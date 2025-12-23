हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'मिर्जापुर' में कैसे शूट हुए थे इंटीमेट सीन? रसिका दुग्गल बोलीं- 'सब बहुत प्रोफेशनल और टेक्निकल होता है...'

'मिर्जापुर' में कैसे शूट हुए थे इंटीमेट सीन? रसिका दुग्गल बोलीं- 'सब बहुत प्रोफेशनल और टेक्निकल होता है...'

Rasika Dugal On Intimate Scene: रसिका दुग्गल ने बताया है कि 'मिर्जापुर' के सेट पर इंटीमेट सीन्स के लिए इंटीमेसी डायरेक्टर्स होते थे. एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने ऐसे सीन्स के लिए वर्कशॉप्स की थीं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 23 Dec 2025 11:44 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्ट्रेस रसिका दुग्गल ने 'मिर्जापुर' से खूब शोहरत बटोरी. सीरीज में उनके कुलभूषण खरबंदा के साथ काफी इंटीमेट सीन्स थे. इसे लेकर रसिका ने हाल ही में खुलकर बात की है. एक्ट्रेस ने बताया है कि 'मिर्जापुर' के सेट पर इंटीमेट सीन्स की शूटिंग कैसे की जाती थी. उन्होंने बताया कि ऐसे सीन्स के लिए इंटीमेसी डायरेक्टर्स होते थे.

बॉलीवुड बबल को दिए एक हालिया इंटरव्यू में रसिका दुग्गल ने इंटीमेट सीन्स को लेकर बात की. उन्होंने कहा- 'इंटीमेट सीन के लिए हमारे पास अब इंटीमेसी कॉर्डिनेटर है और ये बहुत अच्छा बदलाव आया है. मुझे लगता है कि सेट पर इंटीमेसी कॉर्डिनेटर होना बहुत अच्छा है जैसे डांस के लिए कोरियोग्राफर होता है और एक्शन सीक्वेंस को भी कोरियोग्राफ किया जाता है. इसी तरह इंटीमेट सीन्स के लिए इंटीमेसी कॉर्डिनेटर होते हैं.'

'ये बहुत टेक्निकल होता है...'
इंटीमेट सीन कैसे शूट होते हैं, इस सवाल पर रसिका ने कहा- 'जैसे अलग-अलग तरह के डायरेक्टर होते हैं, इसी तरह अलग-अलग तरह के इंटीमेसी डायरेक्टर होते हैं जिनका काम करने का अपना तरीका होता है. लेकिन ये बहुत टेक्निकल होता है. जैसे पहले हमने वर्कशॉप्स की थीं, हमने एक्सरसाइज की ये समझने के लिए कि दूसरे इंसान के लिए क्या कंफर्टेबल है और क्या नहीं है. ये सब कॉर्डिनेट करने के लिए कोई होता हैं कि सीन के लिए क्या जरूरी है, ये क्लोज सेट है या नहीं और वो क्लोज सेट के लिए बुलाते हैं.'

'आपकी बॉडी का ये पार्ट दिखाया जाएगा...'
एक्ट्रेस आगे कहती हैं- 'ये सब बेसिक चीजें हैं कंफर्टेबल महसूस कराने के लिए और फिर कोरियोग्राफ उसी तरह से होता है जैसे अपना पहले रिहर्सल की होती है कि शॉट यहां से शुरू होगा, आपकी बॉडी का ये पार्ट दिखाया जाएगा और आप इससे कंफर्टेबल हो या नहीं और जब आप अपने को-एक्टर के साथ मूव करते हो तो वो मूवमेंट कैसी होगी, ये सब बहुत प्रोफेशनली और टेक्निकली डिस्कस और रिहर्स की जाती है.' 

'हम दोनों बहुत प्रोफेशनल हैं...'
कुलभूषण खरबंदा रसिका दुग्गल के साथ इंटीमेट सीन्स के लिए कंफर्टेबल थे? इस सवाल पर एक्ट्रेस ने बताया- 'मिर्जापुर सीजन 1 में इंटीमेसी कॉर्डिनेटर्स नहीं थे. लेकिन सिनेमा की यही खास बात है, इस सीन को ऐसे शॉट किया गया कि जब आप उसे अगर वापस जाकर देखें तो तो वो सिल्हुट और टेक्निकल शॉट किया गया है. तो इसे करना कोई बड़ी बात नहीं थी और हम दोनों बहुत प्रोफेशनल हैं.'

