थलापति विजय की पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा फिल्म जन नायकन अगले हफ्ते सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. इस फिल्म को लेकर लोगों में तगड़ा बज है. ये थलापति विजय की आखिरी फिल्म होने वाली है इस वजह से लोगों में इसे लेकर कुछ ज्यादा ही क्रेज है. फिल्म की विदेशों में एडवांस बुकिंग भी ओपन हो चुकी है. जिसकी वजह से ये इसने एक हफ्ते पहले ही करोड़ों में कमाई करना शुरू कर दिया है.

जन नायकन की एडवांस बुकिंग विदेशों के साथ इंडिया में कुछ राज्यों में ओपन हुई है.कर्नाटक और केरल में लोग अभी से फिल्म की टिकट बुक कर रहे हैं. पहले दिन फिल्म ने बंपर कमाई करने के लिए कमर कस ली है.

एडवांस बुकिंग से की इतनी कमाई

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक जन नायकन ने वर्ल्डवाइड 15 करोड़ की कमाई ओपनिंग डे के लिए कर ली है. जिसमें से 3 करोड़ की कमाई इंडिया में हुई है. जो सिर्फ कर्नाटक और केरला में ही ओपन हुई है. डोमेस्टिक लेवल पर सीमित शुरुआत के बावजूद शुरुआती रिस्पॉन्स उत्साहजनक है. जो जमीनी स्तर पर मजबूत मांग का साफ संकेत दे रहा है.

विदेशों में बजा डंका

विदेशों में जन नायकन शानदार कमाई कर रही ह. सिर्फ एडवांस बुकिंग से ही इसने 11-12 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. इसमें सबसे ज्यादा कमाई नॉर्थ अमेरिका, UK और ऑस्ट्रेलिया से हुई है. जहां विजय के बहुत ज्यादा फैन हैं. फिल्म रिलीज होने में अभी भी आठ दिन बाकी हैं इसलिए फिल्म की और ज्यादा कमाई करने की पूरी गुंजाइश है.

तमिलनाडु और भारत के दूसरे अहम इलाकों में एडवांस बुकिंग शुरू होने के बाद इसमें तेजी से बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. जोविजय की ओपनिंग डे की कमाई में बड़ा योगदान देते हैं. अगर मौजूदा मोमेंटम बना रहता है तो जन नायकन वर्ल्डवाइड विजय के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग डे में से एक रिकॉर्ड बनाने की राह पर है.

बता दें विजय की जन नायकन का क्लैश प्रभास की द राजा साब से होने वाला है. ये दोनों ही फिल्में एकदम अलग जॉनर की हैं जिसकी वजह से दोनों भी अच्छी कमाई कर सकती हैं.

