कई ब्रांड स्वाद बढ़ाने के लिए सुक्रालोज या एस्पार्टेम जैसे आर्टिफीसियल मीठे पदार्थ मिलाते हैं. ये शुगर के विकल्प तो हैं, लेकिन मेटाबॉलिज्म को गड़बड़ कर देते हैं और भूख नियंत्रित करने की क्षमता को बिगाड़ते हैं. बेहतर है स्टीविया या मोंक फ्रूट जैसे नैचुरल स्वीटनर वाले पाउडर चुनें.