8 जनवरी 2026 को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कोयला घोटाले को लेकर कोलकाता में पॉलिटिकल कंसल्टेंट फर्म I-PAC के दफ्तर में छापेमारी की. I-PAC के प्रमुख प्रतीक जैन के घर पर भी छापेमारी की गई है. यह रेड कोयला घोटाले के मामले में की जा रही है. इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी छापे की जगह पर पहुंच गईं.

ममता बोलीं- गृहमंत्री के इशारे पर हो रही कार्रवाई

I-PAC ममता की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) के लिए काम करती है. ED की रेड के दौरान ममता बनर्जी दस्तावजों की फाइल लेकर बाहर आ गईं. उन्होंने कहा, 'क्या ED और गृहमंत्री अमित शाह का काम पार्टी की हार्ड डिस्क और मतदाताओं की सूची जब्त करना है? यह एक घटिया और शरारती गृहमंत्री है, जो देश की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है. यह सब हमें करने के लिए जानबूझकर किया जा रहा है. यह सब गृहमंत्री के इशारे पर हो रहा है.'

TMC के दस्तावेज जब्त कर रही ED

ED ने TMC के IT सेल पर भी छापेमारी की है. ममता ने इस कार्रवाई पर कहा, 'ED मेरी पार्टी के सभी दस्तावेज उठाकर ले जा रही है. अगर मैं भाजपा के पार्टी कार्यालय पर छापा डालूं तो क्या होगा? वह पश्चिम बंगाल में SIR के जरिए मतदाताओं के नाम हटा रहे हैं. चुनाव के नाम पर वह मेरी पार्टी से जुड़ी सारी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं.'

I-PAC के दफ्तर में ममता की नो एंट्री

सूत्रों के मुताबिक, ममता बनर्जी को I-PAC के दफ्तर में जाने नहीं दिया जा रहा है. वह बिल्डिंग के बाहर ही खड़ी हैं. I-PAC का ऑफिस बिल्डिंग के 11वें फ्लोर पर है. इससे पहले वह प्रतीक जैन के घर से फाइल और लैपटॉप लेकर बाहर निकलीं थीं. ममता ने चुनाव आयोग पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने नहीं दिया जा रहा है. साजिश के तहत लोगों के नाम काटे गए हैं.

ममता पर बरसी बीजेपी

ममता बनर्जी पर बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी का बयान सामने आया है. उन्होंने ममता पर केंद्रीय एजेंसी के कामों में रुकावट डालने के आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा, 'ममता बनर्जी संविधान का उल्लंघन कर रही हैं. वह केंद्रीय एजेंसियों के कामों में दखल दे रही हैं. CM ममता के घर छापा पड़ा तो 100 करोड़ रुपए मिलेंगे.'

ममता के खिलाफ कार्रवाई की मांग

शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने कहा, 'ममता ने आज जो किया, वह जांच में बाधा डालना था. I-PAC ऑफिस में वोटर लिस्ट क्यों मिली? क्या I-PAC कोई पार्टी ऑफिस है? मैं ममता को चुनौती देता हूं कि वह कहीं भी छापेमारी करवाएं.'