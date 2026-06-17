हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थएक साथ कितने हार्ट अटैक झेल सकता है हमारा दिल, कब मुश्किल हो जाता है जान बचाना?

एक साथ कितने हार्ट अटैक झेल सकता है हमारा दिल, कब मुश्किल हो जाता है जान बचाना?

क्या एक व्यक्ति कई बार हार्ट अटैक झेल सकता है? जानिए हार्ट अटैक के कारण, इसके सामान्य लक्षण, दोबारा अटैक का खतरा और कब मरीज की जान बचाना सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाता है.

Reported By : एबीपी लाइव  | Updated at : 17 Jun 2026 08:55 AM (IST)
क्या एक व्यक्ति कई बार हार्ट अटैक झेल सकता है? जानिए हार्ट अटैक के कारण, इसके सामान्य लक्षण, दोबारा अटैक का खतरा और कब मरीज की जान बचाना सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाता है.

हार्ट अटैक का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के मन में डर बैठ जाता है. इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कई बार यह बिना ज्यादा चेतावनी दिए अचानक आ जाता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान कितनी बार हार्ट अटैक झेल सकता है? क्या पहली बार हार्ट अटैक आने के बाद भी दिल पहले जैसा काम कर सकता है? और आखिर ऐसा कौन-सा समय होता है जब मरीज की जान बचाना मुश्किल हो जाता है? इन सवालों के जवाब हर किसी को पता होने चाहिए, क्योंकि आजकल कम उम्र के लोग भी हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं.

1/6
सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हार्ट अटैक तब आता है जब दिल तक खून पहुंचाने वाली धमनियों में रुकावट आ जाती है. आमतौर पर यह रुकावट कोलेस्ट्रॉल, फैट और दूसरी चीजों के जमा होने से बनती है. जब खून का बहाव रुक जाता है तो दिल की मांसपेशियों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और उनका नुकसान शुरू हो जाता है. अगर मय पर इलाज न मिले तो दिल का कुछ हिस्सा हमेशा के लिए कमजोर हो सकता है.
सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हार्ट अटैक तब आता है जब दिल तक खून पहुंचाने वाली धमनियों में रुकावट आ जाती है. आमतौर पर यह रुकावट कोलेस्ट्रॉल, फैट और दूसरी चीजों के जमा होने से बनती है. जब खून का बहाव रुक जाता है तो दिल की मांसपेशियों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और उनका नुकसान शुरू हो जाता है. अगर मय पर इलाज न मिले तो दिल का कुछ हिस्सा हमेशा के लिए कमजोर हो सकता है.
2/6
अब बात उस सवाल की, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि एक व्यक्ति कितनी बार हार्ट अटैक झेल सकता है. डॉक्टरों के अनुसार इसका कोई तय जवाब नहीं है. यह इस बात पर निर्भर करता है कि अटैक कितना गंभीर था, दिल को कितना नुकसान पहुंचा और इलाज कितनी जल्दी मिला. कई लोग एक से ज्यादा हार्ट अटैक के बाद भी सामान्य जीवन जीते हैं. हालांकि बार-बार हार्ट अटैक आने से दिल की मांसपेशियां कमजोर होती जाती हैं और खतरा बढ़ता जाता है. कुछ स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि पहली और दूसरी बार समय पर इलाज मिल जाए तो मरीज के बचने की संभावना अच्छी रहती है, लेकिन बार-बार होने वाले अटैक दिल की कार्यक्षमता को काफी कम कर सकते हैं.
अब बात उस सवाल की, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि एक व्यक्ति कितनी बार हार्ट अटैक झेल सकता है. डॉक्टरों के अनुसार इसका कोई तय जवाब नहीं है. यह इस बात पर निर्भर करता है कि अटैक कितना गंभीर था, दिल को कितना नुकसान पहुंचा और इलाज कितनी जल्दी मिला. कई लोग एक से ज्यादा हार्ट अटैक के बाद भी सामान्य जीवन जीते हैं. हालांकि बार-बार हार्ट अटैक आने से दिल की मांसपेशियां कमजोर होती जाती हैं और खतरा बढ़ता जाता है. कुछ स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि पहली और दूसरी बार समय पर इलाज मिल जाए तो मरीज के बचने की संभावना अच्छी रहती है, लेकिन बार-बार होने वाले अटैक दिल की कार्यक्षमता को काफी कम कर सकते हैं.
Published at : 17 Jun 2026 08:55 AM (IST)
Tags :
Heart Attack Healthy Heart Tips Heart Attack Symptoms Causes Of Heart Attack

हेल्थ फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

लाइफस्टाइल
IRCTC Kashi Tirtha Yatra: रहना-खाना सब फ्री, महज 16700 रुपये में काशी से लेकर अयोध्या तक के दर्शन करा रहा IRCTC
रहना-खाना सब फ्री, महज 16700 रुपये में काशी से लेकर अयोध्या तक के दर्शन करा रहा IRCTC
लाइफस्टाइल
Signs Of Hearing Loss: बहरा होने से पहले कानों में दिखते हैं ये कई शुरुआती लक्षण, डॉक्टरों ने दी बड़ी चेतावनी
बहरा होने से पहले कानों में दिखते हैं ये कई शुरुआती लक्षण, डॉक्टरों ने दी बड़ी चेतावनी
लाइफस्टाइल
Nepal Tour Package: महज 61 हजार में लग जाएगा नेपाल का टूर, खाना-पीना और रहना सब इस पैकेज में मिलेगा फ्री
महज 61 हजार में लग जाएगा नेपाल का टूर, खाना-पीना और रहना सब इस पैकेज में मिलेगा फ्री
लाइफस्टाइल
Hyderabadi Biryani vs Karachi Biryani : हैदराबादी और कराची बिरयानी में क्या होता है अंतर, जानिए किसमें है सबसे ज्यादा स्वाद
हैदराबादी और कराची बिरयानी में क्या होता है अंतर, जानिए किसमें है सबसे ज्यादा स्वाद
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: काले जादू का जाल... आबरू पर हाथ !' | MP News
Iran US War | Trump | Mojtaba Khamenei | Janhit: 19 जून की पीस डील सिर्फ एक छलावा है?
Maharastra Politics | Shiv Sena UBT Split: ऑपरेशन 'टाइगर' vs ऑपरेशन 'वुल्फ'! | Uddhav Thackeray
Ram Mandir Donation Controversy | Sandeep Chaudhary: भगवान राम मंदिर चढ़ावा कौन लूट रहा है?
POK Protest Against Pakistan Army | Abp Report: आजाद होगा PoK? फौज के अत्याचार से दहला रावलकोट!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

