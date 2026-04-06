हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीलाइफस्टाइलक्या हेलमेट पहनने से वाकई झड़ने लगते हैं बाल, जानें इसके पीछे का सच?

क्या हेलमेट पहनने से वाकई झड़ने लगते हैं बाल, जानें इसके पीछे का सच?

हेलमेट पहनना है जरूरी, लेकिन बालों का भी रखें ख्याल, आइए जानते है इसका सच क्या वाकई हेलमेट से झड़ते हैं बाल है?

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 06 Apr 2026 08:07 AM (IST)
हेलमेट पहनना है जरूरी, लेकिन बालों का भी रखें ख्याल, आइए जानते है इसका सच क्या वाकई हेलमेट से झड़ते हैं बाल है?

अगर आप रोज़ बाइक चलाते हैं और हेलमेट पहनते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए काम की हो सकती है. कई लोगो को शिकायत रेहता है की हेलमेट पहनने से उनके बाल झड़ रहे है . हेलमेट पहनना सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन क्या सच में इससे बाल झड़ते हैं. ऐसे में कुछ हेयर एक्सपर्ट्स का मानना है कि लगातार गलत तरीके से हेलमेट पहनने पर बालों पर असर पड़ सकता है.

1/6
अगर आप रोज़ बाइक चलाते हैं और हेलमेट पहनते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए काम की हो सकती है. कई लोगो को शिकायत रेहता है की हेलमेट पहनने से उनके बाल झड़ रहे है . हेलमेट पहनना सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन क्या सच में इससे बाल झड़ते हैं. ऐसे में कुछ हेयर एक्सपर्ट्स का मानना है कि लगातार गलत तरीके से हेलमेट पहनने पर बालों पर असर पड़ सकता है.
अगर आप रोज़ बाइक चलाते हैं और हेलमेट पहनते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए काम की हो सकती है. कई लोगो को शिकायत रेहता है की हेलमेट पहनने से उनके बाल झड़ रहे है . हेलमेट पहनना सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन क्या सच में इससे बाल झड़ते हैं. ऐसे में कुछ हेयर एक्सपर्ट्स का मानना है कि लगातार गलत तरीके से हेलमेट पहनने पर बालों पर असर पड़ सकता है.
2/6
असल में हेलमेट खुद सीधे तौर पर बाल झड़ने की वजह नहीं बनता, लेकिन ज्यादा देर इसको पहनने के कारण स्कैल्प में पसीना ज्यादा आने लगता है. वही जब पसीना लंबे समय तक सिर में जमा रहता है, तो बालों की जड़ें कमजोर हो सकती हैं. इसके अलावा, बार-बार हेलमेट पहनने और उतारने के दौरान बाल खिंचते हैं, जिससे बाल टूटने की समसाया होने लगती है.
असल में हेलमेट खुद सीधे तौर पर बाल झड़ने की वजह नहीं बनता, लेकिन ज्यादा देर इसको पहनने के कारण स्कैल्प में पसीना ज्यादा आने लगता है. वही जब पसीना लंबे समय तक सिर में जमा रहता है, तो बालों की जड़ें कमजोर हो सकती हैं. इसके अलावा, बार-बार हेलमेट पहनने और उतारने के दौरान बाल खिंचते हैं, जिससे बाल टूटने की समसाया होने लगती है.
Published at : 06 Apr 2026 08:07 AM (IST)
Tags :
Hair Care Tips Helmet And Hair Loss Weak Hair Root Daily Helmet Use Effect

