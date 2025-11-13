हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थProtein Powder Safety: प्रोटीन पाउडर में गलती से भी नहीं मिलानी चाहिए ये 6 चीजें, वरना बनने की जगह बिगड़ जाएगी सेहत

Protein Powder Safety: प्रोटीन पाउडर में गलती से भी नहीं मिलानी चाहिए ये 6 चीजें, वरना बनने की जगह बिगड़ जाएगी सेहत

Protein Powder: हम सभी जानते हैं कि प्रोटीन शरीर के लिए कितना जरूरी है चाहे बात वजन घटाने की हो. चलिए आपको बताते हैं कि प्रोटीन पाउडर में कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए?

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 13 Nov 2025 11:49 AM (IST)
Protein Powder: हम सभी जानते हैं कि प्रोटीन शरीर के लिए कितना जरूरी है चाहे बात वजन घटाने की हो. चलिए आपको बताते हैं कि प्रोटीन पाउडर में कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए?

हम सभी जानते हैं कि प्रोटीन शरीर के लिए कितना जरूरी है चाहे बात वजन घटाने की हो, मसल्स बनाने की या इम्यूनिटी बढ़ाने की. लेकिन हर बार डाइट से उतना प्रोटीन नहीं मिल पाता जितनी शरीर को जरूरत होती है. ऐसे में प्रोटीन पाउडर मदद करता है. हालांकि, हर ब्रांड का पाउडर सुरक्षित नहीं होता. कुछ में ऐसे तत्व मिले होते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि प्रोटीन में किन चीजों को गलती से भी नहीं मिलाना चाहिए.

1/8
कई प्रोटीन पाउडर में लेड, कैडमियम, मरकरी और आर्सेनिक जैसे मेटल्स पाए गए हैं. ये धीरे-धीरे शरीर में जमा होकर किडनी, नर्वस सिस्टम और यहां तक कि कैंसर का कारण बन सकते हैं. इसलिए हमेशा थर्ड पार्टी टेस्टिंग वाले प्रमाणित प्रोडक्ट ही चुनें.
कई प्रोटीन पाउडर में लेड, कैडमियम, मरकरी और आर्सेनिक जैसे मेटल्स पाए गए हैं. ये धीरे-धीरे शरीर में जमा होकर किडनी, नर्वस सिस्टम और यहां तक कि कैंसर का कारण बन सकते हैं. इसलिए हमेशा थर्ड पार्टी टेस्टिंग वाले प्रमाणित प्रोडक्ट ही चुनें.
2/8
कई ब्रांड स्वाद बढ़ाने के लिए सुक्रालोज या एस्पार्टेम जैसे आर्टिफीसियल मीठे पदार्थ मिलाते हैं. ये शुगर के विकल्प तो हैं, लेकिन मेटाबॉलिज्म को गड़बड़ कर देते हैं और भूख नियंत्रित करने की क्षमता को बिगाड़ते हैं. बेहतर है स्टीविया या मोंक फ्रूट जैसे नैचुरल स्वीटनर वाले पाउडर चुनें.
कई ब्रांड स्वाद बढ़ाने के लिए सुक्रालोज या एस्पार्टेम जैसे आर्टिफीसियल मीठे पदार्थ मिलाते हैं. ये शुगर के विकल्प तो हैं, लेकिन मेटाबॉलिज्म को गड़बड़ कर देते हैं और भूख नियंत्रित करने की क्षमता को बिगाड़ते हैं. बेहतर है स्टीविया या मोंक फ्रूट जैसे नैचुरल स्वीटनर वाले पाउडर चुनें.
3/8
कुछ प्रोटीन पाउडर को गाढ़ा या मुलायम बनाने के लिए माल्टोडेक्सट्रिन, कैरेजीनन या जैंथन गम जैसे फिलर्स मिलाए जाते हैं. ये सस्ते एडिटिव्स पेट में गैस, सूजन या एलर्जी जैसी परेशानी पैदा कर सकते हैं. जितनी कम सामग्री, उतना अच्छा प्रोटीन पाउडर.
कुछ प्रोटीन पाउडर को गाढ़ा या मुलायम बनाने के लिए माल्टोडेक्सट्रिन, कैरेजीनन या जैंथन गम जैसे फिलर्स मिलाए जाते हैं. ये सस्ते एडिटिव्स पेट में गैस, सूजन या एलर्जी जैसी परेशानी पैदा कर सकते हैं. जितनी कम सामग्री, उतना अच्छा प्रोटीन पाउडर.
4/8
कुछ कंपनियां स्वाद बढ़ाने या पाउडर की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए हाइड्रोजनेटेड ऑयल मिलाती हैं. ये ऑयल शरीर में सूजन बढ़ाते हैं और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ाते हैं. खरीदने से पहले लेबल ध्यान से पढ़ें और अगर hydrogenated oil लिखा हो, तो उससे दूरी बनाएं.
कुछ कंपनियां स्वाद बढ़ाने या पाउडर की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए हाइड्रोजनेटेड ऑयल मिलाती हैं. ये ऑयल शरीर में सूजन बढ़ाते हैं और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ाते हैं. खरीदने से पहले लेबल ध्यान से पढ़ें और अगर hydrogenated oil लिखा हो, तो उससे दूरी बनाएं.
5/8
अच्छे प्रोटीन पाउडर की पहचान है. छोटी और समझ आने वाली सामग्री की लिस्ट. अगर इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट बहुत लंबी है और नाम जटिल लगते हैं, तो समझ लें उसमें एडिटिव्स हैं. सिंपल फॉर्मूला हमेशा ज्यादा भरोसेमंद होता है.
अच्छे प्रोटीन पाउडर की पहचान है. छोटी और समझ आने वाली सामग्री की लिस्ट. अगर इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट बहुत लंबी है और नाम जटिल लगते हैं, तो समझ लें उसमें एडिटिव्स हैं. सिंपल फॉर्मूला हमेशा ज्यादा भरोसेमंद होता है.
6/8
मार्केट में बहुत से प्रोटीन पाउडर बिना जांच के बिकते हैं. इसलिए केवल थर्ड पार्टी लैब टेस्टेड और प्रमाणित ब्रांड्स चुनें. जो कंपनियां अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक करती हैं, वे ज्यादा भरोसेमंद मानी जाती हैं. इससे आपको उसकी क्वालिटी और सुरक्षा पर भरोसा रहता है.
मार्केट में बहुत से प्रोटीन पाउडर बिना जांच के बिकते हैं. इसलिए केवल थर्ड पार्टी लैब टेस्टेड और प्रमाणित ब्रांड्स चुनें. जो कंपनियां अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक करती हैं, वे ज्यादा भरोसेमंद मानी जाती हैं. इससे आपको उसकी क्वालिटी और सुरक्षा पर भरोसा रहता है.
7/8
अगर आप दूध से बने उत्पाद नहीं लेते तो प्लांट-बेस्ड प्रोटीन जैसे मटर, चावल या हेंप बेहतर विकल्प हैं. वहीं, व्हे प्रोटीन तेजी से डाइजेस्ट होता है लेकिन लैक्टोज लोगों के लिए उपयुक्त नहीं. हर सर्विंग में 20 से 25 ग्राम प्रोटीन पर्याप्त माना जाता है.
अगर आप दूध से बने उत्पाद नहीं लेते तो प्लांट-बेस्ड प्रोटीन जैसे मटर, चावल या हेंप बेहतर विकल्प हैं. वहीं, व्हे प्रोटीन तेजी से डाइजेस्ट होता है लेकिन लैक्टोज लोगों के लिए उपयुक्त नहीं. हर सर्विंग में 20 से 25 ग्राम प्रोटीन पर्याप्त माना जाता है.
8/8
सही प्रोटीन पाउडर वही है जिसमें न के बराबर केमिकल्स, कोई ट्रांस फैट नहीं और इंग्रेडिएंट्स साफ हों. ऐसा पाउडर न केवल मसल्स बनाता है बल्कि शरीर को अंदर से हेल्दी रखता है. याद रखें, जितना नेचुरल और सिंपल प्रोडक्ट होगा, उतना बेहतर होगा आपके लिए.
सही प्रोटीन पाउडर वही है जिसमें न के बराबर केमिकल्स, कोई ट्रांस फैट नहीं और इंग्रेडिएंट्स साफ हों. ऐसा पाउडर न केवल मसल्स बनाता है बल्कि शरीर को अंदर से हेल्दी रखता है. याद रखें, जितना नेचुरल और सिंपल प्रोडक्ट होगा, उतना बेहतर होगा आपके लिए.
Published at : 13 Nov 2025 11:49 AM (IST)
Tags :
Protein Powder Protein Powder Safety Protein Powder Without Metals