और पढ़ें
Published at : 23 Dec 2025 11:37 PM (IST)
Tags :
Mirzapur Rasika Dugal Kulbhushan Kharbanda
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
'भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ...', जामिया के एग्जाम में विवादित सवाल, प्रोफेसर सस्पेंड
'भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ...', जामिया के एग्जाम में विवादित सवाल, प्रोफेसर सस्पेंड
इंडिया
ज्ञानपीठ से सम्मानित साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का निधन, रायपुर एम्स में थे भर्ती, 89 वर्ष की उम्र में ली आखिरी सांस
ज्ञानपीठ से सम्मानित साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का निधन, 89 वर्ष की उम्र में ली आखिरी सांस
बॉलीवुड
पिता धर्मेंद्र के निधन के बाद एयरपोर्ट पर दिखीं ईशा देओल, पैपराजी को जोड़े हाथ, चेहरे पर दिखी उदासी
पिता धर्मेंद्र के निधन के बाद एयरपोर्ट पर दिखीं ईशा देओल, पैपराजी को जोड़े हाथ, चेहरे पर दिखी उदासी
क्रिकेट
फैंस के लिए बुरी खबर, लाइव नहीं देख पाएंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा का विजय हजारे ट्रॉफी का मैच
फैंस के लिए बुरी खबर, लाइव नहीं देख पाएंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा का विजय हजारे ट्रॉफी का मैच
Advertisement

वीडियोज

ब्रोकन हार्ट का दीवाना दरिंदा
Nepal जा रही एक बस में अचानक लगी आग, बाल-बाल बची 56 यात्रियों की जान
बांग्लादेश में बवाल, देश में उबाल
हिंदू-मुसलमान में ही देश कल्याण? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
हिंदू टॉर्चर पर चुप्पी और क्रिसमस पर इतना क्लेश क्यों?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
'भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ...', जामिया के एग्जाम में विवादित सवाल, प्रोफेसर सस्पेंड
'भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ...', जामिया के एग्जाम में विवादित सवाल, प्रोफेसर सस्पेंड
इंडिया
ज्ञानपीठ से सम्मानित साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का निधन, रायपुर एम्स में थे भर्ती, 89 वर्ष की उम्र में ली आखिरी सांस
ज्ञानपीठ से सम्मानित साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का निधन, 89 वर्ष की उम्र में ली आखिरी सांस
बॉलीवुड
पिता धर्मेंद्र के निधन के बाद एयरपोर्ट पर दिखीं ईशा देओल, पैपराजी को जोड़े हाथ, चेहरे पर दिखी उदासी
पिता धर्मेंद्र के निधन के बाद एयरपोर्ट पर दिखीं ईशा देओल, पैपराजी को जोड़े हाथ, चेहरे पर दिखी उदासी
क्रिकेट
फैंस के लिए बुरी खबर, लाइव नहीं देख पाएंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा का विजय हजारे ट्रॉफी का मैच
फैंस के लिए बुरी खबर, लाइव नहीं देख पाएंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा का विजय हजारे ट्रॉफी का मैच
पंजाब
हिमाचल के पूर्व IG जहूर जैदी को राहत, पंजाब-हरियाणा HC ने उम्र कैद की सजा पर लगाई रोक
हिमाचल के पूर्व IG जहूर जैदी को राहत, पंजाब-हरियाणा HC ने उम्र कैद की सजा पर लगाई रोक
हेल्थ
Vaibhav Suryavanshi Diet Plan: कैसी डाइट लेते हैं वैभव सूर्यवंशी, जिससे मिलती है लंबे-लंबे छक्के लगाने की ताकत?
कैसी डाइट लेते हैं वैभव सूर्यवंशी, जिससे मिलती है लंबे-लंबे छक्के लगाने की ताकत?
ट्रेंडिंग
बार बार शौच जाने से छिन गई नौकरी, अब अदालत ने सुनाया हैरान कर देने वाला फैसला- यूजर्स बोले वाह..
बार बार शौच जाने से छिन गई नौकरी, अब अदालत ने सुनाया हैरान कर देने वाला फैसला- यूजर्स बोले वाह..
जनरल नॉलेज
Ban On Dogs: इस देश में लगा है कुत्तों पर प्रतिबंध, पकड़े जाने पर लगता है भारी जुर्माना
इस देश में लगा है कुत्तों पर प्रतिबंध, पकड़े जाने पर लगता है भारी जुर्माना
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget