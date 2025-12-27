बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान 27 दिसंबर यानी आज अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं और सोशल मीडिया पर उन्हें फैंस जमकर बधाई दे रहे हैं. वहीं तमाम बॉलीवुड सेलेब्स ने भी सलमान को प्यार भरी शुभकामनाएं दी हैं. सुपरस्टार संग टाइगर 3, भारत, एक था टाइगर जैसी कई फिल्मों में काम कर चुकीं एक्ट्रेस कैटरीना कैफ ने भी सलमान खान को खास अंदाज में बर्थडे विश किया है उन्होंने सलमान को शुभकामनाएं देते हुए एक प्यारा सा मैसेज भी लिखा है.

कैटरीना कैफ ने सलमान खान को पोस्ट कर बर्थडे किया विश

बता दें कि कैटरीना कैफ ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर सलमान खान की एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर शेयर की, जिसमें वो बाइक राइड को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं. इसके साथ कैटरीना कैफ ने इमोशनल मैसेज में लिखा, “टाइगर टाइगर टाइगर… आप जैसे सुपर ह्यूमन को 60वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं… आपका हर दिन प्यार और रोशनी से भरा रहे.”





सलमान-कैटरीना ने कई फिल्मों में किया है साथ काम

सलमान खान और कैटरीना कैफ यकीनन बॉलीवुड की सबसे आइकॉनिक और फेमस ऑन-स्क्रीन जोड़ियों में से हैं. उन्होंने एक था टाइगर (2012), टाइगर जिंदा है (2017), टाइगर 3 (2023), भारत (2019), युवराज (2008) जैसी कई फिल्मों में एक साथ काम किया है. कुछ साल पहले इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में कैटरीना कैफ ने सलमान खान के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात की थी. उन्होंने कहा था, “हमारी दोस्ती 16 साल पुरानी है, वो सच्चे दोस्त हैं. वो एक भरोसेमंद इंसान हैं जो जरूरत पड़ने पर हमेशा साथ खड़े रहते हैं. हो सकता है वो हर समय आपसे कॉन्टेक्ट में न रहें, लेकिन वो अपने दोस्तों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं.”

सलमान खान का 60वां बर्थडे सेलिब्रेशन

इस बीच, सलमान खान ने अपने पनवेल स्थित फार्महाउस में अपने परिवार के सदस्यों और फिल्म जगत के दोस्तों के बीच अपना 60वां जन्मदिन मनाया. एक्टर के बर्थडे बैश में क्रिकेटर एमएस धोनी, संजय दत्त, हुमा कुरैशी, आदित्य रॉय कपूर, मनीष पॉल, तब्बू और अन्य कई हस्तियां पहुंची थीं.