लाइफस्टाइल फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

लाइफस्टाइल
Sugar Effects On Teeth: क्या चीनी खाने से पीले होते हैं दांत, जानें इससे डायबिटीज के अलावा क्या हो सकती हैं दिक्कतें?
क्या चीनी खाने से पीले होते हैं दांत, जानें इससे डायबिटीज के अलावा क्या हो सकती हैं दिक्कतें?
लाइफस्टाइल
Sankashti Chaturthi Moon Time: आज विकट संकष्टी चतुर्थी पर कब निकलेगा चांद ? आपके शहर में चंद्रोदय समय देखें
आज विकट संकष्टी चतुर्थी पर कब निकलेगा चांद ? आपके शहर में चंद्रोदय समय देखें
लाइफस्टाइल
ब्लड प्रेशर और दिल की सेहत के लिए कौन से ड्राई फ्रूट्स खाएं, जानें क्यों जरूरी है सही चुनाव
ब्लड प्रेशर और दिल की सेहत के लिए कौन से ड्राई फ्रूट्स खाएं, जानें क्यों जरूरी है सही चुनाव
लाइफस्टाइल
साप्ताहिक राशिफल 6-12 अप्रैल 2026: 12 राशियों के लिए बड़े बदलाव! जानें शुभ अंक, रंग और उपाय, किस्मत चमकाएं!
साप्ताहिक राशिफल 6-12 अप्रैल 2026: 12 राशियों के लिए बड़े बदलाव! जानें शुभ अंक, रंग और उपाय, किस्मत चमकाएं!
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Sansani: महाजंग में ‘शब्दों का प्रहार’ ! | Iran-israel War | Middle East War | Iranattackisrael
Delhi News: दिल्ली में 1.20 लाख नकली गोलियों का जखीरा बरामद! | Fake Madicine | Operation Health
Iran US Israel War: ईरान पर अमेरिका के बड़े ऑर्डर, अब होगा महायुद्ध शुरू | Mojtaba Khamenei | Hormuz
Janhit: अंतिम चेतावनी, 24 घंटे में तय होगा जंग का भविष्य | Iran US Israel War | Trump | Netanyahu
Sandeep Chaudhary: जंग से Bharat का बाजार बेहाल, क्या संभलेगी इकोनॉमी? | Iran US Israel War

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रेम कुमार
प्रेम कुमारJournalist
वो एक गलती जिसने अमेरिका और इजराइल से न सिर्फ 'जीत' छीन ली, बल्कि दानव बना दिया
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आज की रात आएगी 'आफत', दिल्ली, यूपी-बिहार समेत पूरे उत्तर भारत के लिए चेतावनी, IMD का ताजा अपडेट जानें
आज की रात आएगी 'आफत', दिल्ली, यूपी-बिहार समेत पूरे उत्तर भारत के लिए चेतावनी, IMD का ताजा अपडेट जानें
बिहार
बिहार मुख्यमंत्री की रेस में विजय सिन्हा हैं या नहीं? डिप्टी सीएम ने खुद कर दिया बड़ा खुलासा
बिहार मुख्यमंत्री की रेस में विजय सिन्हा हैं या नहीं? डिप्टी सीएम ने खुद कर दिया बड़ा खुलासा
विश्व
'सब जलने वाला है, जीते-जी नरक...', ट्रंप की धमकी के बाद ईरानी स्पीकर गालिबफ की चेतावनी
'सब जलने वाला है, जीते-जी नरक...', ट्रंप की धमकी के बाद ईरानी स्पीकर गालिबफ की चेतावनी
क्रिकेट
विराट कोहली से शुभमन गिल तक, कौन सा भारतीय क्रिकेटर है मांसाहारी कौन शाकाहारी, देखिए पूरी लिस्ट
विराट कोहली से शुभमन गिल तक, कौन सा भारतीय क्रिकेटर है मांसाहारी कौन शाकाहारी, देखिए पूरी लिस्ट
साउथ सिनेमा
Dacoit BO Day 1 Prediction: क्या ‘डकैत’ बन पाएगी टॉलीवुड की इस साल की तीसरी सबसे बड़ी ओपनर, जानें- प्रीडिक्शन
क्या ‘डकैत’ बन पाएगी टॉलीवुड की इस साल की तीसरी सबसे बड़ी ओपनर, जानें- प्रीडिक्शन
दिल्ली NCR
Delhi Weather: दिल्ली में मौसम के तेवर तेज, आज 31 डिग्री तक जाएगा पारा, कल फिर बारिश के आसार
दिल्ली में मौसम के तेवर तेज, आज 31 डिग्री तक जाएगा पारा, कल फिर बारिश के आसार
ट्रेंडिंग
रात तीन बजे अकेले बेंगलुरु पहुंची लड़की, रैपिडो राइडर और बस कंडक्टर ने फरिश्ते की तरह की हिफाजत, वीडियो वायरल
रात तीन बजे अकेले बेंगलुरु पहुंची लड़की, रैपिडो राइडर और बस कंडक्टर ने फरिश्ते की तरह की हिफाजत
नौकरी
Patna High Court Recruitment 2026 : पटना हाईकोर्ट में टेक्निकल असिस्टेंट पद पर निकली वैकेंसी, 2 मई तक करें आवेदन
पटना हाईकोर्ट में टेक्निकल असिस्टेंट पद पर निकली वैकेंसी, 2 मई तक करें आवेदन
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
ENT LIVE
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
ENT LIVE
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
ENT LIVE
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
ENT LIVE
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Embed widget