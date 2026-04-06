क्या हेलमेट पहनने से वाकई झड़ने लगते हैं बाल, जानें इसके पीछे का सच?

अगर आप रोज़ बाइक चलाते हैं और हेलमेट पहनते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए काम की हो सकती है. कई लोगो को शिकायत रेहता है की हेलमेट पहनने से उनके बाल झड़ रहे है . हेलमेट पहनना सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन क्या सच में इससे बाल झड़ते हैं. ऐसे में कुछ हेयर एक्सपर्ट्स का मानना है कि लगातार गलत तरीके से हेलमेट पहनने पर बालों पर असर पड़ सकता है.