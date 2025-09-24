एक्सप्लोरर
Tuberculosis Diagnosis AI: इस तरह रिकॉर्ड करें अपनी आवाज और AI बता देगा कि आपको टीबी है या नहीं? जानें कैसे काम करेगी यह तकनीक
AI TB detection: एआई ने आजकल हर चीज आसान कर दी है. मेडिकल के फील्ड में इसने चीजों को काफी आसान कर दिया है, चलिए आपको बताते हैं कि किस तरह रिकॉर्ड करें अपनी आवाज और AI बता देगा कि आपको टीबी है या नहीं.
टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस आज भी भारत सहित दुनिया के कई देशों में गंभीर स्वास्थ्य समस्या बनी हुई है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार हर साल लगभग 1 करोड़ लोग इस बीमारी से प्रभावित होते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि एआई कैसे इसमें अहम भूमिका नहीं सकता है.
Published at : 24 Sep 2025 12:00 PM (IST)
