Pre Wedding Health Check: शादी के लिए कुंडली मिलाने से पहले जरूर कराएं ये 3 टेस्ट, वरना पूरी जिंदगी रहेंगे परेशान

Pre Wedding Health Check: शादी के लिए कुंडली मिलाने से पहले जरूर कराएं ये 3 टेस्ट, वरना पूरी जिंदगी रहेंगे परेशान

Pre-Marriage Medical Tests: आजकल लोग शादी से पहले रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए कुंडली से पहले वे अपने पॉर्टनर के बारे में हेल्थ का पता कर रहे हैं. चलिए आपको बताते हैं कि कैसे.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 13 Nov 2025 11:02 AM (IST)
Pre-Marriage Medical Tests: आजकल लोग शादी से पहले रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए कुंडली से पहले वे अपने पॉर्टनर के बारे में हेल्थ का पता कर रहे हैं. चलिए आपको बताते हैं कि कैसे.

शादी से पहले लोग आमतौर पर कुंडली मिलाने पर जोर देते हैं, लेकिन अब वक्त बदल गया है. सिर्फ परंपराएं नहीं, स्वास्थ्य की जांच भी उतनी ही जरूरी है. शादी के बाद जीवन खुशहाल रहे, इसके लिए कुछ जरूरी मेडिकल टेस्ट करवाना समझदारी है. चलिए आपको बताते हैं कि कौन से टेस्ट करवाने चाहिए.

1/6
पहला जरूरी टेस्ट है एसटीडी टेस्ट. यह उन इंफेक्शन का पता लगाने में मदद करता है जो यौन संबंधों से फैलते हैं. इनमें एचआईवी, हेपेटाइटिस बी और सिफलिस जैसी बीमारियां शामिल हैं. शुरुआती दौर में इनका कोई लक्षण नहीं दिखता, इसलिए पहले से जांच करवाना दोनों की सुरक्षा के लिए जरूरी है.
पहला जरूरी टेस्ट है एसटीडी टेस्ट. यह उन इंफेक्शन का पता लगाने में मदद करता है जो यौन संबंधों से फैलते हैं. इनमें एचआईवी, हेपेटाइटिस बी और सिफलिस जैसी बीमारियां शामिल हैं. शुरुआती दौर में इनका कोई लक्षण नहीं दिखता, इसलिए पहले से जांच करवाना दोनों की सुरक्षा के लिए जरूरी है.
2/6
दूसरा टेस्ट है जेनेटिक कंपैटिबिलिटी टेस्ट. इससे पता चलता है कि कहीं दोनों पार्टनर्स के जीन में कोई ऐसी समस्या तो नहीं जो बच्चे को आनुवंशिक बीमारी दे सकती है. यह टेस्ट भविष्य में बच्चे की सेहत के लिए अहम है.
दूसरा टेस्ट है जेनेटिक कंपैटिबिलिटी टेस्ट. इससे पता चलता है कि कहीं दोनों पार्टनर्स के जीन में कोई ऐसी समस्या तो नहीं जो बच्चे को आनुवंशिक बीमारी दे सकती है. यह टेस्ट भविष्य में बच्चे की सेहत के लिए अहम है.
3/6
तीसरा है फर्टिलिटी टेस्ट. आज की भागदौड़ और तनावभरी जिंदगी में कई पुरुषों और महिलाओं को प्रजनन से जुड़ी समस्याएं होती हैं. यह टेस्ट बताता है कि दोनों की फर्टिलिटी नॉर्मल है या नहीं.
तीसरा है फर्टिलिटी टेस्ट. आज की भागदौड़ और तनावभरी जिंदगी में कई पुरुषों और महिलाओं को प्रजनन से जुड़ी समस्याएं होती हैं. यह टेस्ट बताता है कि दोनों की फर्टिलिटी नॉर्मल है या नहीं.
4/6
इन टेस्ट को करवाने से पहले पार्टनर्स के बीच ईमानदारी और भरोसा भी बढ़ता है. यह किसी पर शक नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का संकेत है. इसलिए अगर आप शादी का विचार बना रहे हैं, तो इन टेस्ट के बारे में एक बार जरूर सोचें.
इन टेस्ट को करवाने से पहले पार्टनर्स के बीच ईमानदारी और भरोसा भी बढ़ता है. यह किसी पर शक नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का संकेत है. इसलिए अगर आप शादी का विचार बना रहे हैं, तो इन टेस्ट के बारे में एक बार जरूर सोचें.
5/6
अअगर शादी के बाद किसी को हेल्थ प्रॉब्लम हो जाए तो रिश्ते में तनाव बढ़ सकता है. इसलिए बेहतर है कि शादी से पहले ही सब कुछ साफ हो जाए.
अअगर शादी के बाद किसी को हेल्थ प्रॉब्लम हो जाए तो रिश्ते में तनाव बढ़ सकता है. इसलिए बेहतर है कि शादी से पहले ही सब कुछ साफ हो जाए.
6/6
आजकल यूथ इन बातों को लेकर काफी जागरूक हैं. खासकर शहरों में कपल्स खुलकर ये टेस्ट करवा रहे हैं ताकि बाद में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े.
आजकल यूथ इन बातों को लेकर काफी जागरूक हैं. खासकर शहरों में कपल्स खुलकर ये टेस्ट करवा रहे हैं ताकि बाद में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े.
Published at : 13 Nov 2025 11:02 AM (IST)
Medical Tests Pre-marriage Medical Tests STD Test Before Marriage

