Best Way To Drink Beer: 90 पर्सेंट लोग गलत तरीके से पीते हैं बियर, आज ही जान लें क्या है सही तरीका?

Beer: आजकल बीयर का यूज काफी तेजी के साथ बढ़ा है, लेकिन इसके साथ दिक्कत यह है कि लोग इसको सही से पीना नहीं जानते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि बीयर सही से कैसे पीएं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 10 Oct 2025 01:28 PM (IST)
दुनिया में अगर कोई पेय चाय के बाद सबसे ज्यादा पिया जाता है, तो वह है बीयर, पार्टी हो, वीकेंड हो, ट्रिप हो या फिर शादी विवाह. हर जगह हर उम्र के लोगों के लिए पहली पसंद होती है बीयर. लेकिन बीयर के साथ एक गलती करते हैं लोग कि इसको सही तरीके से नहीं पीते हैं. चलिए आज हम आपको बताते हैं कि बीयर को पीने का सही तरीका कौन सा होता है.

रिसर्च बताती है कि दुनिया के 90 प्रतिशत लोगों को बीयर पीने का सही तरीका मालूम नहीं है. वे इसको किसी भी तरीके से पीते हैं, जैसे दारू का पव्वा हो. लेकिन याद रखिए कि अगर आप इसको सही तरीके से पीते हैं, तो इसका टेस्ट और मजा दोनों दोगुना हो जाता है.
सबसे पहली गलती लोग बीयर को गलत ग्लास में पीकर करते हैं. बीयर के लिए खास पिंट ग्लास या मग होता है, जिससे इसका असली फ्लेवर निकलता है.
इसके बाद दूसरी सबसे बड़ी गलती है कि लोग इसको फ्रीज से निकालते हैं और गटक जाते हैं. लेकिन इसको पीने का सबसे सही तरीका यह है कि सही टेस्ट के लिए इसे 3 से 7 डिग्री सेल्सियस पर सर्व करना चाहिए.
इसके अलावा एक गलती यह है जो खासकर यूथ करती है. इसमें कई लोग बीयर को सीधे बोतल से पीते हैं, लेकिन ऐसा करने से उसका फ्लेवर और खुशबू दोनों कम हो जाते हैं. इसके लिए जरूरी यह है कि आप इसको ग्लास में डालकर पिएं.
इसके अलावा बीयर को निकालने और डालने की एक तकनीक होती है, जैसे कि ग्लास को 45 डिग्री पर झुकाकर बीयर डालनी चाहिए ताकि झाग संतुलित बने.
बीयर पीते समय चखना सही रखना चाहिए. सही चखना बीयर का टेस्ट और बढ़ जाता है. पिज्जा, फ्रेंच फ्राइज या बार्बेक्यू जैसे स्नैक्स इसके फ्लेवर को और मजेदार बना देते हैं.
आखिरी और सबसे जरूरी बात यह है कि बीयर पीने का एक और सही तरीका है स्लो सिप्स लेना. इसे जल्दी-जल्दी गटकने से स्वाद खराब हो जाता है और पेट भी जल्दी फूलता है. अगर आपको बीयर का मजा लेना है, तो इन बातों का ध्यान रखना होगा.
Published at : 10 Oct 2025 01:28 PM (IST)
