बॉलीवुड एक्ट्रेस रसिका दुग्गल ने 'मिर्जापुर' से खूब शोहरत बटोरी. सीरीज में उनके कुलभूषण खरबंदा के साथ काफी इंटीमेट सीन्स थे. इसे लेकर रसिका ने हाल ही में खुलकर बात की है. एक्ट्रेस ने बताया है कि 'मिर्जापुर' के सेट पर इंटीमेट सीन्स की शूटिंग कैसे की जाती थी. उन्होंने बताया कि ऐसे सीन्स के लिए इंटीमेसी डायरेक्टर्स होते थे.

बॉलीवुड बबल को दिए एक हालिया इंटरव्यू में रसिका दुग्गल ने इंटीमेट सीन्स को लेकर बात की. उन्होंने कहा- 'इंटीमेट सीन के लिए हमारे पास अब इंटीमेसी कॉर्डिनेटर है और ये बहुत अच्छा बदलाव आया है. मुझे लगता है कि सेट पर इंटीमेसी कॉर्डिनेटर होना बहुत अच्छा है जैसे डांस के लिए कोरियोग्राफर होता है और एक्शन सीक्वेंस को भी कोरियोग्राफ किया जाता है. इसी तरह इंटीमेट सीन्स के लिए इंटीमेसी कॉर्डिनेटर होते हैं.'

'ये बहुत टेक्निकल होता है...'

इंटीमेट सीन कैसे शूट होते हैं, इस सवाल पर रसिका ने कहा- 'जैसे अलग-अलग तरह के डायरेक्टर होते हैं, इसी तरह अलग-अलग तरह के इंटीमेसी डायरेक्टर होते हैं जिनका काम करने का अपना तरीका होता है. लेकिन ये बहुत टेक्निकल होता है. जैसे पहले हमने वर्कशॉप्स की थीं, हमने एक्सरसाइज की ये समझने के लिए कि दूसरे इंसान के लिए क्या कंफर्टेबल है और क्या नहीं है. ये सब कॉर्डिनेट करने के लिए कोई होता हैं कि सीन के लिए क्या जरूरी है, ये क्लोज सेट है या नहीं और वो क्लोज सेट के लिए बुलाते हैं.'

'आपकी बॉडी का ये पार्ट दिखाया जाएगा...'

एक्ट्रेस आगे कहती हैं- 'ये सब बेसिक चीजें हैं कंफर्टेबल महसूस कराने के लिए और फिर कोरियोग्राफ उसी तरह से होता है जैसे अपना पहले रिहर्सल की होती है कि शॉट यहां से शुरू होगा, आपकी बॉडी का ये पार्ट दिखाया जाएगा और आप इससे कंफर्टेबल हो या नहीं और जब आप अपने को-एक्टर के साथ मूव करते हो तो वो मूवमेंट कैसी होगी, ये सब बहुत प्रोफेशनली और टेक्निकली डिस्कस और रिहर्स की जाती है.'

'हम दोनों बहुत प्रोफेशनल हैं...'

कुलभूषण खरबंदा रसिका दुग्गल के साथ इंटीमेट सीन्स के लिए कंफर्टेबल थे? इस सवाल पर एक्ट्रेस ने बताया- 'मिर्जापुर सीजन 1 में इंटीमेसी कॉर्डिनेटर्स नहीं थे. लेकिन सिनेमा की यही खास बात है, इस सीन को ऐसे शॉट किया गया कि जब आप उसे अगर वापस जाकर देखें तो तो वो सिल्हुट और टेक्निकल शॉट किया गया है. तो इसे करना कोई बड़ी बात नहीं थी और हम दोनों बहुत प्रोफेशनल हैं.'