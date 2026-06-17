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एक साथ कितने हार्ट अटैक झेल सकता है हमारा दिल, कब मुश्किल हो जाता है जान बचाना?
क्या एक व्यक्ति कई बार हार्ट अटैक झेल सकता है? जानिए हार्ट अटैक के कारण, इसके सामान्य लक्षण, दोबारा अटैक का खतरा और कब मरीज की जान बचाना सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाता है.
हार्ट अटैक का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के मन में डर बैठ जाता है. इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कई बार यह बिना ज्यादा चेतावनी दिए अचानक आ जाता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान कितनी बार हार्ट अटैक झेल सकता है? क्या पहली बार हार्ट अटैक आने के बाद भी दिल पहले जैसा काम कर सकता है? और आखिर ऐसा कौन-सा समय होता है जब मरीज की जान बचाना मुश्किल हो जाता है? इन सवालों के जवाब हर किसी को पता होने चाहिए, क्योंकि आजकल कम उम्र के लोग भी हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं.
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Published at : 17 Jun 2026 08:55 AM (IST)
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