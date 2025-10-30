हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थमेलाटोनिन या मैग्नीशियम... किसे खाने से आती है अच्छी नींद? जान लें अपने फायदे की बात

मेलाटोनिन या मैग्नीशियम... किसे खाने से आती है अच्छी नींद? जान लें अपने फायदे की बात

मैग्नीशियम आपकी नींद को कंट्रोल और बेहतर बनाता है, लेकिन डॉक्टरों के अनुसार मैग्नीशियम के कई नुकसान भी हो सकते हैं. जिनमें दस्त, जी मिचलाना, पेट में ऐंठन और अनियमित दिल की धड़कन शामिल है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 30 Oct 2025 10:01 AM (IST)
मैग्नीशियम आपकी नींद को कंट्रोल और बेहतर बनाता है, लेकिन डॉक्टरों के अनुसार मैग्नीशियम के कई नुकसान भी हो सकते हैं. जिनमें दस्त, जी मिचलाना, पेट में ऐंठन और अनियमित दिल की धड़कन शामिल है.

आजकल नींद न आना या बार-बार नींद का टूटना बहुत आम हो गया है, खासकर यह समस्या युवाओं में सबसे ज्यादा देखी जाती है. ऐसे में बहुत से लोग मैग्नीशियम और मेलाटोनिन सप्लीमेंट्स का सहारा लेने लगे हैं, ताकि उन्हें अच्छी नींद मिल सके. हालांकि यह दोनों ही सप्लीमेंट्स नेचुरल रूप से नींद को बेहतर करने में मदद करते हैं, लेकिन इनके कुछ फायदे और नुकसान भी होते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि मेलाटोनिन या मैग्नीशियम किसे खाने से अच्छी नींद आती है.

1/7
दरअसल मैग्नीशियम शरीर के नर्वस सिस्टम को शांत करता है और नींद से जुड़े न्यूरोट्रांसमीटर को सक्रिय करता है. यह GABA नामक शांत करने वाले न्यूरोट्रांसमीटर को बढ़ाता है, जिससे दिमाग की एक्टिविटी धीमी पड़ जाती है और नींद आने में मदद मिलती है. डॉक्टर के अनुसार मैग्नीशियम का असर पूरी तरह दिखने में लगभग दो महीने का समय लगता है..
दरअसल मैग्नीशियम शरीर के नर्वस सिस्टम को शांत करता है और नींद से जुड़े न्यूरोट्रांसमीटर को सक्रिय करता है. यह GABA नामक शांत करने वाले न्यूरोट्रांसमीटर को बढ़ाता है, जिससे दिमाग की एक्टिविटी धीमी पड़ जाती है और नींद आने में मदद मिलती है. डॉक्टर के अनुसार मैग्नीशियम का असर पूरी तरह दिखने में लगभग दो महीने का समय लगता है..
2/7
 मैग्नीशियम आपकी नींद को कंट्रोल और बेहतर बनाता है, लेकिन डॉक्टरों के अनुसार मैग्नीशियम के कई नुकसान भी हो सकते हैं. जिनमें दस्त, जी मिचलाना, पेट में ऐंठन और अनियमित दिल की धड़कन शामिल है. हालांकि इसे लेकर अच्छी बात यह भी मानी जाती है कि बाजार में यह सस्ते और आसानी से उपलब्ध होते हैं और मांसपेशियों को रिलैक्स करने में मदद करते हैं, जिससे बेहतर नींद आती है.
 मैग्नीशियम आपकी नींद को कंट्रोल और बेहतर बनाता है, लेकिन डॉक्टरों के अनुसार मैग्नीशियम के कई नुकसान भी हो सकते हैं. जिनमें दस्त, जी मिचलाना, पेट में ऐंठन और अनियमित दिल की धड़कन शामिल है. हालांकि इसे लेकर अच्छी बात यह भी मानी जाती है कि बाजार में यह सस्ते और आसानी से उपलब्ध होते हैं और मांसपेशियों को रिलैक्स करने में मदद करते हैं, जिससे बेहतर नींद आती है.
3/7
वहीं मेलाटोनिन एक नेचुरल हार्मोन है, जो दिमाग की पीनियल ग्रंथि से बनता है. यह शरीर को संकेत देता है कि अब सोने का समय है, जिससे शरीर का स्लीप वेक साइकिल यानी सर्केडियन रिदम कंट्रोल रहता है. मेलाटोनिन सप्लीमेंट लेने के लगभग 30 मिनट से 3 घंटे के अंदर असर दिखना शुरू कर देता है.
वहीं मेलाटोनिन एक नेचुरल हार्मोन है, जो दिमाग की पीनियल ग्रंथि से बनता है. यह शरीर को संकेत देता है कि अब सोने का समय है, जिससे शरीर का स्लीप वेक साइकिल यानी सर्केडियन रिदम कंट्रोल रहता है. मेलाटोनिन सप्लीमेंट लेने के लगभग 30 मिनट से 3 घंटे के अंदर असर दिखना शुरू कर देता है.
4/7
 मैग्नीशियम की तरह मेलाटोनिन के भी कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं. जैसे मेलाटोनिन कुछ दवाइयों के साथ रिएक्शन कर सकता है. इसके अलावा लंबे समय तक इसके इस्तेमाल को लेकर सुरक्षा का कोई डेटा भी नहीं है. वहीं इसका असर डोज और टाइमिंग पर निर्भर करता है और बच्चों में यह प्यूबर्टी में देरी कर सकता है.
 मैग्नीशियम की तरह मेलाटोनिन के भी कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं. जैसे मेलाटोनिन कुछ दवाइयों के साथ रिएक्शन कर सकता है. इसके अलावा लंबे समय तक इसके इस्तेमाल को लेकर सुरक्षा का कोई डेटा भी नहीं है. वहीं इसका असर डोज और टाइमिंग पर निर्भर करता है और बच्चों में यह प्यूबर्टी में देरी कर सकता है.
5/7
अगर आप मैग्नीशियम को मेलाटोनिन के साथ लेते हैं तो, यह नींद की गुणवत्ता को और बेहतर कर सकते हैं. क्योंकि दोनों अलग-अलग तरीके से काम करते हैं.
अगर आप मैग्नीशियम को मेलाटोनिन के साथ लेते हैं तो, यह नींद की गुणवत्ता को और बेहतर कर सकते हैं. क्योंकि दोनों अलग-अलग तरीके से काम करते हैं.
6/7
लेकिन मेलाटोनिन और मैग्नीशियम को साथ लेते समय ध्यान रखना चाहिए कि मैग्नीशियम शरीर में मेलाटोनिन का लेवल बढ़ा सकता है. इसलिए डोज कम रखनी चाहिए. वहीं इन दोनों में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो सूजन कम करते हैं और हेल्थ को भी बेहतर बनाते हैं.
लेकिन मेलाटोनिन और मैग्नीशियम को साथ लेते समय ध्यान रखना चाहिए कि मैग्नीशियम शरीर में मेलाटोनिन का लेवल बढ़ा सकता है. इसलिए डोज कम रखनी चाहिए. वहीं इन दोनों में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो सूजन कम करते हैं और हेल्थ को भी बेहतर बनाते हैं.
7/7
कुछ रिसर्च के अनुसार 1.9 मिलीग्राम मेलाटोनिन और 200 मिलीग्राम मैग्नीशियम साथ में लेने से यह सही तरीके से काम करता है.
कुछ रिसर्च के अनुसार 1.9 मिलीग्राम मेलाटोनिन और 200 मिलीग्राम मैग्नीशियम साथ में लेने से यह सही तरीके से काम करता है.
Published at : 30 Oct 2025 10:00 AM (IST)
Tags :
Magnesium Melatonin Sleep Supplements

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Phalodi Satta Bazaar Prediction: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर फलोदी सट्टा बाजार का चौंकाने वाला सर्वे, जानें किसको दीं कितनी सीटें
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर फलोदी सट्टा बाजार का चौंकाने वाला सर्वे, जानें किसको दीं कितनी सीटें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गाजियाबाद में BJP पार्षद की कार पर फायरिंग, बाल-बाल बचीं; गोली चलाकर भागे बाइक सवार
गाजियाबाद में BJP पार्षद की कार पर फायरिंग, बाल-बाल बचीं; गोली चलाकर भागे बाइक सवार
विश्व
चीन में जाकर कमाया 1 लाख तो भारत में आकर कितनी हो जाएगी कीमत? वैल्यू जानकर उड़ जाएंगे होश
चीन में जाकर कमाया 1 लाख तो भारत में आकर कितनी हो जाएगी कीमत? वैल्यू जानकर उड़ जाएंगे होश
क्रिकेट
टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज, रोहित के साथ सूर्यकुमार यादव भी हुए शामिल
टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज, रोहित के साथ सूर्यकुमार यादव भी हुए शामिल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

