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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थEye Floaters Warning Signs: कम उम्र में आंखों के सामने दिख रहे काले धब्बे, जानें Eye Floaters कब बन सकते हैं खतरे की घंटी?

Eye Floaters Warning Signs: कम उम्र में आंखों के सामने दिख रहे काले धब्बे, जानें Eye Floaters कब बन सकते हैं खतरे की घंटी?

Eye Floaters Warning Signs : आंखों के विशेषज्ञों का कहना है कि अगर अचानक इनकी संख्या बढ़ने लगे तो यह आंखों से जुड़ी किसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है.

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 20 Jun 2026 03:38 PM (IST)
Eye Floaters Warning Signs : आंखों के विशेषज्ञों का कहना है कि अगर अचानक इनकी संख्या बढ़ने लगे तो यह आंखों से जुड़ी किसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है.

अक्सर कई लोगों को साफ आसमान, सफेद दीवार या मोबाइल-लैपटॉप की स्क्रीन देखते समय आंखों के सामने छोटे-छोटे काले धब्बे, धागे या जाले जैसे निशान नजर आते हैं. इन्हें आई फ्लोटर्स (Eye Floaters) कहा जाता है. आमतौर पर ये फ्लोटर्स नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन आंखों के विशेषज्ञों का कहना है कि अगर अचानक इनकी संख्या बढ़ने लगे तो यह आंखों से जुड़ी किसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है. ऐसे में तुरंत डॉक्टर से जांच कराना जरूरी है. पहले आई फ्लोटर्स को बढ़ती उम्र की समस्या माना जाता था, लेकिन अब कम उम्र के लोगों में भी इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. विशेषज्ञों के अनुसार, बढ़ता मायोपिया, लंबे समय तक स्क्रीन पर काम करना और डिजिटल डिवाइसों का ज्यादा इस्तेमाल इसके पीछे प्रमुख कारण हो सकते हैं.

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आई फ्लोटर्स छोटे-छोटे धब्बे, धागे, जाले जैसे निशान की तरह दिखाई देते हैं, जो आंखों के सामने तैरती हुई महसूस होती हैं. खासतौर पर जब कोई व्यक्ति सफेद या चमकदार बैकग्राउंड को देखता है, तब ये ज्यादा नजर आते हैं. विशेषज्ञों के अनुसार, आंख के अंदर एक जेली जैसा पदार्थ होता है, जिसे विट्रियस (Vitreous) कहा जाता है. यह आंख के लेंस और रेटिना के बीच मौजूद रहता है. जब यह विट्रियस रेटिना से अलग होने लगता है, तो ऐसी स्थिति बन सकती है जिसे पोस्टेरियर विट्रियस डिटैचमेंट कहा जाता है. इसी प्रक्रिया के दौरान फ्लोटर्स दिखाई दे सकते हैं. कुछ फ्लोटर्स सामान्य होते हैं और कई लोगों को समय-समय पर दिखाई देते हैं, हालांकि कुछ मामलों में इनका संबंध रेटिना में छेद या रेटिना डिटेचमेंट जैसी समस्याओं से भी हो सकता है.
आई फ्लोटर्स छोटे-छोटे धब्बे, धागे, जाले जैसे निशान की तरह दिखाई देते हैं, जो आंखों के सामने तैरती हुई महसूस होती हैं. खासतौर पर जब कोई व्यक्ति सफेद या चमकदार बैकग्राउंड को देखता है, तब ये ज्यादा नजर आते हैं. विशेषज्ञों के अनुसार, आंख के अंदर एक जेली जैसा पदार्थ होता है, जिसे विट्रियस (Vitreous) कहा जाता है. यह आंख के लेंस और रेटिना के बीच मौजूद रहता है. जब यह विट्रियस रेटिना से अलग होने लगता है, तो ऐसी स्थिति बन सकती है जिसे पोस्टेरियर विट्रियस डिटैचमेंट कहा जाता है. इसी प्रक्रिया के दौरान फ्लोटर्स दिखाई दे सकते हैं. कुछ फ्लोटर्स सामान्य होते हैं और कई लोगों को समय-समय पर दिखाई देते हैं, हालांकि कुछ मामलों में इनका संबंध रेटिना में छेद या रेटिना डिटेचमेंट जैसी समस्याओं से भी हो सकता है.
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विशेषज्ञों के मुताबिक, समय के साथ विट्रियस जेल में बदलाव आने लगते हैं. इसके अंदर मौजूद कोलेजन फाइबर आपस में इकट्ठा होकर छोटे-छोटे गुच्छे बना सकते हैं. जब रोशनी इन फाइबरों पर पड़ती है तो उनकी परछाईं रेटिना पर बनती है. यही परछाईं व्यक्ति को फ्लोटर्स के रूप में दिखाई देती है. यही वजह है कि कई लोगों को आंखों के सामने तैरते हुए धागे, बिंदु या जाले जैसे निशान नजर आते हैं.
विशेषज्ञों के मुताबिक, समय के साथ विट्रियस जेल में बदलाव आने लगते हैं. इसके अंदर मौजूद कोलेजन फाइबर आपस में इकट्ठा होकर छोटे-छोटे गुच्छे बना सकते हैं. जब रोशनी इन फाइबरों पर पड़ती है तो उनकी परछाईं रेटिना पर बनती है. यही परछाईं व्यक्ति को फ्लोटर्स के रूप में दिखाई देती है. यही वजह है कि कई लोगों को आंखों के सामने तैरते हुए धागे, बिंदु या जाले जैसे निशान नजर आते हैं.
Published at : 20 Jun 2026 03:38 PM (IST)
Tags :
Eye Health Health LIfestyle Eye Floaters Symptoms

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