हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीलाइफस्टाइलCorrect way to drink wine: 99 पर्सेंट लोग नहीं जानते वाइन पीने का सही तरीका, क्या आप भी करते हैं ये गलतियां?

Correct way to drink wine: 99 पर्सेंट लोग नहीं जानते वाइन पीने का सही तरीका, क्या आप भी करते हैं ये गलतियां?

how to drink wine: दुनियाभर में वाइन बड़ी संख्या में लोग पीते हैं, हालांकि उनमें से ज्यादातर लोगों को यह नहीं पता होता है कि इसको पीने का सही तरीका कौन सा है. चलिए आपको हम बताते हैं.

By : सोनम  | Updated at : 02 Nov 2025 01:41 PM (IST)
how to drink wine: दुनियाभर में वाइन बड़ी संख्या में लोग पीते हैं, हालांकि उनमें से ज्यादातर लोगों को यह नहीं पता होता है कि इसको पीने का सही तरीका कौन सा है. चलिए आपको हम बताते हैं.

वाइन पीना एक तरह की कला मानी जाती है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे सिर्फ एक ड्रिंक समझकर गलत तरीके से पीते हैं. इसी वजह से उनका अनुभव अधूरा रह जाता है. चलिए आपको बताते हैं कि वाइन को सही तरीके से कैसे पीएं.

सबसे पहली गलती लोग वाइन का गिलास गलत पकड़ते हैं. वाइन हमेशा ग्लास के स्टेम यानी नीचे वाले हिस्से से पकड़नी चाहिए, वरना हाथ की गर्मी से उसका स्वाद बदल सकता है.
सबसे पहली गलती लोग वाइन का गिलास गलत पकड़ते हैं. वाइन हमेशा ग्लास के स्टेम यानी नीचे वाले हिस्से से पकड़नी चाहिए, वरना हाथ की गर्मी से उसका स्वाद बदल सकता है.
दूसरी बड़ी गलती लोग ग्लास पूरा भर देते हैं. वाइन का असली मजा तभी आता है जब ग्लास में सिर्फ आधा या एक-तिहाई वाइन डाली जाए, ताकि उसे घुमाकर सुगंध महसूस की जा सके.
दूसरी बड़ी गलती लोग ग्लास पूरा भर देते हैं. वाइन का असली मजा तभी आता है जब ग्लास में सिर्फ आधा या एक-तिहाई वाइन डाली जाए, ताकि उसे घुमाकर सुगंध महसूस की जा सके.
तीसरी गलती है सुगंध पर ध्यान न देना. वाइन पीने से पहले उसकी खुशबू लेना जरूरी है, क्योंकि असली फ्लेवर सुगंध के साथ ही महसूस होता है.
तीसरी गलती है सुगंध पर ध्यान न देना. वाइन पीने से पहले उसकी खुशबू लेना जरूरी है, क्योंकि असली फ्लेवर सुगंध के साथ ही महसूस होता है.
चौथी गलती लोग वाइन को सीधे ही पी लेते हैं. असली तरीका है पहले एक छोटा सिप लेकर वाइन को मुंह में कुछ सेकंड तक घूमाना, ताकि स्वाद अच्छी तरह महसूस हो.
चौथी गलती लोग वाइन को सीधे ही पी लेते हैं. असली तरीका है पहले एक छोटा सिप लेकर वाइन को मुंह में कुछ सेकंड तक घूमाना, ताकि स्वाद अच्छी तरह महसूस हो.
पांचवीं गलती है गलत खाने के साथ वाइन पीना. हर वाइन का एक खास कॉम्बिनेशन होता है, जैसे रेड वाइन अक्सर रेड मीट के साथ और व्हाइट वाइन हल्के खाने या फिश के साथ अच्छी लगती है.
पांचवीं गलती है गलत खाने के साथ वाइन पीना. हर वाइन का एक खास कॉम्बिनेशन होता है, जैसे रेड वाइन अक्सर रेड मीट के साथ और व्हाइट वाइन हल्के खाने या फिश के साथ अच्छी लगती है.
छठी गलती लोग वाइन को गलत तापमान पर पीते हैं. बहुत ठंडी या बहुत गर्म वाइन अपना स्वाद खो देती है, इसलिए सही तापमान पर सर्व करना जरूरी है.
छठी गलती लोग वाइन को गलत तापमान पर पीते हैं. बहुत ठंडी या बहुत गर्म वाइन अपना स्वाद खो देती है, इसलिए सही तापमान पर सर्व करना जरूरी है.
आखिर में, वाइन पीना सिर्फ नशे के लिए नहीं बल्कि एक अनुभव है. अगर आप इन छोटी-छोटी गलतियों से बचेंगे, तो आपको भी वाइन पीने का असली मजा मिलेगा.
आखिर में, वाइन पीना सिर्फ नशे के लिए नहीं बल्कि एक अनुभव है. अगर आप इन छोटी-छोटी गलतियों से बचेंगे, तो आपको भी वाइन पीने का असली मजा मिलेगा.
Published at : 02 Nov 2025 01:41 PM (IST)
