एक्सप्लोरर
Paan Leaf Benefits: पान के पत्ते इन 7 लोगों के लिए है वरदान, खाते ही दिखने लगता है असर
Paan Leaf Benefits: पान के पत्तों के अद्भुत फायदे, इन 7 लोगों के लिए ये वरदान से कम नहीं है. इन्हें इसका सेवन जरूर करना चाहिए.
Paan Leaf Benefits: अक्सर इसे लोग स्वाद और ताजगी के लिए खाते हैं, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि पान के पत्ते में कई औषधीय गुण भी मौजूद हैं. इसमें एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-इंफ्लेमेटरी और डाइजेस्टिव गुण पाए जाते हैं, जो सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं. साथ ही इन 7 लोगों के लिए ये काफी फायदेमंद है.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 23 Sep 2025 07:01 PM (IST)
Tags :Fitness Tips Health Tips Paan Leaf
हेल्थ
7 Photos
जीरा वॉटर बेस्ट है या चिया सीड्स का पानी, जानें वजन घटाने के लिए दोनों में कौन ज्यादा कारगर?
हेल्थ
7 Photos
उबला या भीगा हुआ... कैसा मैथी वॉटर सेहत के लिए अच्छा, जानें किस तरह इसे करें कंज्यूम?
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
अमेरिका में ट्रैफिक जाम में फंस गए फ्रेंच राष्ट्रपति, मैक्रों ने ट्रंप को लगा दिया फोन; VIDEO
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: बसपा में जाएंगे? आजम खान ने खुद दिया जवाब, अखिलेश यादव पर भी बोले
बॉलीवुड
रानी मुखर्जी को बड़ा इनाम, शाहरुख को कम... इस बार नेशनल अवॉर्ड में ऐसा क्यों हुआ
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक ने संन्यास से लिया यू-टर्न, फिर से खेलेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion