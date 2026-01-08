मिडिल ईस्ट में लगा है धुरंधर पर बैन, प्रोड्यूसर्स की पीएम मोदी से अपील, बोले- मामले में दखल दें

धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. फिल्मने दुनियभर में 1200 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है. लेकिन फिल्म को मिडिल ईस्ट में बैन कर दिया गया है. इसका भी नुकसान फिल्म को उठाना पड़ रहा है. अब इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन (IMPPA) जिसमें भारत की अलग-अलग फिल्म इंडस्ट्रीज के फिल्ममेकर्स है उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है. उन्होंने पीएम मोदी से इसमें हस्तक्षेम करने की रिक्वेस्ट की है.

IMPPA ने PM मोदी और केंद्र सरकार से इस मामले में दखल देकर बैन हटवाने में मदद करने की अपील की. ​​IMPPA के प्रेसिडेंट अभय सिन्हा ने लेटर को साइन किया.

पीएम मोदी करें हस्तक्षेप-IMPPA

चिट्ठी में लिखा गया, 'हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप UAE, बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान और सऊदी अरब में जो फिल्म 'धुरंधर' पर एकतरफा और बेवजह बैन लगाए गए हैं उस मामले में दखल दें. हमारे मेंबर प्रोड्यूसर ने ये फिल्म बनाई है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) से सर्टिफिकेशन मिलने के बाद इसे रिलीज़ किया है. ये फिल्म भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बनकर उभरी है.

View this post on Instagram A post shared by Ranveer Singh (@ranveersingh)

उन्होंने लिखा, 'हम, सबसे बड़े और सबसे पुराने प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, IMPPA के प्रतिनिधि के तौर पर आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं. आप कृपया इस मामले में दखल दें. UAE, बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान और सऊदी अरब भारत के दोस्त देश हैं. हम कई सेक्टर्स में उनके साथ रेगुलर बिजनेस करते हैं. हम अनुरोध करते हैं कि भारत सरकार इन देशों के संबंधित अधिकारियों से इस मामले पर बात करें. ये सुनिश्चित करें कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान हो और बैन हटाया जाए.'

फिल्म को आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है. इस फिल्म में रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे स्टार्स हैं. फिल्म में सारा अर्जुन फीमेल लीड में हैं. फिल्म को बहुत पसंद किया जा रहा है.