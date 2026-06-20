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Eye Floaters Warning Signs: कम उम्र में आंखों के सामने दिख रहे काले धब्बे, जानें Eye Floaters कब बन सकते हैं खतरे की घंटी?
Eye Floaters Warning Signs : आंखों के विशेषज्ञों का कहना है कि अगर अचानक इनकी संख्या बढ़ने लगे तो यह आंखों से जुड़ी किसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है.
अक्सर कई लोगों को साफ आसमान, सफेद दीवार या मोबाइल-लैपटॉप की स्क्रीन देखते समय आंखों के सामने छोटे-छोटे काले धब्बे, धागे या जाले जैसे निशान नजर आते हैं. इन्हें आई फ्लोटर्स (Eye Floaters) कहा जाता है. आमतौर पर ये फ्लोटर्स नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन आंखों के विशेषज्ञों का कहना है कि अगर अचानक इनकी संख्या बढ़ने लगे तो यह आंखों से जुड़ी किसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है. ऐसे में तुरंत डॉक्टर से जांच कराना जरूरी है. पहले आई फ्लोटर्स को बढ़ती उम्र की समस्या माना जाता था, लेकिन अब कम उम्र के लोगों में भी इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. विशेषज्ञों के अनुसार, बढ़ता मायोपिया, लंबे समय तक स्क्रीन पर काम करना और डिजिटल डिवाइसों का ज्यादा इस्तेमाल इसके पीछे प्रमुख कारण हो सकते हैं.
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Published at : 20 Jun 2026 03:38 PM (IST)
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