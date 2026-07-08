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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थGastro Shield Diet: पेट को कभी बूढ़ा नहीं होने देगी ये नई 'गैस्ट्रो-शील्ड' डाइट, जानें 40 की उम्र के बाद क्यों है जरूरी 

Gastro Shield Diet: पेट को कभी बूढ़ा नहीं होने देगी ये नई 'गैस्ट्रो-शील्ड' डाइट, जानें 40 की उम्र के बाद क्यों है जरूरी 

Gastro Shield Diet: 40 के बाद गैस्ट्रो-शील्ड डाइट गट हेल्थ बेहतर बनाती है, पाचन मजबूत रखती है और पेट की परत को स्वस्थ रखने में मदद करती है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 08 Jul 2026 10:08 PM (IST)
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Gastro Shield Diet: बढ़ती उम्र के हर आदमी की एक ही समस्या होती है कि उनके पेट की आंतों की कार्यक्षमता कम हो जाती है. इसका कारण यह है कि 40 की उम्र के बाद उनके शरीर में एंजाइम बनने की प्रक्रिया कम हो जाती है. यही वजह है कि उनके खाना पचाने की क्षमता पहले जैसी नहीं रहती है. ऐसे में बहुत से लोगों को समझ नहीं आता कि वे अपनी डाइट किस तरह की रखें. आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी.

विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि 40 की उम्र के बाद उनकी पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, जिस पर वे गैस्ट्रो-शील्ड पर विश्वास करते हैं. बता दें कि गैस्ट्रो-शील्ड एक ऐसा तरीका है, जो पेट की परत यानी गट लाइनिंग को मजबूत बनाकर रखता है. साथ ही यह पेट में सूजन होने से भी बचाता है.

गैस्ट्रो-शील्ड डाइट में क्या-क्या खाना चाहिए?

विशेषज्ञों के अनुसार इस डाइट का मुख्य आधार फाइबर से भरपूर खाना है, जैसे साबुत अनाज, दाल, हरी सब्जियां और फल, जो सेहत के साथ-साथ पेट के लिए भी बहुत फायदेमंद साबित होते हैं. इसके साथ ही दही, छाछ, इडली-डोसा जैसे पदार्थ भी डाइट में शामिल करने चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि इनमें प्राकृतिक रूप से अच्छे बैक्टीरिया पाए जाते हैं. बात बस यहीं तक खत्म नहीं होती है, बहुत समय पहले से विशेषज्ञ इस तरह की डाइट के अलावा रोजाना पर्याप्त पानी पीते रहने की सलाह भी देते आ रहे हैं. ऐसा करने से यह आपके पाचन तंत्र को सही ढंग से काम करने में मदद करता है. 

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किन चीजों से बचना चाहिए

अच्छी डाइट के अलावा अगर उन चीजों की बात करें, जिनसे विशेषज्ञ दूर रहने की सलाह देते हैं, तो उनमें सबसे जरूरी बात है कि बहुत ज्यादा तेल-भुना, मसालेदार और प्रोसेस्ड खाना खाने से बचें. इससे पेट की परत को नुकसान पहुंचता है. इसके अलावा ज्यादा चीनी और मैदे से बनी चीजें भी अच्छे बैक्टीरिया के लिए नुकसानदेह मानी जाती हैं. और सबसे जरूरी बात, बार-बार बिना जरूरत के दर्द निवारक दवाइयां लेने से भी पेट की परत कमजोर हो जाती है. इसलिए किसी भी दवाई का सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

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Published at : 08 Jul 2026 10:08 PM (IST)
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