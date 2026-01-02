क्या आपको भी है जोर-जोर से गाना गाने की आदत, जानें कैसे अपने दिल को मजबूत बना रहे आप?

दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा, जो अपनी डेली लाइफ में गाने न गुनगुनाता हो या गाता न हो. गाना गाने से हमारी सेहत पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है. गाने गाना या गुनगुनाना हमारे मन को शांति देता है और हमारे शरीर को तंदुरुस्त रखने में भी मददगार साबित होता है. यह हमें कई बीमारियों से दूर रखने में सहायक है. रिसर्च के अनुसार, गाना गाना दिमाग में लगी चोट को ठीक करने में भी लाभकारी हो सकता है. जब कोई इंसान गाना गाता है, तो उसे मानसिक शांति मिलती है, जो दिमाग में चल रहे तनाव को कम करने में मदद करती है. कई रिपोर्ट्स के मुताबिक, गाना गाने से हमारे दिल यानी हार्ट हेल्थ पर भी सकारात्मक असर देखने को मिलता है.

दिल की सेहत पर गाने का असर

रिपोर्ट्स के अनुसार, गाना गाने से हमारे दिल यानी हार्ट पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जो हार्ट हेल्थ को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है. जब कोई व्यक्ति गाना गाता है, तो हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर सामान्य रहते हैं. यह हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत रखने में भी मदद करता है. शोधकर्ताओं के अनुसार, जब हम गाना गाते या गुनगुनाते हैं, तो यह हमारे शरीर की "वेगस नर्व" को एक्टिवेट करता है. इसकी मदद से हमारी दिल की धड़कन यानी हार्ट बीट सही तरीके से काम करती है और सामान्य रहती है. गाना गुनगुनाने से ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है, जिससे हम कई बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं.

दर्द और तनाव में कैसे मदद करता है गाना?

गाना गुनगुनाना या गाना हमारे शरीर में पेनकिलर की तरह काम करता है. जब हम गाते हैं और गहरी सांस बाहर छोड़ते हैं, तो हमारे दिमाग में 'एंडोर्फिन' नाम का केमिकल निकलता है. यह केमिकल मानसिक तनाव को कम करने और शरीर में होने वाले दर्द से निपटने में पेनकिलर की तरह काम करता है. गाना सुनने से भी हमारे शरीर में कई सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं. गाना सुनने या गाने से शरीर में मौजूद खून की नलियों को आराम मिलता है, जिससे खून का बहाव बेहतर होता है. अगर आपने ज्यादा मेहनत या वर्कआउट किया है, तो गाना सुनना शरीर को जल्दी आराम पहुंचाने में मदद करता है. गाना सुनने से हार्ट अटैक के बाद होने वाली चिंता को कम करने में भी सहायता मिलती है.

हार्ट सर्जरी के बाद गाना क्यों फायदेमंद है?

अगर किसी व्यक्ति ने दिल से संबंधित बीमारी के लिए किसी भी प्रकार की सर्जरी करवाई है, तो गाना सुनना और गुनगुनाना दिल की बीमारी या सर्जरी से उबर रहे मरीजों के लिए एक असरदार तरीका साबित हो सकता है. यह उन्हें मानसिक शांति देने में मदद करता है.