धोखे की 'डर्टी पिक्चर' का खूनी फंदा!
Tej Pratap Yadav पर किसने चलाए पत्थर?
तेजी से तेजस्वी..बुझे से राहुल गांधी!
बिहार में 'ओसामा शहाब' पर सियासी घमासान
Rahul-Tejashwi का क्या है 'N' फॉर्मूला?

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Phalodi Satta Bazaar Prediction: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर फलोदी सट्टा बाजार का चौंकाने वाला सर्वे, जानें किसको दीं कितनी सीटें
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर फलोदी सट्टा बाजार का चौंकाने वाला सर्वे, जानें किसको दीं कितनी सीटें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गाजियाबाद में BJP पार्षद की कार पर फायरिंग, बाल-बाल बचीं; गोली चलाकर भागे बाइक सवार
गाजियाबाद में BJP पार्षद की कार पर फायरिंग, बाल-बाल बचीं; गोली चलाकर भागे बाइक सवार
विश्व
चीन में जाकर कमाया 1 लाख तो भारत में आकर कितनी हो जाएगी कीमत? वैल्यू जानकर उड़ जाएंगे होश
चीन में जाकर कमाया 1 लाख तो भारत में आकर कितनी हो जाएगी कीमत? वैल्यू जानकर उड़ जाएंगे होश
क्रिकेट
टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज, रोहित के साथ सूर्यकुमार यादव भी हुए शामिल
टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज, रोहित के साथ सूर्यकुमार यादव भी हुए शामिल
टेलीविजन
क्या बिग बॉस 19 होस्ट करने के लिए सलमान खान को मिल रही 150-200 करोड़ फीस? प्रोड्यूसर ने बताया सच
क्या बिग बॉस 19 होस्ट करने के लिए सलमान खान को मिल रही 150-200 करोड़ फीस? प्रोड्यूसर ने बताया सच
यूटिलिटी
गजब है PPF में 1.5 लाख के इनवेस्टमेंट की ताकत, इतने साल बाद हर महीने मिलेंगे टैक्स फ्री 99 हजार रुपये
गजब है PPF में 1.5 लाख के इनवेस्टमेंट की ताकत, इतने साल बाद हर महीने मिलेंगे टैक्स फ्री 99 हजार रुपये
शिक्षा
GATE एग्जाम के आवेदन फॉर्म में सुधार का अंतिम मौका, जानें किन जानकारियों में कर सकते हैं बदलाव
GATE एग्जाम के आवेदन फॉर्म में सुधार का अंतिम मौका, जानें किन जानकारियों में कर सकते हैं बदलाव
ट्रेंडिंग
भोजपुरी गाने पर देसी भाभी ने दिखाया जवानी का जलवा, वायरल वीडियो देख होश खो बैठे यूजर्स
भोजपुरी गाने पर देसी भाभी ने दिखाया जवानी का जलवा, वायरल वीडियो देख होश खो बैठे यूजर्स
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
ABP NEWS
Bihar election 2025: हसीन सपने पूरे करने के लिए Tejashwi कहां से लाएंगे 10 लाख करोड़? | ABP NEWS SHORTS
Bihar election 2025: हसीन सपने पूरे करने के लिए Tejashwi कहां से लाएंगे 10 लाख करोड़? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'बतौर CM जेल जाकर बिहारियों का मस्तक नीचा कर दिया' - Rajnath Singh | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'बतौर CM जेल जाकर बिहारियों का मस्तक नीचा कर दिया' - Rajnath Singh | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: इंडिया गठबंधन पर Shehzad Poonawalla ने कविताओं से कस दिया तंज | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: इंडिया गठबंधन पर Shehzad Poonawalla ने कविताओं से कस दिया तंज | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: RJD के प्रत्याशी तो अपराध के चलते दुनिया में विख्यात | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: RJD के प्रत्याशी तो अपराध के चलते दुनिया में विख्यात | ABP NEWS SHORTS
Embed widget