डॉ. वर्तिका नन्दा
डॉ. वर्तिका नन्दाजेल सुधारक, मीडिया शिक्षक और लेखिका
करनाल की जिला जेल लिखने जा रही आवाज की दुनिया में नई इबारत, 20 कैदियों को RJ की ट्रेनिंग
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार चुनाव में दलों को मिला 281 करोड़ का चंदा, कहां हुआ सबसे ज्यादा खर्च? ADR की चौंकाने वाली रिपोर्ट 
बिहार चुनाव में दलों को मिला 281 करोड़ का चंदा, कहां हुआ खर्च? ADR की चौंकाने वाली रिपोर्ट 
दिल्ली NCR
Delhi Weather: 21 जून तक दिल्ली को भिगाएगी बारिश, मौसम रहेगा खुशनुमा, जानें आज के मौसम का हाल
दिल्ली: 21 जून तक भिगाएगी बारिश, मौसम रहेगा खुशनुमा, जानें आज के मौसम का हाल
स्पोर्ट्स
फैंस का हीरो अब बना बेटे का सुपर हीरो, विराट और अकाय की जोड़ी पर आया फैंस का दिल, वायरल हुईं खास तस्वीरें
फैंस का हीरो अब बना बेटे का सुपर हीरो, विराट और अकाय की जोड़ी पर आया फैंस का दिल, वायरल हुईं खास तस्वीरें
बॉलीवुड
'एक हफ्ते से MRI और सीटी स्कैन हो रहे हैं', सोनू निगम की गले की नसें दबीं, सिंगर ने Video शेयर कर दिखाया अपना हाल, बोले- 'दर्दनाक'
'एक हफ्ते से MRI और सीटी स्कैन हो रहे हैं', सोनू निगम को हुई हेल्थ से जुड़ी दर्दनाक समस्या
महाराष्ट्र
Shiv Sena UBT Crisis Live: उद्धव गुट में टूट की आशंका के बीच एकनाथ शिंदे की नेता का बड़ा बयान- 'सबको पता है असली टाइगर कौन'
Live: उद्धव गुट में टूट की आशंका के बीच एकनाथ शिंदे की नेता का बड़ा बयान- 'सबको पता है असली टाइगर कौन'
ट्रेंडिंग
कपड़े देख जज कर रहा था सेल्समैन, लड़की ने एक झटके में खरीद डाले एक लाख के ईयरिंग- वीडियो वायरल
कपड़े देख जज कर रहा था सेल्समैन, लड़की ने एक झटके में खरीद डाले एक लाख के ईयरिंग- वीडियो वायरल
ऑटो
100 Percent Ethanol Fuel: सबसे पहले किस शहर में मिलेगा 100 प्रतिशत इथेनॉल फ्यूल? कहीं आपका शहर तो नहीं है इसमें शामिल
सबसे पहले किस शहर में मिलेगा 100 प्रतिशत इथेनॉल फ्यूल? कहीं आपका शहर तो नहीं है इसमें शामिल
नौकरी
दिल्ली में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, DSSSB ने निकाली कई पदों पर भर्ती; ये है लास्ट डेट
दिल्ली में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, DSSSB ने निकाली कई पदों पर भर्ती; ये है लास्ट डेट
ENT LIVE
Gen-Z होने के बावजूद वेदांग रैना को पसंद है ओल्ड स्कूल रोमांस जैसे लव लेटर लिखना!
Gen-Z होने के बावजूद वेदांग रैना को पसंद है ओल्ड स्कूल रोमांस जैसे लव लेटर लिखना!
ENT LIVE
29 South Film Review: बिना Toxicity वाली Saiyaara, अगर Love Story के शौकीन हो तो मिस मत करना
29 South Film Review: बिना Toxicity वाली Saiyaara, अगर Love Story के शौकीन हो तो मिस मत करना
ABP NEWS
'ऑपरेशन टाइगर' के बारे में पूछे गए सवाल पर एकनाथ शिंदे का रिएक्शन वायरल हो गया है
'ऑपरेशन टाइगर' के बारे में पूछे गए सवाल पर एकनाथ शिंदे का रिएक्शन वायरल हो गया है
ABP NEWS
सर्वे विभाग का अधिकारी 'करोड़पति' निकला! छापेमारी के दौरान नकदी देखकर आँखें फटी की फटी रह गईं।
सर्वे विभाग का अधिकारी 'करोड़पति' निकला! छापेमारी के दौरान नकदी देखकर आँखें फटी की फटी रह गईं।
ABP NEWS
चमोली में मामूली बहस तलवारें चलने वाली झड़प में बदल गई, घटना का वीडियो वायरल हो गया।
चमोली में मामूली बहस तलवारें चलने वाली झड़प में बदल गई, घटना का वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget