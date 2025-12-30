दुनिया में आपने जमीनी भूकंप तो कई बार देखे और महसूस किए होंगे, लेकिन कैसा हो कि आपके डिवाइस की स्क्रीन पर ही भूकंप आने लग जाए? जी हां, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में दिखाया गया है कि एक खास डिजिट गूगल पर सर्च करते ही आपके मोबाइल और पीसी की स्क्रीन ऐसे शेक होगी मानों स्क्रीन पर भूकंप आ गया हो. चलिए आपको भी बताते हैं कि क्या है वो संख्या और क्या है स्क्रीन पर भूकंप आने की वजह.

क्या है वो डिजिट जिससे झूमने लगी डिवाइस स्क्रीन

दरअसल, सोशल मीडिया पर गूगल का एक जबरदस्त प्रैंक वायरल हो रहा है जिसमें दिखाया गया है कि जैसे ही आप अपने गूगल पर 67 टाइप करके सर्च करते हैं वैसे ही आपके मोबाइल और पीसी की स्क्रीन जोर जोर से हिलने लगती है मानों स्क्रीन पर भूकंप आ गया हो. कई लोग गूगल के इस ट्रेंड को टेस्ट तो कर रहे हैं लेकिन उन्हें शायद इसके पीछे की वजह नहीं मालूम कि ऐसा हो क्यों रहा है. तो चलिए हम आपको बताते हैं इसके पीछे की वजह.

View this post on Instagram A post shared by ABP News (@abpnewstv)

जान लीजिए इसके पीछे की वजह

स्मार्टफोन, कंप्यूटर या पीसी के ब्राउजर में अगर 67 डिजिट को टाइप करेंगे और जैसे ही एंटर करेंगे तो स्क्रीन अचानक से हिलने लगेगी. पहली नजर में यह आपको हैरान कर सकता है और सोच में डाल सकता कि आपके डिवाइस के साथ क्या हो रहा है. स्क्रीन हिलना, असल में Google का प्रेंक है. यह वायरल गूगल ईस्टर ऐग है. दरअसल, गूगल लगातार अपने सर्च इंन के अंदर कुछ वायरल ट्रेंड को एनिमेशन के जरिए शामिल करता है. इन न्यू एनिमेशन प्रोसेस को ही गूगल का ईस्टर एग कहा जाता है.

यह भी पढ़ें: शख्स ने खेला रियल लाइफ GTA! प्लेन से रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंचा, फिर यूं किया टेकऑफ- वीडियो वायरल

यूजर्स बोले, लगा जैसे भूकंप आ गया

वीडियो को सोशल मीडिया पर कई लोगों ने शेयर किया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...67 के अलावा 66 और 68 किस किस ने ट्राई किया. एक और यूजर ने लिखा...गूगल का ये ट्रेंड मजेदार है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...मुझे लगा कि मेरी स्क्रीन पर भूकंप आ गया.

यह भी पढ़ें: ये है दुनिया का सबसे महंगा क्रेडिट कार्ड, अरबों की खरीदी के लिए अमीर लोग करते हैं इस्तेमाल- अब हो रहा वायरल