हर महिला को करनी चाहिए ये छोटी-छोटी हेल्दी आदतें, जो रखेंगी लाइफ एनर्जेटिक

सिर्फ पतले दिखने के लिए नहीं, बल्कि फिट और एनर्जेटिक रहने के लिए रोजाना थोड़ी-बहुत एक्सरसाइज जरूर करें. अगर आप जिम नहीं जा सकतीं, तो वॉकिंग, योग, डांस या घर के कामों के साथ हल्की-फुल्की एक्सरसाइज करें.रोजाना कम से कम 45 मिनट फिजिकल एक्टिविटी करने से ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहते हैं, और दिल की बीमारियों का खतरा भी कम होता है.