रिसर्च बताती है कि दुनिया के 90 प्रतिशत लोगों को बीयर पीने का सही तरीका मालूम नहीं है. वे इसको किसी भी तरीके से पीते हैं, जैसे दारू का पव्वा हो. लेकिन याद रखिए कि अगर आप इसको सही तरीके से पीते हैं, तो इसका टेस्ट और मजा दोनों दोगुना हो जाता है.