हेल्थ फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बीजेपी सांसद कंगना रनौत पर चलेगा राष्ट्रद्रोह का मुकदमा, किसान आंदोलन से जुड़ा है मामला
बीजेपी सांसद कंगना रनौत पर चलेगा राष्ट्रद्रोह का मुकदमा, किसान आंदोलन से जुड़ा है मामला
इंडिया
'शरीर पर नहीं मिले निशान तो दुष्कर्म नहीं, सहमति से संबंध...', 1979 रेप केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को CJI ने क्यों बताया शर्मिंदगी?
'शरीर पर नहीं मिले निशान तो दुष्कर्म नहीं, सहमति से संबंध...', 1979 रेप केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को CJI ने क्यों बताया शर्मिंदगी?
दिल्ली NCR
डॉ. मुजम्मिल की डायरी से खुला काला राज, कोड वर्ड में लिखा था आतंक का प्लान! 25 और नाम आए सामने
डॉ. मुजम्मिल की डायरी से खुला काला राज, कोड वर्ड में लिखा था आतंक का प्लान! 25 और नाम आए सामने
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: फिर Nitish Kumar...या अबकी बार Tejashwi सरकार?
Bihar Exit Poll 2025: अनुमान से अलग आएगा वोट परिणाम?
14 साल बाद आतंकी हमला
Red Fort Blast: दिल्ली ब्लास्ट का मास्टरमाइंड उमर जिंदा है या धमाके में मर गया?
Bihar Exit Poll: बिहार में एग्जिट पोल का रियलिटी चेक | Janhit With Chitra | Tejashwi | Nitish

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बीजेपी सांसद कंगना रनौत पर चलेगा राष्ट्रद्रोह का मुकदमा, किसान आंदोलन से जुड़ा है मामला
बीजेपी सांसद कंगना रनौत पर चलेगा राष्ट्रद्रोह का मुकदमा, किसान आंदोलन से जुड़ा है मामला
इंडिया
'शरीर पर नहीं मिले निशान तो दुष्कर्म नहीं, सहमति से संबंध...', 1979 रेप केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को CJI ने क्यों बताया शर्मिंदगी?
'शरीर पर नहीं मिले निशान तो दुष्कर्म नहीं, सहमति से संबंध...', 1979 रेप केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को CJI ने क्यों बताया शर्मिंदगी?
दिल्ली NCR
डॉ. मुजम्मिल की डायरी से खुला काला राज, कोड वर्ड में लिखा था आतंक का प्लान! 25 और नाम आए सामने
डॉ. मुजम्मिल की डायरी से खुला काला राज, कोड वर्ड में लिखा था आतंक का प्लान! 25 और नाम आए सामने
तमिल सिनेमा
Kaantha First Review: आ गया दुलकर सलमान की 'कांथा' का फर्स्ट रिव्यू, लोग बोले- 'मस्ट वॉच है ये फिल्म'
आ गया दुलकर सलमान की 'कांथा' का फर्स्ट रिव्यू, 'मस्ट वॉच फिल्म' बता रहे लोग
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
क्रिकेट
पिछले पांच बार में भारत-साउथ अफ्रीका के बीच कौन जीता सबसे ज्यादा सीरीज, जानिए आंकड़ें
पिछले पांच बार में भारत-साउथ अफ्रीका के बीच कौन जीता सबसे ज्यादा सीरीज, जानिए आंकड़ें
जनरल नॉलेज
Aircraft Safety: क्या बिजली कड़कने पर हवा में उड़ते विमान पर असर पड़ता है, जानें क्या है इसके पीछे का सच
क्या बिजली कड़कने पर हवा में उड़ते विमान पर असर पड़ता है, जानें क्या है इसके पीछे का सच
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
Embed widget