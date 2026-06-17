एक साथ कितने हार्ट अटैक झेल सकता है हमारा दिल, कब मुश्किल हो जाता है जान बचाना?

अब बात उस सवाल की, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि एक व्यक्ति कितनी बार हार्ट अटैक झेल सकता है. डॉक्टरों के अनुसार इसका कोई तय जवाब नहीं है. यह इस बात पर निर्भर करता है कि अटैक कितना गंभीर था, दिल को कितना नुकसान पहुंचा और इलाज कितनी जल्दी मिला. कई लोग एक से ज्यादा हार्ट अटैक के बाद भी सामान्य जीवन जीते हैं. हालांकि बार-बार हार्ट अटैक आने से दिल की मांसपेशियां कमजोर होती जाती हैं और खतरा बढ़ता जाता है. कुछ स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि पहली और दूसरी बार समय पर इलाज मिल जाए तो मरीज के बचने की संभावना अच्छी रहती है, लेकिन बार-बार होने वाले अटैक दिल की कार्यक्षमता को काफी कम कर सकते हैं.