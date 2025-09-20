अंडे: अंडे बालों के लिए सबसे बेहतरीन सुपरफूड हैं. इनमें मौजूद प्रोटीन और बायोटिन बालों की जड़ों को मजबूत करते हैं और हेयर ग्रोथ को बढ़ाते हैं. रोजाना उबला अंडा या ऑमलेट खाने से बाल झड़ने की समस्या काफी हद तक कम हो सकती है.