद करने जा रहे हैं एसी, इन बातों का जरूर रखें ध्यान
सर्दी आते ही बंद करने जा रहे हैं एसी, इन बातों का जरूर रखें ध्यान
यूटिलिटी
नागरिकता, निवास और डेट-ऑफ-बर्थ... कौन सा डॉक्यूमेंट किस चीज का सबूत, यहां दूर कर लें हर कंफ्यूजन
नागरिकता, निवास और डेट-ऑफ-बर्थ... कौन सा डॉक्यूमेंट किस चीज का सबूत, यहां दूर कर लें हर कंफ्यूजन
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget