हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीब्यूटीHair Care Tips: बालों को मजबूत करने के लिए रोज खाएं ये चीजें, झड़ना भी हो जाएंगे बंद

Hair Care Tips: बालों को मजबूत करने के लिए रोज खाएं ये चीजें, झड़ना भी हो जाएंगे बंद

Hair Care Tips: बाल झड़ना अब नहीं रहेगा चिंता का कारण. क्योंकि खाने की ये चीजें बालों को जड़ से मजबूत और चमकदार बनाने में मदद करती हैं.

By : मीनू झा  | Updated at : 20 Sep 2025 06:50 AM (IST)
Hair Care Tips: बालों का झड़ना आजकल हर किसी की समस्या का कारण बन चुका है. जिसकी वजह से शैम्पू और सीरम लगाने के बाद भी कुछ ठीक नहीं हो रहा है. हालांकि, अगर आप रोजाना खाने में कुछ खास चीजें शामिल कर लें तो न सिर्फ बाल झड़ना कम होंगे, बल्कि जड़ से मजबूत भी बनेंगे.

अंडे: अंडे बालों के लिए सबसे बेहतरीन सुपरफूड हैं. इनमें मौजूद प्रोटीन और बायोटिन बालों की जड़ों को मजबूत करते हैं और हेयर ग्रोथ को बढ़ाते हैं. रोजाना उबला अंडा या ऑमलेट खाने से बाल झड़ने की समस्या काफी हद तक कम हो सकती है.
पालक: बाल झड़ने की एक बड़ी वजह आयरन की कमी होती है. पालक आयरन, विटामिन A और C से भरपूर होता है, जो स्कैल्प तक ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाकर बालों को मजबूत बनाता है.
बीज: बादाम, अखरोट, सूरजमुखी और अलसी के बीज जैसे ड्राई फ्रूट्स और सीड्स बालों के लिए बेहद फायदेमंद हैं. इनमें मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड और जिंक स्कैल्प को पोषण देते हैं और बालों की शाइन बनाए रखते हैं.
दही: दही न सिर्फ पाचन के लिए अच्छा है बल्कि बालों के लिए भी बहुत फायदेमंद है. इसमें मौजूद प्रोटीन और विटामिन B5 बालों को अंदर से हेल्दी बनाते हैं और डैंड्रफ की समस्या को भी कम करते हैं.
शकरकंद: शकरकंद में पाया जाने वाला बीटा कैरोटीन शरीर में विटामिन A में बदल जाता है. यह बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है और ड्राई हेयर को पोषण देकर स्मूद बनाता है.
दाल और चने: जो लोग नॉनवेज नहीं खाते, उनके लिए दाल और चने प्रोटीन का सबसे अच्छा विकल्प हैं. इसमें जिंक, आयरन और बायोटिन भी पाया जाता है, जो बालों को जड़ से मजबूत बनाता है.
गाजर: विटामिन A और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती है. यह स्कैल्प को हेल्दी रखती है और हेयर फॉलिकल्स को पोषण देती है. नियमित रूप से गाजर खाने से बाल झड़ने की समस्या कम हो सकती है.
Published at : 20 Sep 2025 06:50 AM (IST)
